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Magellan'dan iPod Touch ve iPhone için özel GPS araç kiti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,6b
1
19
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Magellan'dan iPod Touch ve iPhone için özel GPS araç kiti
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Konum belirleme çözümleriyle bilinen Magellan, AppStore'daki navigasyon yazılımından sonra 2.Jenerasyon iPod Touch, iPhone 3G ve iPhone 3Gs ile uyumlu olan GPS araç kitini duyurdu.

Dahili GPS yongası sayesinde iPod Touch'a GPS yeteneği kazandıran, iPhone'larınsa GPS performansını arttıran araç kiti, bünyesinde bulundurduğu hoparlör ile sesli navigasyon ve Bluetooth yeteneğiyle eller serbest şekilde telefon görüşmesi yapılmasını sağlıyor. AppStore'daki bütün navigasyon yazılımlarıyla da uyumlu olan ürün, cihazların ister geniş ekran isterse de portre olarak çalışmasına imkan verirken, sahip olduğu dahili batarya ile araçtan güç almadan da çalışabiliyor.

7 Ocak'dan itibaren Amazon.com ve MagellanGPS.com çevrimiçi mağazalarıyla, Best Buy'dan satışa sunulacak olan Magellan GPS Car Kit'in fiyatı 129 dolar olarak belirlenmiş.


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DH Misafiri 9 yıl
çok çok pahalı bu nasıl fiyat ne maliyet nasıl iş ?
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DH Misafiri 9 yıl
çok çok pahalı bu ne ya
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LeyLu 9 yıl
dahili batarya sakat iş ya ömrü dolunca bide onu deiştirmek için biton para aracın aküsünden kullansa daha makuldü bide batarya bitti etti şarj derdi çıkmazdı milletin başına
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DH Misafiri 9 yıl
kardeş getittirebilirseniz bana 1 adet istiyorum. tel: 0506 994 06 97 ilgilenirseniz sevinirim..
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ttimess 9 yıl
Bir soru da Magellan için:
SÜrekli gps açık kaldığında iphone çok ısınıyor ve şarjı çabuk bitiyor. Magellan ile kullandığımızda bu durum söz konusu olmayacak mı? gps i şehirlerarası bir yolda kullandığımızı varsayarsak aletin 3-4 saatlik kesintisiz bir çalışmayla iphone a zarar vermeyeceğinin bir garantisi var mı örneğin?
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bedlam 9 yıl
Tomtomda bluetooth var gps modülüne iphone öyle bağlanıyor. Uzun çalışmada bir ısınma görmedim kitte. Tomtom programı şarzdan çok fazla yiyor. İgo o konuda biraz daha tutumlu.
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ttimess 9 yıl
Tomtomda bluetooth ile ilgili bir şey göremedim. var mı yoksa?
onun dışında tecrübelerin nedir, memnun musun?
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tanak 9 yıl
çok iyi dusunulmuş bir urun
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sahafiec 9 yıl
haber için teşekkürler.
güzel bir kit ve umarım normal kitlere göre cihazı daha az titreşime mağruz bırakıyordur.
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Sohrabeck 9 yıl
Selam

Gordum cok guzel bisey. Internete gerek duymadan calisir. Yalniz TomTom'un da ayni urunu var. Acaba hangisi Azerbaycan haritasini destekliyor ?
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