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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı 2020 Kia Rio, hafif hibrit sistemiyle tanıtıldı

    Makyaj operasyonundan geçirilen Kia Rio'nun dış tasarımında küçük dokunuşlarla yetinen Koreli üretici, aracı yeni güvenlik teknolojileriyle ve hafif hibrit sistemle donatmış.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı 2020 Kia Rio, hafif hibrit sistemiyle tanıtıldı
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    Son birkaç gündür pek çok otomobilin makyajlı versiyonuyla karşılaşıyoruz. 2020 Kia Rio’da bunlardan biri. Makyajlı Rio yenilenen yüzü, güvenlik teknolojileri ve hafif hibrit sistemiyle tanıtıldı.

    Dış tasarımına baktığımızda makyajlı Kia Rio’yu güncel modelden ayırt etmek biraz zor. Yapılan kozmetik güncellemeler arasında inceltilen “tiger nose” ızgara, tasarımı elden geçirilen sis farları, yeni tampon tasarımı ve LED gündüz farlarına sahip full LED aydınlatmalar bulunuyor. Ayrıca, Perennial Grey ve Sporty Blue adı verilen yeni gövde renkleri ve sekiz kollu tasarıma sahip 16 inç jantlar da 2020 Kia Rio’nun tasarım detayları arasında.

    2020 Kia Rio’nun iç mekanındaki en önemli güncellemelerden biri yeni bilgi-eğlence sistemine geçiş yapılması olmuş. Birden fazla cihazın bağlanmasına izin veren Bluetooth, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip olan bu sistem, merkezdeki 8 inçlik dokunmatik ekran vasıtasıyla kontrol ediliyor. Bunun yanı sıra sürücünün önündeki gösterge bölümünde de daha yüksek çözünürlüğe sahip 4.2 inç dijital ekran bulunuyor. Bunun yanı sıra makyajlı Kia Rio modellerinde sürücü ve ön yolcu koltuğunun yüksekliği ayarlanabiliyor.

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    Makyajlı 2020 Kia Rio, hafif hibrit sistemiyle tanıtıldı
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    Kaputun altına geçtiğimizde, 2020 Kia Rio’nun benzin-elektrik kombinasyonuna sahip hafif hibrit teknolojisini kullanan ilk Kia modeli olduğunu görüyoruz. EcoDynamics+ olarak adlandırılan sistemde markanın yeni Smartstream 1.0 litre T-GDi üç silindirli motoru kullanılıyor. Önceki Kappa motorla aynı (100 veya 120 beygir) güç çıkışlarına sahip olan ünitenin güçlü versiyonu 200 Nm tork üretiyor. Drive Mode Select sistemiyle donatılan araçlarda Eco, Sport ve Normal olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor. Söz konusu versiyonlarda yeni Akıllı Manuel Şanzıman (iMT) kullanılıyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 BMW 5 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    2020 Kia Rio’yu hafif hibrit sistemin yanı sıra benzinli motorlarla tercih etmek de mümkün. Bunlar arasında 100 beygirlik 1.0 litre T-GDi ve 84 beygirlik 1.2 litre atmosferik motorlar bulunuyor. Turbo desteğine sahip ünite standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken, 7 ileri DCT de opsiyon olarak sunuluyor.

    Güvenlik teknolojileri de yenilenen 2020 Kia Rio, markanın gelişmiş sürücü asistan sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Yaya, araç ve bisikletli algılama özelliğine sahip ileri çarpışma önleme yardımcısı, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikleri bu sistemlere örnek göstermek mümkün. Bunun yanı sıra akıllı hız limiti uyarısı, akıllı hız sabitleme, arka çapraz trafik yardımcısı ve arka yolcu alarmı da 2020 Kia Rio’nun güvenlik teknolojileri arasında bulunuyor.

    Makyajlı Kia Rion, 2020’nin üçüncü çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak. Aracın fiyatı henüz belli değil fakat güncel model ülkemizde 137.300 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.



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