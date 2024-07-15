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    Ay, kendi GPS altyapısına sahip olacak

    Ay’a olan ilgi son yıllarda yükselişe geçmiş ve bir yarışa dönüşmüş durumda. Bununla birlikte Çinli bilim insanlarına göre Ay, yakında kendi uydu navigasyon sistemine sahip olabilir.
    Ay, kendi GPS altyapısına sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Çin Uzay Aracı Sistem Mühendisliği Enstitüsü'nden bir ekip, Çin'in hedeflerini desteklemek üzere Ay'ın etrafında gerçek zamanlı ve yüksek hassasiyetli navigasyon sağlayacak 21 uydunun inşa edilmesini değerlendiriyor. Bu konuda yayınlanan araştırmaya göre uydular sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir tasarıma sahip olarak üç aşamada dört tür yörüngede konuşlandırılacak.

    Çin, Ay’a GPS ağı kuracak

    Aktarılanlara göre henüz uyduların inşası için bir zaman çizelgesi belirlenmiş değil ancak Çin, 2030 yılına kadar Ay’a astronot göndermeyi ve 2035 yılı civarında uluslararası ortaklarla birlikte Ay’ın güney kutbunda bir araştırma üssü kurmayı hedefliyor. Çin’in Ay’ın yakın tarafından numune toplayan Chang'e-5 misyonunun baş tasarımcılarından Peng Jing liderliğindeki ekibe göre Ay yüzeyinde iniş, kalkış ve keşif için gerçek zamanlı, yüksek hassasiyetli navigasyon ve konumlandırma sistemi (GPS) büyük faydalar sağlayabilir.

    Bilim insanları öne sürdükleri Ay GPS ağını ilk olarak güney kutup bölgesine ve sonrasında tüm Ay’a genişletmeyi hedefliyor. Dünya için yörüngede dolaşan küresel navigasyon uydu sistemleri genellikle 20 ila 35 uydudan oluşuyor ve birkaç metrelik hassasiyet sunuyor. Çinli araştırmacılar da benzer bir yapıyı Ay yörüngesine kurmak ve Dünya’daki gibi en az dört uydudan sinyal alınarak konum belirlemesi yapmayı planlıyor.

    Planlara göre ilk aşamada sadece iki uydunun son derece eliptik, son derece kararlı bir yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor. İkinci aşamada, dokuz uydu ve iki yörünge tipi eklenerek uydu sisteminin Ay'ın güney kutup bölgesi için tam zamanlı navigasyon sağlaması ve Dünya ile kesintisiz iletişimi kurması amaçlanıyor. Son aşamada ise dört tür yörüngeye toplam 21 uydu yerleştirerek Ay yüzeyindeki herhangi bir yer için zamanın yüzde 70'inden fazlasında doğru konumlandırma yapılması planlanıyor.

    Çin rakipsiz değil

    Ay, kendi GPS altyapısına sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Çin, son yıllarda Ay'ın uzak tarafını keşfetmeye yönelik tarihi misyonlarını desteklemek için Queqiao-1 ve Queqiao-2 adlı iki iletişim röle uydusunu Ay yörüngesine konumlandırmıştı. Bu uydular Chang'e-4, Chang'e-6, Chang'e-7 ve Long March-8 görevleri için iletişim hizmetleri sağlayarak Çin'in Ay keşif programının dördüncü aşaması için bir röle platformu görevi görüyor. Dolayısıyla ülkenin navigasyon ve iletişim konusunda tecrübesi var. Ancak Çin, Ay tabanlı navigasyon sistemleri kurmak isteyen tek ülke değil. ABD (NASA), Avrupa (ESA) ve Japonya (JAXA) da benzer bir GPS sistemi kurmak için çalışmalar yürütüyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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