Maingear'dan oyuncular performans odaklı medya bilgisayarı; Axess HD Gamer

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Yüksek performanslı sistemler hazırlayan Maingear firması, oyunculara yönelik olarak yeni bir medya bilgisayarı tasarladı. Fşrmanın Axess HD Gamer olarak isimlendirdiği yeni sistemin en önemli özelliklerinden birisi olarak kompakt tasarımlı Alüminyum kasası gösteriliyor. Hem oyun bilgisayarı hem HTPC olarak kullanılabileceği belirtilen yeni sistemi kullanıcılar bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda Intel'in Core i7 (920, 950 veya 975 Extreme Edition) işlemcileriyle konfigüre edebilecekler.

Yine tercihe göre 3GB, 6GB veya 12GB gibi bellek kapasiteleriyle satın alınabilecek Axess HD Gamer, SLI konfigürasyonunda çalışan iki adet GeForce 9800GT ile geliyor.Anakart olarak Asus'un X58 yonga setli Rampage II Gene (Mini-ATX) çözümü tercih edilmiş. 1.5TB'a kadar HDD veya 160GB'a kadar Intel SSD ile satın alınabilecek yeni sistemde ayrıca DVD/Blu-ray sürücüsü de bulunuyor. İşletim sistemi olarak Windows Vista'nın eşlik edeceği sistem 14 aylık garanti ile satışa sunuluyor.

Maingear Axess HD Gamer yurt dışında 1799$'lık başlangıç fiyatıyla kullanıma sunuluyor.