Yeni Volkswagen Magotan PHEV'in teknik detayları ortaya çıktı

Yeni Magotan PHEV, Volkswagen’in 2026 yılında Çin pazarında sunmayı planladığı 20’den fazla tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı modele yönelik stratejisinin bir parçası. Marka, bu hamleyle Çin’in ana yeni enerjili araç (elektrik + PHEV + EREV) segmentindeki pazar payını artırmayı hedefliyor.
FAW-Volkswagen tarafından üretilecek modelin teknik detayları ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre araç, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve elektrik motorundan oluşan şarj edilebilir hibrit bir sistemle geliyor. Toplam sistem gücü ise 321 beygire ulaşıyor.
Tasarım tarafında Magotan PHEV, büyük ölçüde mevcut Magotan B9 benzinli sedanın çizgilerini koruyor. Ancak PHEV’e özgü bazı detaylar dikkat çekiyor. Ön bölümde mavi renkli trim detaylar ve mavi PHEV logosu yer alıyor.
Donanım tarafında standart olarak panoramik cam tavan, ön ve arka kameralar ile çeşitli dekoratif kaplamalar yer alıyor.
Şarj edilebilir hibrit sistem; 127 beygir güç üreten 1.5T benzinli motor, 145 kW gücünde elektrik motoru ve 22 kWsa kapasiteli bataryadan oluşuyor. Bu kombinasyon sayesinde araç, CLTC ölçüm standardına göre 127 km tamamen elektrikli menzil sunabiliyor. Azami hız 180 km/s ile sınırlandırılmış.