Qualcomm, Intel ve Samsung ortaklık kurup ARM’ı satın alabilir

Apple, Nintendo, Qualcomm, MediaTek, Huawei ve Samsung gibi firmalar tarafından kullanılan ARM ilginç bir süreçten geçiyor. Şimdilik SoftBank’in sahip olduğu ARM, 2020’nin sonunda Nvidia tarafından satın alınma sürecine girmişti. Regülatörler tarafından karşı çıkılan bu sürecin bir noktasında Nvidia, ARM’ı satın almaktan vazgeçti. SoftBank, artık ARM’ı satmayı düşünmediğini belirtse de Qualcomm farklı yollar ile şirketin büyük bir kısmına sahip olmak istiyor.
Qualcomm, Samsung ve Intel gibi teknoloji devleri birleşip ARM’ı satın alabilir mi?
40 milyar dolarlık Nvidia satışının iptal olmasının ardından SoftBank, ARM’ı artık satmak istemediğini belirtmişti. Ancak SoftBank, yakında ARM’ı halka açmayı düşünüyor. Bu doğrultuda Qualcomm, ilginç bir çözüm sundu. Financial Times’a konuşan Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, ARM’a yatırım yapmak istediğini belirtti. Ardından Amon, rakipleri ile ortaklık kurarak ARM’ı beraber satın almaya açık olduğunu da belirtti. Ancak Amon, birçok firmanın satın alma sürecinde olması gerektiğini ve bu sayede ARM’ın bağımsız kalabileceğini belirtti.
Daha önce ARM’ı satın alabilecek firmalardan biri de Samsung ve Intel gibi firmalardı, bu yüzden Qualcomm’un bir ortaklıktan bahsetmesi bu firmaları akıllara getiriyor. Şubat ayında Intel CEO’su Pat Gelsinger, ARM’ı satın almak için bir ortaklık kurulması halinde bir ortaklığa katılmak isteyeceklerini belirtmişti. Ayrıca Gelsinger, birkaç gün önce Samsung’un üst düzey yöneticileri ile Güney Kore’de bulunmuştu bu da ortaklığın kurulmaya başladğını gösteriyor olabilir. Bu doğrultuda ARM’ın halka açıldığı zaman Qualcomm, Intel ve Samsung başta olmak üzere büyük bir ortaklık ile satın alınması mümkün gözüküyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/qualcomm-consortium-rivals-buy-arm-3172048/ https://www.sammobile.com/news/qualcomm-wants-to-buy-arm-need-samsungs-help/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.