Ay, kendi GPS altyapısına sahip olacak

Çin, Ay’a GPS ağı kuracak
Aktarılanlara göre henüz uyduların inşası için bir zaman çizelgesi belirlenmiş değil ancak Çin, 2030 yılına kadar Ay’a astronot göndermeyi ve 2035 yılı civarında uluslararası ortaklarla birlikte Ay’ın güney kutbunda bir araştırma üssü kurmayı hedefliyor. Çin’in Ay’ın yakın tarafından numune toplayan Chang'e-5 misyonunun baş tasarımcılarından Peng Jing liderliğindeki ekibe göre Ay yüzeyinde iniş, kalkış ve keşif için gerçek zamanlı, yüksek hassasiyetli navigasyon ve konumlandırma sistemi (GPS) büyük faydalar sağlayabilir.
Bilim insanları öne sürdükleri Ay GPS ağını ilk olarak güney kutup bölgesine ve sonrasında tüm Ay’a genişletmeyi hedefliyor. Dünya için yörüngede dolaşan küresel navigasyon uydu sistemleri genellikle 20 ila 35 uydudan oluşuyor ve birkaç metrelik hassasiyet sunuyor. Çinli araştırmacılar da benzer bir yapıyı Ay yörüngesine kurmak ve Dünya’daki gibi en az dört uydudan sinyal alınarak konum belirlemesi yapmayı planlıyor.
Planlara göre ilk aşamada sadece iki uydunun son derece eliptik, son derece kararlı bir yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor. İkinci aşamada, dokuz uydu ve iki yörünge tipi eklenerek uydu sisteminin Ay'ın güney kutup bölgesi için tam zamanlı navigasyon sağlaması ve Dünya ile kesintisiz iletişimi kurması amaçlanıyor. Son aşamada ise dört tür yörüngeye toplam 21 uydu yerleştirerek Ay yüzeyindeki herhangi bir yer için zamanın yüzde 70'inden fazlasında doğru konumlandırma yapılması planlanıyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.