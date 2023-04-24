Elon Musk Twitter'a ne yapmaya çalışıyor? Açık kaynak olması ne anlama geliyor?

Elon Musk, Twitter'ı devralmayı ilk önerdiğinde, yapacağını iddia ettiği ilk değişikliklerden biri, Twitter'ın algoritmasını "açık kaynak" haline getirmekti. Geçtiğimiz haftalarda da bu sözünü tuttu.

Hızlı bir şekilde, insanlar ne bulabileceklerini görmek için kodu gözden geçirmeye başladı. Elon Musk’ın kendi tweetlerini ayrı bir kategori olarak listelediği anlaşıldı. Ayrıca Demokratlar, Cumhuriyetçiler gibi kategoriler de var. Twitter mühendisleri alelacele bunun "istatistik izleme amaçlı" olduğunu açıkladı ve bu iddia o zamandan beri başka analizlerle de doğrulandı. Yayınlandıktan birkaç saat sonra kodun bu bölümünü GitHub'dan kaldırmış olsa da, Twitter mühendislerinin patronlarının tweet'lerini yapay olarak artırmak için adımlar attığı yönündeki spekülasyonlar hâlâ devam ediyor.