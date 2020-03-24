iOS&iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

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iOS ve iPadOS 13 işletim sistemlerinin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS&iPadOS 13.4 güncellemeleri yayınlandı. Yeni güncellemelerle birlikte çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapılırken, birçok yeni özellik de kullanıma sunuldu.

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iOS 13.4 ile gelen yeni özellikler

Çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren iOS 13.4 güncellemesi, aynı zamanda önemli yeniliklere de ev sahipliği yapıyor. Apple'ın sürüm notlarında belirtmiş olduğu yeni özellikler şu şekilde:

iOS 13.4, yeni Memoji çıkartmaları ve Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma özelliğini sunar. Bu güncelleme hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de içerir.

Memoji

Kalpli Gülen Yüz, Birbirine Dayanmış Eller ve Eğlenen Yüz de dahil olmak üzere dokuz yeni Memoji çıkartması

Dosyalar

Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma

Erişimi yalnızca açıkça davet ettiğiniz kişilerle sınırlama veya klasör bağlantısına sahip herkese erişim verme denetimleri

Kimlerin değişiklik yapabileceğini, dosya yükleyebileceğini ve dosyaları yalnızca görüntüleyip indirebileceğini seçme izinleri

Mail

Yazışma görüntüsünde bir iletiyi silmek, taşımak veya yanıtlamak ya da bir ileti oluşturmak için her zaman görünür olan denetimler

S/MIME’yi ayarladığınızda şifreli e-postalara verilen yanıtlar otomatik olarak şifrelenir

Apple Arcade ile App Store

Evrensel Satın Alma desteği, katılımcı bir uygulamanın bir kez satın alınarak iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV arasında kullanılmasını sağlar

Son oynanan Arcade oyunları Arcade sekmesinde görünür, böylece iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtınızda oynamayı sürdürebilirsiniz

Tüm Oyunları Gör için liste görüntüsü

CarPlay

CarPlay Kontrol Paneli için üçüncü parti navigasyon uygulaması desteği

Gelen arama bilgileri CarPlay Kontrol Paneli’nde görünür

Artırılmış Gerçeklik

AR Göz At, USDZ dosyalarında ses çalınmasını destekler

Klavye

Arapça için tahmini yazma desteği

Bu güncelleme hata düzeltmeleri ve başka iyileştirmeler de içerir. Bu güncelleme:

Tam ekran özellikli iPhone modellerinde VPN bağlantısı kesildiğinde ekrana durum çubuğu göstergesi ekler

Kamera başlatıldıktan sonra vizörün siyah ekran görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Fotoğraflar’ın fazla depolama alanı kullanıyor görünmesine neden olan bir sorunu giderir İlginizi Çekebilir iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler

iMessage etkin değilse Mesajlar’da görüntü paylaşmayı engelleyen, Fotoğraflar’la ilgili bir sorunu çözer

Mail’de iletilerin düzensiz görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Mail’de yazışma listesinin boş satırlar görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir

Göz At’ta Paylaş düğmesine dokunulduğunda Mail’in çökmesine neden olan bir sorunu çözer

Ayarlar’da Hücresel Veri’nin yanlış bir şekilde kapalı olarak görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Safari’de Koyu Mod ve Akıllı Tersine Çevir etkinken web sayfalarının tersine çevrilmemesine neden olan bir sorunu giderir

Koyu Mod etkinken web içeriğinden kopyalanan metnin yapıştırıldığında görünmez olmasına neden olan bir sorunu çözer

Safari’de CAPTCHA kutusunun yanlış görüntülenebildiği bir sorunu düzeltir

Anımsatıcılar’ın, gecikmiş yinelenen bir anımsatıcı tamamlandı olarak işaretlenene dek bu anımsatıcı için yeni bildirimler göstermemesine neden olan bir sorunu giderir

Anımsatıcılar’ın tamamlanmış anımsatıcılar için bildirim göndermesine neden olan bir sorunu çözer

Giriş yapılmamış olsa bile iCloud Drive’ın Pages’da, Numbers’da ve Keynote’ta kullanılabilir görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir

Apple Music’te video klip yayınlarının yüksek kalite olmamasına neden olan bir sorunu giderir

