watchOS 6.2 güncellemesi çıktı: EKG özelliği artık Türkiye'de!

Apple Watch'un sevilen EKG özelliği, Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından nihayet Türkiye'de kullanıma sunuldu.

Uzunca bir süredir beklenen elektrokardiyogram özelliği; iOS 13.4 ve watchOS 6.2 güncellemelerinin yayınlanması ile birlikte, Apple Watch Series 4 ve Apple Watch Series 5 aygıtları için aktif edildi.

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Apple Watch EKG özelliğini kullanmak için

Apple Watch Series 4 ve 5 cihazlarında EKG ölçümü yapabilmek için parmağınızı cihazın sağında yer alan Digital Crown'a 30 saniye boyunca basılı tutmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda saat, parmağınızdan kalbinize gönderdiği elektrik sinyalleri ile 30 saniyelik çok kısa bir zaman diliminde kalp ritminizin grafiğini çıkartabiliyor. Ayrıca bu işlemle elde ettiğiniz dokümanları saklayabiliyor ve doktorunuzla PDF formatında paylaşabiliyorsunuz.

iPhone’unuzda Sağlık uygulamasını açın, sonra EKG’yi ayarlamak için ekrandaki adımları izleyin. (Ayarlama istemi görmüyorsanız, sağ altta Göz At’a dokunun, Kalp’e dokunun, sonra Elektrokardiyogram (EKG) seçeneğine dokunun.) Apple Watch’unuzda EKG uygulamasını açın. Kollarınızı bir masaya veya kucağınıza koyun. Diğer elinizle, parmağınızı Digital Crown’un üzerinde basılı tutun, sonra Apple Watch’un EKG’yi kaydetmesini bekleyin. (Oturum sırasında Digital Crown’a basmanız gerekmez.)

Düzensiz kalp ritmi bildirimleri de kullanıma sunuldu

EKG özelliğinin yanı sıra, düzensiz kalp ritmi bildirimleri de artık Türkiye'de kullanılabilir durumda.

Apple Watch Series 1 veya daha yeni Apple Watch modellerinde bulunan optik kalp sensöründen yararlanan düzensiz ritim bildirimi özelliği; zaman zaman arka planda kalp ritminizi kontrol ederek, atriyal fibrilasyon olabilecek düzensiz kalp ritmi belirtilerinizi saptıyor ve minimum 65 dakika boyunca yapılan beş ritim kontrolünde düzensiz bir ritim algıladığında bildirim göndererek sizi uyarıyor.

Düzensiz kalp ritmi bildirimlerini açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

iPhone’unuzda Apple Watch uygulamasını açın. Saatim’e dokunun, sonra Kalp’e dokunun. Sağlık’ta Düzensiz Ritim Bildirimlerini Ayarla’ya dokunun, sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.

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