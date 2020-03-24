iOS&iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

iOS ve iPadOS 13 işletim sistemlerinin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS&iPadOS 13.4 güncellemeleri yayınlandı. Yeni güncellemelerle birlikte çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapılırken, birçok yeni özellik de kullanıma sunuldu.
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iOS 13.4 ile gelen yeni özellikler
Çeşitli hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeren iOS 13.4 güncellemesi, aynı zamanda önemli yeniliklere de ev sahipliği yapıyor. Apple'ın sürüm notlarında belirtmiş olduğu yeni özellikler şu şekilde:
iOS 13.4, yeni Memoji çıkartmaları ve Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma özelliğini sunar. Bu güncelleme hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler de içerir.
Memoji
-
Kalpli Gülen Yüz, Birbirine Dayanmış Eller ve Eğlenen Yüz de dahil olmak üzere dokuz yeni Memoji çıkartması
Dosyalar
-
Dosyalar uygulamasından iCloud Drive klasörü paylaşma
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Erişimi yalnızca açıkça davet ettiğiniz kişilerle sınırlama veya klasör bağlantısına sahip herkese erişim verme denetimleri
-
Kimlerin değişiklik yapabileceğini, dosya yükleyebileceğini ve dosyaları yalnızca görüntüleyip indirebileceğini seçme izinleri
-
Yazışma görüntüsünde bir iletiyi silmek, taşımak veya yanıtlamak ya da bir ileti oluşturmak için her zaman görünür olan denetimler
-
S/MIME’yi ayarladığınızda şifreli e-postalara verilen yanıtlar otomatik olarak şifrelenir
Apple Arcade ile App Store
-
Evrensel Satın Alma desteği, katılımcı bir uygulamanın bir kez satın alınarak iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV arasında kullanılmasını sağlar
-
Son oynanan Arcade oyunları Arcade sekmesinde görünür, böylece iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtınızda oynamayı sürdürebilirsiniz
-
Tüm Oyunları Gör için liste görüntüsü
CarPlay
-
CarPlay Kontrol Paneli için üçüncü parti navigasyon uygulaması desteği
-
Gelen arama bilgileri CarPlay Kontrol Paneli’nde görünür
Artırılmış Gerçeklik
-
AR Göz At, USDZ dosyalarında ses çalınmasını destekler
Klavye
-
Arapça için tahmini yazma desteği
Bu güncelleme hata düzeltmeleri ve başka iyileştirmeler de içerir. Bu güncelleme:
-
Tam ekran özellikli iPhone modellerinde VPN bağlantısı kesildiğinde ekrana durum çubuğu göstergesi ekler
-
Kamera başlatıldıktan sonra vizörün siyah ekran görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir
-
Fotoğraflar’ın fazla depolama alanı kullanıyor görünmesine neden olan bir sorunu giderirİlginizi Çekebilir iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler
-
iMessage etkin değilse Mesajlar’da görüntü paylaşmayı engelleyen, Fotoğraflar’la ilgili bir sorunu çözer
-
Mail’de iletilerin düzensiz görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir
-
Mail’de yazışma listesinin boş satırlar görüntülemesine neden olan bir sorunu giderir
-
Göz At’ta Paylaş düğmesine dokunulduğunda Mail’in çökmesine neden olan bir sorunu çözer
-
Ayarlar’da Hücresel Veri’nin yanlış bir şekilde kapalı olarak görüntülenmesine neden olan bir sorunu düzeltir
-
Safari’de Koyu Mod ve Akıllı Tersine Çevir etkinken web sayfalarının tersine çevrilmemesine neden olan bir sorunu giderir
-
Koyu Mod etkinken web içeriğinden kopyalanan metnin yapıştırıldığında görünmez olmasına neden olan bir sorunu çözer
-
Safari’de CAPTCHA kutusunun yanlış görüntülenebildiği bir sorunu düzeltir
-
Anımsatıcılar’ın, gecikmiş yinelenen bir anımsatıcı tamamlandı olarak işaretlenene dek bu anımsatıcı için yeni bildirimler göstermemesine neden olan bir sorunu giderir
-
Anımsatıcılar’ın tamamlanmış anımsatıcılar için bildirim göndermesine neden olan bir sorunu çözer
-
Giriş yapılmamış olsa bile iCloud Drive’ın Pages’da, Numbers’da ve Keynote’ta kullanılabilir görünmesine neden olan bir sorunu düzeltir
-
Apple Music’te video klip yayınlarının yüksek kalite olmamasına neden olan bir sorunu giderir
-
Bazı taşıtlarda CarPlay bağlantısının kesilmesine neden olan bir sorunu çözer
-
CarPlay ile ilgili, Harita’daki görüntünün kısa bir süreliğine bulunulan alandan uzaklaşmasına neden olan bir sorunu düzeltir
-
Ev uygulamasında güvenlik kamerasına ait bir aktivite bildirimine dokunulduğunda farklı bir kaydın açılmasına neden olan bir sorunu giderir
-
Ekran resminde Paylaş menüsüne dokunulduğunda Kestirmeler’in görünmemesine neden olan bir sorunu çözer
-
Noktalama işaretlerine artık sayılardan ve sembollerden erişilmesini sağlayacak şekilde Burmaca klavyesini geliştirir
1. Mail uygulaması için yeni araç çubuğu
iOS 13 işletim sistemiyle birlikte, Mail uygulamasının araç çubuğundaki "yanıtla" ve "sil" butonları yan yana konumlandırılmıştı. Bu da bazı kullanıcıların e-postaları yanıtlamak yerine, yanlışlıkla silmelerine neden oluyor.
