Yeni Volkswagen Magotan PHEV'in teknik detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Sedan otomobiller birçok pazarda SUV'lara yenilse de Çin'de hala popüler. Dolayısıyla birçok üretici, diğer pazarlarda sunmadığı sedan modelleri burada satıyor. Volkswagen'in yakında tanıtacağı yeni Magotan PHEV de bunlardan bir tanesi.

Yeni Magotan PHEV, Volkswagen’in 2026 yılında Çin pazarında sunmayı planladığı 20’den fazla tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcı modele yönelik stratejisinin bir parçası. Marka, bu hamleyle Çin’in ana yeni enerjili araç (elektrik + PHEV + EREV) segmentindeki pazar payını artırmayı hedefliyor.

FAW-Volkswagen tarafından üretilecek modelin teknik detayları ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre araç, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve elektrik motorundan oluşan şarj edilebilir hibrit bir sistemle geliyor. Toplam sistem gücü ise 321 beygire ulaşıyor.

Tasarım tarafında Magotan PHEV, büyük ölçüde mevcut Magotan B9 benzinli sedanın çizgilerini koruyor. Ancak PHEV’e özgü bazı detaylar dikkat çekiyor. Ön bölümde mavi renkli trim detaylar ve mavi PHEV logosu yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Yan tarafta dik açılı C sütunu öne çıkarken, versiyona göre 17 veya 18 inç olarak gelen jantlar da dikkat çekiyor. Arka kısımda bagaj kapağının sağ alt köşesinde PHEV rozeti bulunurken, sol alt köşede FAW-Volkswagen’in Çince logosu yer alıyor. Boyutlara bakıldığında Volkswagen Magotan PHEV; 4.990 mm uzunluk, 1.854 mm genişlik ve 1.491 mm yükseklik sunuyor. Aks mesafesi ise 2.872 mm.

Donanım tarafında standart olarak panoramik cam tavan, ön ve arka kameralar ile çeşitli dekoratif kaplamalar yer alıyor.

Şarj edilebilir hibrit sistem; 127 beygir güç üreten 1.5T benzinli motor, 145 kW gücünde elektrik motoru ve 22 kWsa kapasiteli bataryadan oluşuyor. Bu kombinasyon sayesinde araç, CLTC ölçüm standardına göre 127 km tamamen elektrikli menzil sunabiliyor. Azami hız 180 km/s ile sınırlandırılmış.

