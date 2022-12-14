Çin, ABD'ye yanıt olarak 143 milyar dolarlık çip paketi hazırlıyor

Çin, ABD'ye yanıt olarak yeni yatırım paketi hazırlıyor
Yeni teşvik planı ile ABD, TSMC ve diğer Tayvanlı üreticilerin fabrikalar kurmasını kolaylaştırmıştı. Routers tarafından bildirilenlere göre ABD’nin bu hamlesine yanıt vermeyi planlayan Pekin, 1 trilyon yuandan fazla (yaklaşık 143 milyar dolar) yatırım paketi hazırlıyor. Bununla birlikte Çin'in planı ve paketin ilk aşaması, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hayata geçirilebilir.
Kaynaklar ise, yeni paketin ilk aşamasının yurtiçinde yarı iletken üretimi ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için sübvansiyonlar ve vergi kredileri olarak sunulacağını bildirdi. Böylece yatırım büyük bir kısmı, Çin'in kendi litografi sistemleri kurmasına ve yerli yarı iletken üretimine harcanacak.
Çip üretimi ve küresel yarı iletken ticaretinin kontrolü, özellikle Çin ve Tayvan'ın ilişkisi nedeniyle son iki yılda değişken bir konu haline geldi. ABD'nin yarı iletken yapımında kullanılan ekipmanların Çin'e ihracatını engellemek için Japonya ve Hollanda da görüşmelere başladığı bildirilirken, Çin'den yanıt gecikmeyecek gibi gözüküyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...