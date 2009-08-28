Magic Pro, P55 yonga setli yeni anakartını gösterdi

Tam Boyutta Gör

Intel'in 8 Eylül'de duyurmaya hazırlandığı Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için P55 yonga setli anakart hazırlayan üreticilerden birisi de Hong Kong merkezli Magic Pro. Firmanın MP-55 Extreme GT kod adını taşıyan P55 yonga setli yeni anakartı, LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek veririken dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3-1600MHz bellek kullanımına da olanak tanıyor. Renkli bir tasarıma sahip olan ve katı kapasitörler ile donatılan anakart, ısı iletim teknolojisini temel alan pasif soğutma ile desteklenmiş durumda.

Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunan Magic Pro MP-P55 Extreme GT üzerinde PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCIe x1 ve üç adet te PCI slotu bulunuyor. 6 adet SATA-II konnektörü ile donatılan P55 yonga setli yeni anakartın diğer özellikleri arasında Debug LED, çift Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara da yer veriliyor. Magic Pro tarafından önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen yeni anakartın yurt dışı satış fiyatının ise 155$ civarında olacağı açıklandı.



