Maingear oyuncular için yeni sistem hazırladı; F131

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Yüksek performanslı sistem üreticisi Maingear, oyuncular için hazırladığı yeni bilgisayarını tanıttı. Firmanın F131 adını verdiği yeni sistem kullanıcılara sunduğu güçlü donanım seçenekleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Tercihe göre AMD'nin Phenom II veya Intel'in Core i7 işlemcileriyle konfigüre edilebileceği belirtilen F131'deki ekran kartı tercihinin AMD-ATi'de cephesinde Radeon HD 4000 serisinin tek grafik işlemcili en hızlı temsilcisi olan Radeon HD 4890'ın 3 tanesinin Nvidia tarafında ise GeForce GTX serisinin üst modellerinden oluşacak çok kartlı kurulum seçeneklerinin kullanıcılar tarafından tercih edilebileceği belirtiliyor.

İşlemci tercihine göre AMD 790FX ve Intel X58 yonga setli anakartlarla gelecek sistemde, 12GB'a kadar DDR3 bellek desteğinin sunulacağı belirtiliyor. Depolama için 8TB'a kadar sabit disk seçeneklerinin sunulacağı yani muhtemelen 2TB'lık dört adet disk ile konfigüre edilebileceği açıklandı. SATA sürücüler için hot-swap desteğinin de sunulduğu Maingear F131'de konusunda uzman isimlerden birisi olan ve sistem üreticileri için sıvı soğutma çözümleri hazırlayan CoolIT'nin Domino ALC isimli soğutucusuna yer verilmiş. Kasası lazer işlemeli olan F131'de müşteriler diledikleri imajı Maingear'a ileterek kasayı özelleştirebilecekler.

Maingear F131'in yurt dışı için sistem başlangıç fiyatı 1299$ olarak belirkenirken, fiyatın donanım tercihlerine göre değişebileceğini de belirtelim.