Yapılan tasarımsal değişiklik kullanıcıların butonları karıştırmasına sebebiyet verince, iOS 13.4 güncellemesiyle araç çubuğundaki butonların yerleşiminde değişikliğe gidildi.
Çop kutusu ikonunu en sola alan Apple, aynı zamanda bayrak ve klasör butonlarını da araç çubuğuna dahil etmiş. Ayrıca yeni araç çubuğundaki simgeler arası mesafenin artması da dikkatli gözlerden kaçmayacaktır.
2. iCloud Drive dosya paylaşımı
Apple, iOS 13 işletim sisteminin duyurusunu yaptığında iCloud ile dosya paylaşımı özelliğinin iOS 13 ile birlikte gelen yenilikler arasında yer alacağını açıklamıştı.
Bir türlü kullanıma sunulmayan iCloud ile dosya paylaşma özelliği; iOS 13.4/iPadOS 13.4 güncellemesi ile birlikte, iPhone ve iPad'lere eklenen yeni özellikler arasındaki yerini adı. Böylelikle dosyalar uygulamasındaki klasörleri, başkalarıyla paylaşabilmek artık mümkün.
3. App Store'dan macOS / iOS / tvOS platformları için evrensel satın alma: Tek yerden satın alın, her yere yükleyin
macOS, iOS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni sürümlerinin yayınlanmasıyla birlikte, App Store'dan herhangi bir oyun ya da uygulama satın alırken, tek bir ödeme işlemiyle her üç platform için de bu uygulama ve oyuna sahip olabilirsiniz.
Bu sayede iOS ve macOS için uygulama/oyun geliştiren üreticilerin, bunları tek bir pakette satmasına olanak tanınırken, kullanıcı tarafında da işlem kolaylığı sağlanıyor.
Diğer yenilikler
- 9 yeni memoji çıkartması,
- Kısayollar uygulamasında bir kısayol oluştururken Shazam için yeni bir kısayol seçeneği,
- CarPlay'e yeni çağrı kontrolleri ve üçüncü taraf navigasyonu desteği,
- TV uygulamasında kütüphane sekmesine aile paylaşımı eklendi.
iPad'ler için yayınlanan iPadOS 13.4 güncellemesiyle birlikte tüm bu özelliklere(CarKey hariç) ek olarak, klavye kısayolları için birtakım ek düzenlemeler ve trackpad özellikli Magic Keyboard desteği, uyumlu iPad modellerine ekleniyor.
Magic Keyboard desteğinin yalnızca iPad Pro 12.9 inç (4. nesil), iPad Pro 12.9 inç (3. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil) ve iPad Pro 11 inç (1. nesil) modellerine geleceğini belirtelim.
Güncelleme alan cihazlar
iPhone ve iPod modelleri için iOS 13.4 güncellemesi, iPad için de iPadOS 13.4 güncellemesi alan cihazların listesi şu şekilde:
iOS 13.4 güncellemesi alan iPhone modelleri
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE
- iPod Touch (7.nesil)
iPadOS 13.4 güncellemesi alan iPad modelleri
- 12.9 inç iPad Pro
- 11 inç iPad Pro
- 10.5 inç iPad Pro
- 9.7 inç iPad Pro
- iPad (7. nesil)
- iPad (6. nesil)
- iPad (5. nesil)
- iPad mini (5. nesil)
- iPad mini 4
- iPad Air (3. nesil)
- iPad Air 2
Yeni güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
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iOS 13.4/iPadOS 13.4 güncellemesine ek olarak Apple Watch için watchOS 6.2, Apple TV için tvOS 13.4, HomePod için HomePod OS 13.4 ve Mac modelleri için de macOS Catalina 10.15.4 güncellemeleri yayınlandı.
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