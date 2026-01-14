2025'te küresel elektrikli araç satışları 20,7 milyona ulaşarak rekor kırdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Rho Motion’un yayımladığı yeni rapora göre, Küresel elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre %20 artarak 20,7 milyona ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Satışlar bir önceki yıla göre 3,6 milyon artış gösterdi.

Bölgesel olarak bakıldığında, Çin’de satışlar %17 artarak 12,9 milyon adede yükseldi. Geçtiğimiz seneye göre artış hızı yavaşlasa da, Çin açık ara en büyük elektrikli araç pazarı olmaya devam ediyor.

Avrupa'da geçtiğimiz sene elektrikli araç pazarı güçlü bir büyüme kaydetti. Kıta genelinde satışlar bir önceki seneye göre %33 artı ve 4,3 milyon adedeulaştı. Birçok Avrupa ülkesinin sübvansiyonları arttırması veya genişletmesi satışların yükselmesinde önemli rol oynadı.

Kuzey Amerika'da ise satışlar azaldı. Bölgedeki elektrikli satışları %4 düşüşle 1,8 milyon seviyesine geriledi. ABD'de elektrikli araçlara yönelik vergi indirimlerinin kaldırılması ve korumacı ticaret politikaları nedeniyle satışlar sadece %1 arttı. Kanada'da ise yılın başında teşviklerin kaldırılması satışların %41 düşmesine neden oldu.

Bölgelere göre elektrikli araç satışları

Küresel : 20,7 milyon, +%20

: 20,7 milyon, +%20 Çin : 12,9 milyon, +%17

: 12,9 milyon, +%17 Avrupa : 4,3 milyon, +%33

: 4,3 milyon, +%33 Kuzey Amerika : 1,8 milyon, -%4

: 1,8 milyon, -%4 Dünyanın geri kalanı: 1,7 milyon, +%48

Rho Motion'ın Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel çapta elektrikli araç satışlarının 2025'te yıllık bazda %20 artmasının pazarın ne kadar dirençli olduğunu gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa, Çin'i geçerek en hızlı büyüyen bölge konumuna geldi. Kuzey Amerika'nın çalkantılı bir yıl geçirmesi şaşırtıcı değil. ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin üzerinden geçen bir yılda, elektrikli araç satın alma teşviklerini geri çekme ve üretimi yerelleştirme konusunda verdiği birçok sözü yerine getirdi. ABD'de 7 yıl sonra ilk kez pazarda satışların neredeyse üçte bir oranında küçüleceğini öngörüyoruz."

