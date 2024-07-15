Ay, kendi GPS altyapısına sahip olacak

Tam Boyutta Gör Çin Uzay Aracı Sistem Mühendisliği Enstitüsü'nden bir ekip, Çin'in hedeflerini desteklemek üzere Ay'ın etrafında gerçek zamanlı ve yüksek hassasiyetli navigasyon sağlayacak 21 uydunun inşa edilmesini değerlendiriyor. Bu konuda yayınlanan araştırmaya göre uydular sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir tasarıma sahip olarak üç aşamada dört tür yörüngede konuşlandırılacak.

Çin, Ay’a GPS ağı kuracak

Aktarılanlara göre henüz uyduların inşası için bir zaman çizelgesi belirlenmiş değil ancak Çin, 2030 yılına kadar Ay’a astronot göndermeyi ve 2035 yılı civarında uluslararası ortaklarla birlikte Ay’ın güney kutbunda bir araştırma üssü kurmayı hedefliyor. Çin’in Ay’ın yakın tarafından numune toplayan Chang'e-5 misyonunun baş tasarımcılarından Peng Jing liderliğindeki ekibe göre Ay yüzeyinde iniş, kalkış ve keşif için gerçek zamanlı, yüksek hassasiyetli navigasyon ve konumlandırma sistemi (GPS) büyük faydalar sağlayabilir.

Bilim insanları öne sürdükleri Ay GPS ağını ilk olarak güney kutup bölgesine ve sonrasında tüm Ay’a genişletmeyi hedefliyor. Dünya için yörüngede dolaşan küresel navigasyon uydu sistemleri genellikle 20 ila 35 uydudan oluşuyor ve birkaç metrelik hassasiyet sunuyor. Çinli araştırmacılar da benzer bir yapıyı Ay yörüngesine kurmak ve Dünya’daki gibi en az dört uydudan sinyal alınarak konum belirlemesi yapmayı planlıyor.

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Planlara göre ilk aşamada sadece iki uydunun son derece eliptik, son derece kararlı bir yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor. İkinci aşamada, dokuz uydu ve iki yörünge tipi eklenerek uydu sisteminin Ay'ın güney kutup bölgesi için tam zamanlı navigasyon sağlaması ve Dünya ile kesintisiz iletişimi kurması amaçlanıyor. Son aşamada ise dört tür yörüngeye toplam 21 uydu yerleştirerek Ay yüzeyindeki herhangi bir yer için zamanın yüzde 70'inden fazlasında doğru konumlandırma yapılması planlanıyor.

Çin rakipsiz değil

Tam Boyutta Gör Çin, son yıllarda Ay'ın uzak tarafını keşfetmeye yönelik tarihi misyonlarını desteklemek için Queqiao-1 ve Queqiao-2 adlı iki iletişim röle uydusunu Ay yörüngesine konumlandırmıştı. Bu uydular Chang'e-4, Chang'e-6, Chang'e-7 ve Long March-8 görevleri için iletişim hizmetleri sağlayarak Çin'in Ay keşif programının dördüncü aşaması için bir röle platformu görevi görüyor. Dolayısıyla ülkenin navigasyon ve iletişim konusunda tecrübesi var. Ancak Çin, Ay tabanlı navigasyon sistemleri kurmak isteyen tek ülke değil. ABD (NASA), Avrupa (ESA) ve Japonya (JAXA) da benzer bir GPS sistemi kurmak için çalışmalar yürütüyor.

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