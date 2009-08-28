Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Magic Pro, P55 yonga setli yeni anakartını gösterdi

9 yıl
5,1b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Magic Pro, P55 yonga setli yeni anakartını gösterdi
Tam Boyutta Gör

Intel'in 8 Eylül'de duyurmaya hazırlandığı Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için P55 yonga setli anakart hazırlayan üreticilerden birisi de Hong Kong merkezli Magic Pro. Firmanın MP-55 Extreme GT kod adını taşıyan P55 yonga setli yeni anakartı, LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek veririken dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3-1600MHz bellek kullanımına da olanak tanıyor. Renkli bir tasarıma sahip olan ve katı kapasitörler ile donatılan anakart, ısı iletim teknolojisini temel alan pasif soğutma ile desteklenmiş durumda.

Çoklu ekran kartı kurulumları için iki adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunan Magic Pro MP-P55 Extreme GT üzerinde PCIe x16 slotlarına ek olarak iki adet PCIe x1 ve üç adet te PCI slotu bulunuyor. 6 adet SATA-II konnektörü ile donatılan P55 yonga setli yeni anakartın diğer özellikleri arasında Debug LED, çift Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara da yer veriliyor. Magic Pro tarafından önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen yeni anakartın yurt dışı satış fiyatının ise 155$ civarında olacağı açıklandı.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deepestlove 9 yıl
Amd chipset fiyatlarını düşürsün.
Kazıkçı intele inat
Phenom 8600 X3 + 99$ Anakart + HD4850 = Türkiye için OYUN PC'si
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
showstopper41 9 yıl
790X + phenom II x4 + DDR2 1066 cl5 li sitemle p/f karşılaştırması yapmak gerek. HD4770 ayarında CF testi de yapılablir.
LGA1156 + core i5 + DDR3 1600 MHz c7 fiyatını hak ediyor mu?
gerçi bu olayları dx11 geldikten sonra tartışmak daha mantıklı olur. Şu an geçiş döneminde olduğumuz için kafalar iyice karışık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Evet bu fiyata Gigabyte falan olacakken bunu niye böyle bir fiyata çıkartmışlar ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayzer 9 yıl
sli yok
dandik marka
fiyat uçuçuç kelebek...
galiba 99$ altı anakartlara elveda dedik....teşekkürler kazıklı intel...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim