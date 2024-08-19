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    GPS’siz navigasyon kuantum teknolojisi ile gerçek oluyor

    Entegre fotonik çipler, kompakt ve düşük maliyetli kuantum navigasyonu mümkün kılıyor. Böylelikle geleneksel GPS tabanlı navigasyon sistemleri tarihe kavuşabilir.
    GPS’siz navigasyon kuantum teknolojisi ile gerçek oluyor Tam Boyutta Gör
    Geleneksel navigasyon sistemleri, gemilerden uçaklara ve araçlara kadar her türlü taşıtın yön bulmasına yardımcı olmak için genellikle GPS sinyallerine ihtiyaç duyuyor. Bu sistemler, greyfurt büyüklüğünde olan hareket sensörleri ile çalışıyor ve bu sensörler sürekli uydu bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Ancak yeni bir ‘kuantum pusula’ türü, uyduları tamamen ortadan kaldırmamıza olanak tanıyabilir.

    Kuantum teknolojisinin navigasyonda kullanılması aslında yeni bir fikir değil. Atom interferometreleri olarak bilinen sensörler, GPS uydularına ihtiyaç duymadan pozisyon ve hareket takibi yapabiliyor. Fakat, bu sensörlerin gereken hassasiyeti sağlaması için devasa büyüklükte - bir odanın tamamını kaplayacak kadar - olmaları gerekiyordu. Şimdi ise bu durum değişiyor.

    Kuantum navigasyona bir adım

    Sandia Ulusal Laboratuvarları'ndan bir ekip, kuantum navigasyon sensörlerini küçük bir paket içinde çalıştırabilen ultra kompakt optik çipler geliştirdi. Bu yenilik, atom interferometreleri için genellikle kullanılan büyük lazer sistemlerini, minyatür entegre fotonik devrelerle değiştirmenin önünü açıyor. Bilim insanları, GPS'e bağımlılığın azaltılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Uydu sinyalleri kesilebilir veya taklit edilebilir, bu da askeri operasyonlar veya otomatik taşıma sistemleri için büyük sorunlara yol açabilir.

    GPS’siz navigasyon kuantum teknolojisi ile gerçek oluyor Tam Boyutta Gör
    Kuantum mekaniğinin ilkelerini kullanarak, bu gelişmiş sensörler hızlanma ve açısal hız ölçümünde eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sunarak GPS erişiminin olmadığı alanlarda bile kesin navigasyon sağlayabilir. Araştırma ekibi tarafından geliştirilen ana parçalarından biri, bir kaynaktan gelen çoklu lazer frekanslarını hassas bir şekilde kontrol edip birleştiren bir modülatör. Bu yenilik, bireysel lazerlerin üst üste konulmasına gerek kalmadan etkili bir sistem sağlıyor. Daha kompakt olmalarının yanı sıra, bu çipler titreşimlere ve şoklara karşı da daha dayanıklı. Bu dayanıklılık, kuantum sensörlerinin günümüz modellerinin zarar göreceği zorlu ortamlarda kullanılmasını mümkün kılabilir.

    Maliyet açısından da önemli bir avantaj sunuyorlar. Oda boyutundaki kuantum navigasyon sistemleri hem fiziksel olarak büyük hem de oldukça pahalı. Ancak Sandia ekibi, çipleri yarı iletken üretim yöntemleriyle seri üretimle maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Aktarılanlara göre 8 inçlik silikon levhada yüzlerce modülatör üretmek mümkün.

    Bu uygulamalar, yalnızca navigasyon ve GPS yedekleri ile sınırlı kalmayabilir. Ekip, kuantum sensörlerini yer altı kaynaklarını ve yapıları haritalamak için hassas yerçekimi değişimlerini tespit etmek amacıyla kullanmayı da araştırıyor.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/104330-gps-free-navigation-nears-reality-quantum-technology-breakthrough.html https://newsreleases.sandia.gov/motion_sensor/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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