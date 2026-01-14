Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Volkswagen Magotan PHEV'in teknik detayları ortaya çıktı

    Volkswagen’in Çin'deki yeni Magotan PHEV modeli ortaya çıktı. Magotan PHEV; 321 beygirlik hibrit güç, 127 km saf elektrikli menzil ve sedan gövde formu ile Çin'de kritik bir rol üstleniyor.

    2026-volkswagen-magotan-phev Tam Boyutta Gör
    Sedan otomobiller birçok pazarda SUV'lara yenilse de Çin'de hala popüler. Dolayısıyla birçok üretici, diğer pazarlarda sunmadığı sedan modelleri burada satıyor. Volkswagen'in yakında tanıtacağı yeni Magotan PHEV de bunlardan bir tanesi.

    Yeni Magotan PHEV, Volkswagen’in 2026 yılında Çin pazarında sunmayı planladığı 20’den fazla tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı modele yönelik stratejisinin bir parçası. Marka, bu hamleyle Çin’in ana yeni enerjili araç (elektrik + PHEV + EREV) segmentindeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

    FAW-Volkswagen tarafından üretilecek modelin teknik detayları ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre araç, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve elektrik motorundan oluşan şarj edilebilir hibrit bir sistemle geliyor. Toplam sistem gücü ise 321 beygire ulaşıyor.

    Tasarım tarafında Magotan PHEV, büyük ölçüde mevcut Magotan B9 benzinli sedanın çizgilerini koruyor. Ancak PHEV’e özgü bazı detaylar dikkat çekiyor. Ön bölümde mavi renkli trim detaylar ve mavi PHEV logosu yer alıyor.

    2026-volkswagen-magotan-phev Tam Boyutta Gör
    Yan tarafta dik açılı C sütunu öne çıkarken, versiyona göre 17 veya 18 inç olarak gelen jantlar da dikkat çekiyor. Arka kısımda bagaj kapağının sağ alt köşesinde PHEV rozeti bulunurken, sol alt köşede FAW-Volkswagen’in Çince logosu yer alıyor. Boyutlara bakıldığında Volkswagen Magotan PHEV; 4.990 mm uzunluk, 1.854 mm genişlik ve 1.491 mm yükseklik sunuyor. Aks mesafesi ise 2.872 mm.

    Donanım tarafında standart olarak panoramik cam tavan, ön ve arka kameralar ile çeşitli dekoratif kaplamalar yer alıyor.

    Şarj edilebilir hibrit sistem; 127 beygir güç üreten 1.5T benzinli motor, 145 kW gücünde elektrik motoru ve 22 kWsa kapasiteli bataryadan oluşuyor. Bu kombinasyon sayesinde araç, CLTC ölçüm standardına göre 127 km tamamen elektrikli menzil sunabiliyor. Azami hız 180 km/s ile sınırlandırılmış.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rolanti motorunun fişini çekmek sol kulağım tıkandı az duyuyorum iphone wifi açılmıyor abound kullanıcı yorumları focus mu megane mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum