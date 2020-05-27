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    2020 BMW 5 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Makyaj operasyonuyla birlikte tasarımı ve teknolojileri yenilenen 2020 BMW 5 Serisi resmi olarak tanıtıldı. İşte karşınızda makyajlı BMW 5 Serisi Sedan ve Touring:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 BMW 5 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Son haftalarda sızdırılan fotoğrafları ve teaser görselleriyle sık sık karşımıza çıkan makyajlı BMW 5 Serisi sonunda resmi olarak tanıtıldı. Makyajlı BMW 5 Serisi, tazelenen yüzü ve yeni teknolojileriyle dikkat çekiyor.

    2020 BMW 5 Serisi’ni ilk bakışta güncel modelden ayırt etmek mümkün. Daha keskin hatlara sahip çift katmanlı adaptif LED farlar araca oldukça agresif bir görünüm katmış. Ön yüzdeki tazelenme, eskiye kıyasla biraz daha büyüyen ve öne çıkarılan ızgara ve tasarımı donanım seviyesine göre değişiklik gösteren sportif tamponla desteklenmiş. Arka tarafta ise yeni grafiklere sahip stoplar ve köşegen yapıdaki egzoz çıkışları dikkat çekiyor.

    Değişim rüzgarı 2020 BMW 5 Serisi’nin iç mekanında da devam ediyor. Konsolun merkezinde standart olarak 10.25 inç, opsiyonel olarak ise 12.3 inç olarak tercih edilebilen bir ekranı bulunuyor. Navigasyon, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip iDrive 7 bilgi-eğlence sistemi bu ekrandan kontrol ediliyor. Üzerindeki düğmelerin yeniden elden geçirildiği üç kollu direksiyonun hemen arkasında da 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı bulunuyor.

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    2020 BMW 5 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Kaputun altındaki seçeneklere baktığımızda, 2020 BMW 5 Serisi’ndeki en önemli yeniliğin eDrive isimli plug-in hybrid teknolojisine sahip 530e ve 530e xDrive ikilisi olduğunu söylemek mümkün. Söz konusu ikilide, 181 beygir güç üreten 2.0 litre benzinli ünite, 80 kW’lık (107 beygir) elektrik motoru ve 8 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Bu sayede toplamda 292 beygir güç ve 420 Nm tork değerine sahip olan araçlar, 0-100 km/s hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlıyor.

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    Maksimum hızı 235 km/s olarak açıklanan 530e ve 530e xDrive modelleri, saf elektrik modunda 140 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Söz konusu modellerin menzili ise dört tekerlekten çekişli versiyon için 56-58 kilometre, arkadan itişli versiyon için 62-67 kilometre olarak açıklandı.

    2020 BMW 5 Serisi’nde 545e xDrive isimli bir plug-in hybrid versiyon daha bulunuyor fakat bu versiyon ilerleyen aylarda aileye eklenecek. 6 silindirli benzinli ünite ve bir elektrik motorunu bir araya getiren bu versiyon toplamda 394 beygir güç ve 600 Nm tork değerine sahip olacak. 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlayacağı açıklanan 545e xDrive’ın maksimum hızı 250 km/s ile sınırlı olacak ve saf elektrik modunda tek şarjla 54-57 kilometre ilerleyebilecek.

    2020 BMW 5 Serisi, plug-in hybrid versiyonların yanında 520i ve 530i’nin de dahil olduğu toplamda 3 benzinli ve 3 dizel versiyonla satışa sunulacak. Söz konusu versiyonların tümünde 48V hafif hibrit teknolojisi bulunurken, 520i hariç tüm versiyonlarda xDrive isimli dört tekerlekten çekiş sistemi standart veya opsiyon olarak sunuluyor olacak. Makyajlı BMW 5 Serisi’nin piyasaya çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.



    https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0308529EN/the-new-bmw-5-series Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    EagleTibet (Eagle Tibet) 7 dk.
    Evet şimdi herkes yazmadan yorumları sıralıyorum
    -Bakan çocukları beğendi
    -müteahhitler beğendi
    -Devletimiz sağolsun
    -akp beğendi
    -bu vergilerle zor
    vs vs vs
    Arkadaşlar bunları yazdım daha yazmanıza gerek yok her seferinde her şeyin altına. Sıkıcı oluyor artık
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