GPS’siz navigasyon kuantum teknolojisi ile gerçek oluyor

Kuantum teknolojisinin navigasyonda kullanılması aslında yeni bir fikir değil. Atom interferometreleri olarak bilinen sensörler, GPS uydularına ihtiyaç duymadan pozisyon ve hareket takibi yapabiliyor. Fakat, bu sensörlerin gereken hassasiyeti sağlaması için devasa büyüklükte - bir odanın tamamını kaplayacak kadar - olmaları gerekiyordu. Şimdi ise bu durum değişiyor.
Kuantum navigasyona bir adım
Sandia Ulusal Laboratuvarları'ndan bir ekip, kuantum navigasyon sensörlerini küçük bir paket içinde çalıştırabilen ultra kompakt optik çipler geliştirdi. Bu yenilik, atom interferometreleri için genellikle kullanılan büyük lazer sistemlerini, minyatür entegre fotonik devrelerle değiştirmenin önünü açıyor. Bilim insanları, GPS'e bağımlılığın azaltılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Uydu sinyalleri kesilebilir veya taklit edilebilir, bu da askeri operasyonlar veya otomatik taşıma sistemleri için büyük sorunlara yol açabilir.
Maliyet açısından da önemli bir avantaj sunuyorlar. Oda boyutundaki kuantum navigasyon sistemleri hem fiziksel olarak büyük hem de oldukça pahalı. Ancak Sandia ekibi, çipleri yarı iletken üretim yöntemleriyle seri üretimle maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Aktarılanlara göre 8 inçlik silikon levhada yüzlerce modülatör üretmek mümkün.
Bu uygulamalar, yalnızca navigasyon ve GPS yedekleri ile sınırlı kalmayabilir. Ekip, kuantum sensörlerini yer altı kaynaklarını ve yapıları haritalamak için hassas yerçekimi değişimlerini tespit etmek amacıyla kullanmayı da araştırıyor.Kaynakça https://www.techspot.com/news/104330-gps-free-navigation-nears-reality-quantum-technology-breakthrough.html https://newsreleases.sandia.gov/motion_sensor/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.