Bazı taşıtlarda CarPlay bağlantısının kesilmesine neden olan bir sorunu çözer

CarPlay ile ilgili, Harita’daki görüntünün kısa bir süreliğine bulunulan alandan uzaklaşmasına neden olan bir sorunu düzeltir

Ev uygulamasında güvenlik kamerasına ait bir aktivite bildirimine dokunulduğunda farklı bir kaydın açılmasına neden olan bir sorunu giderir

Ekran resminde Paylaş menüsüne dokunulduğunda Kestirmeler’in görünmemesine neden olan bir sorunu çözer

Noktalama işaretlerine artık sayılardan ve sembollerden erişilmesini sağlayacak şekilde Burmaca klavyesini geliştirir

1. Mail uygulaması için yeni araç çubuğu

iOS 13 işletim sistemiyle birlikte, Mail uygulamasının araç çubuğundaki "yanıtla" ve "sil" butonları yan yana konumlandırılmıştı. Bu da bazı kullanıcıların e-postaları yanıtlamak yerine, yanlışlıkla silmelerine neden oluyor.

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Yapılan tasarımsal değişiklik kullanıcıların butonları karıştırmasına sebebiyet verince, iOS 13.4 güncellemesiyle araç çubuğundaki butonların yerleşiminde değişikliğe gidildi.

Çop kutusu ikonunu en sola alan Apple, aynı zamanda bayrak ve klasör butonlarını da araç çubuğuna dahil etmiş. Ayrıca yeni araç çubuğundaki simgeler arası mesafenin artması da dikkatli gözlerden kaçmayacaktır.

2. iCloud Drive dosya paylaşımı

Apple, iOS 13 işletim sisteminin duyurusunu yaptığında iCloud ile dosya paylaşımı özelliğinin iOS 13 ile birlikte gelen yenilikler arasında yer alacağını açıklamıştı.

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Bir türlü kullanıma sunulmayan iCloud ile dosya paylaşma özelliği; iOS 13.4/iPadOS 13.4 güncellemesi ile birlikte, iPhone ve iPad'lere eklenen yeni özellikler arasındaki yerini adı. Böylelikle dosyalar uygulamasındaki klasörleri, başkalarıyla paylaşabilmek artık mümkün.

3. App Store'dan macOS / iOS / tvOS platformları için evrensel satın alma: Tek yerden satın alın, her yere yükleyin

macOS, iOS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin yayınlanmasıyla birlikte, App Store'dan herhangi bir oyun ya da uygulama satın alırken, tek bir ödeme işlemiyle her üç platform için de bu uygulama ve oyuna sahip olabilirsiniz.

Bu sayede iOS ve macOS için uygulama/oyun geliştiren üreticilerin, bunları tek bir pakette satmasına olanak tanınırken, kullanıcı tarafında da işlem kolaylığı sağlanıyor.

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Diğer yenilikler

9 yeni memoji çıkartması, Kısayollar uygulamasında bir kısayol oluştururken Shazam için yeni bir kısayol seçeneği, CarPlay'e yeni çağrı kontrolleri ve üçüncü taraf navigasyonu desteği, TV uygulamasında kütüphane sekmesine aile paylaşımı eklendi.

iPad'ler için yayınlanan iPadOS 13.4 güncellemesiyle birlikte tüm bu özelliklere(CarKey hariç) ek olarak, klavye kısayolları için birtakım ek düzenlemeler ve trackpad özellikli Magic Keyboard desteği, uyumlu iPad modellerine ekleniyor.

Magic Keyboard desteğinin yalnızca iPad Pro 12.9 inç (4. nesil), iPad Pro 12.9 inç (3. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 11 inç (1. nesil) modellerine geleceğini belirtelim.

Güncelleme alan cihazlar

iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.4 güncellemesi, iPad için de iPadOS 13.4 güncellemesi alan cihazların listesi şu şekilde:

iOS 13.4 güncellemesi alan iPhone modelleri

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

iPod Touch (7.nesil)

iPadOS 13.4 güncellemesi alan iPad modelleri

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

Yeni güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "watchOS 6.2 güncellemesi çıktı: EKG özelliği artık Türkiye'de!"

iOS 13.4/iPadOS 13.4 güncellemesine ek olarak Apple Watch için watchOS 6.2, Apple TV için tvOS 13.4, HomePod için HomePod OS 13.4 ve Mac modelleri için de macOS Catalina 10.15.4 güncellemeleri yayınlandı.

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