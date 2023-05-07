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    Makine öğrenmesine nasıl başlanır, neleri bilmek gerekiyor?

    Makine öğrenimi, ilerleme için muazzam fırsatlar sunan ve hızla gelişen bir alandır. Indeed'in yayınladığı bir rapor, maaş ve talep açısından diğer meslekleri geride bıraktığını gösterdi.

    Makine öğrenimi aynı zamanda Büyük Veri, Tahmine Dayalı Analitik, Veri Madenciliği ve Hesaplamalı İstatistik gibi günümüzün en hızlı gelişen alanlarının da temel bir bileşenidir. Veriler, otomasyon ve algoritmalar sizi heyecanlandırıyorsa, makine öğrenimi ödüllendirici bir kariyer seçimidir. Başlamak için ihtiyacınız olan tek şeyler basitçe, sağlam araştırma becerileri ve istatistik ve programlama dilleri hakkında temel bir anlayıştır. Her türden geçmişe, bilgiye ve deneyime sahip kişiler, makine öğrenimi öğrenme yollarını özelleştirebilir.

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