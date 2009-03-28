Maingear'dan 13.3" ekranlı ve performans odaklı dizüstü bilgisayar; mX-L

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Alienware ve VoodooPC gibi yüksek performanslı sistem üreticileri sınıfında yer alan Maingear, 13.3" ekranlı yeni bir dizüstü bilgisayar hazırladı. Firmanın mX-L kod adını taşıyan yeni dizüstü bilgisayarı, hem teknik konfigürasyonu hemde 2 Kg civarındaki ağırlığı ile performans ve taşınabilirliğin bir arada sunulması hedefleniyor.

Intel platformunu kullanan ve Core 2 serisi mobil işlemcilerle konfigüre edilebilen sistem ile birlikte 8GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan mX-L'de depolama içinse 500GB'a kadar sabit disk veya 160GB'lık Intel'in X-25M serisi SSD modeli kullanılıyor. Grafik yükü Intel'in GMA X4500'ü tarafından karşılanan sistem ayrıca Blu-ray sürücü opsiyonu da bulunuyor.

Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, WiFi ve opsiyonel olarak Bluetooth teknolojilerine destek veren Maingear mX-L'in üzerinde yer alan 13.3" Led Backlit ekran 1280 x 800 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 4 hücreli pil ile donatılan dizüstü bilgisayara işletim sistemi olaraksa Windows Vista Home Premium / Ultimate eşlik ediyor.

Maingear mX-L yurt dışında 1100$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.