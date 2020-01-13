MadCatz EGO arkade kolu tanıtıldı

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Uzun bir süredir arcade segmentinden uzak kalan oyuncu ekipmanları üreticisi MadCatz, CES 2020 fuarında geçmiş yıllarını hatırlatan yeni bir arcade oyun kolu ile geri döndü.

MadCatz EGO Arcade Stick özellikleri ve fiyatı

Razer gibi bu alanda rekabet eden firmaların yeniden karşısına çıkan MadCatz EGO Arcade Stick geçmiş dönemdeki ürünlerin tasarım çizgisini takip ediyor. Dikdörtgen yapıda olan oyun kolu Vewlix 8 tuşlu dizilimi temel alıyor.

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Henüz joystick ve tuş teknolojileri hakkında bilgi yok ancak kaynaklar Sanwa JLF-TP-8YT Joystick ile Sanwa OBSF 30mm olduğunu tahmin ediyor. Üst kısımda ise Home tuşu, joystick ve tuşlar arası geçiş tuşu, paylaşım tuşu, cihazlar arası geçiş tuşu, Ayarlar tuşu şeklinde bir kontrol tuşları dizilimi daha yer alıyor.

Arka kısımda ise kablo için bir alan, altıgen uca sahip bir tornavida ve 2 adet yedek tuş da bulunuyor. Böylece kullanıcılar herhangi bir sıkıntı durumunda iki adede kadar yedek tuş ile değişim yapabilecek.

Konsollar arası akıcı geçiş MadCatz EGO kolunun en önemli özelliği ancak bazı lisanslama problemlerinden ötürü doğrudan bir kontrolcü olamıyor. Bir USB Tip-A üzerinden bypass köprüsü kurularak standart bir kontrolcü ile bağlantı sağlanıyor. Kolun kullanımı bu şekilde oluyor. Sonraki ürünlerde doğrudan kontrolcü olarak da kullanılabilecek. MadCatz EGO için 180$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://wccftech.com/madcatz-ego-arcade-stick-marks-return-to-the-tournament-scene-179-april-2020-target/

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