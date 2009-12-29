Magellan'dan iPod Touch ve iPhone için özel GPS araç kiti

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Konum belirleme çözümleriyle bilinen Magellan, AppStore'daki navigasyon yazılımından sonra 2.Jenerasyon iPod Touch, iPhone 3G ve iPhone 3Gs ile uyumlu olan GPS araç kitini duyurdu.

Dahili GPS yongası sayesinde iPod Touch'a GPS yeteneği kazandıran, iPhone'larınsa GPS performansını arttıran araç kiti, bünyesinde bulundurduğu hoparlör ile sesli navigasyon ve Bluetooth yeteneğiyle eller serbest şekilde telefon görüşmesi yapılmasını sağlıyor. AppStore'daki bütün navigasyon yazılımlarıyla da uyumlu olan ürün, cihazların ister geniş ekran isterse de portre olarak çalışmasına imkan verirken, sahip olduğu dahili batarya ile araçtan güç almadan da çalışabiliyor.

7 Ocak'dan itibaren Amazon.com ve MagellanGPS.com çevrimiçi mağazalarıyla, Best Buy'dan satışa sunulacak olan Magellan GPS Car Kit'in fiyatı 129 dolar olarak belirlenmiş.