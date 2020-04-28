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    Makyajlı 2021 BMW 5 Serisi'nin resmi fotoğrafları sızdırıldı

    Önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılması beklenen makyajlı BMW 5 Serisi'nin tanıtım için hazırlanan fotoğrafları beklenenden erken karşımıza çıktı. İşte makyajlı BMW 5 Serisi'nin yenilenen tasarımı:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı 2021 BMW 5 Serisi'nin resmi fotoğrafları sızdırıldı
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    Yalnızca birkaç gün arayla sızdırılan fotoğraflar sayesinde önce yeni BMW 2 Serisi Coupe’nin sonra da elektrikli iX3’ün tasarımını görme şansı yakalamıştık. Şimdi de makyajlı BMW 5 Serisi’nin fotoğrafları sızdırıldı.

    BMWBLOG tarafından paylaşılan görseller henüz resmi bir değer taşımasa da, makyajlı BMW 5 Serisi’nin dijital tanıtımı için hazırlanmış gibi görünüyor. Üstelik fotoğraflardaki aracın gövdesindeki tasarım detayları, daha önce çekilen casus görüntülerle son derece uyumlu. Aracın arkasındaki imzadan anladığımız kadarıyla şu an şarj edilebilir hibrit motorlu BMW 530e versiyonuna bakıyoruz.

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    Makyajlı BMW 5 Serisi’nin tasarımına baktığımızda, yeniden elden geçirilen böbrek ızgaranın eskiye göre biraz daha büyüdüğünü ve içerisindeki dikey çizgilerin daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. Köşeli ve ince yapısı sayesinde daha agresif görünen aydınlatmalar da LED gündüz farları kapsamında yepyeni grafiklere kavuşmuş. Daha sportif görünen ön tamponda da büyük hava girişlerine ve sensöre yer verilmiş.

    Makyajlı 2021 BMW 5 Serisi'nin resmi fotoğrafları sızdırıldı
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    Makyajlı BMW 5 Serisi’nin arka bölümüne geçtiğimizde ise tamponun köşelerinin daha belirgin hale getirildiğini ve köşeli egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapan difüzörün daha sportif bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra stop lambalarının grafikleri de yenilenmiş ve daha modern bir görünüme kavuşturulmuş. Çift renkli jantlar ve sol çamurluktaki şarj girişi de karşımızda duran makyajlı BMW 530e’nin tasarım detayları arasında.

    Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip makyajlı BMW 530e versiyonunda dört silindirli benzinli motor ve bir elektrik motoru bulunacak. Toplamda 252 beygir güç ve 420 Nm tork üreten ikili, elektrik motoruna da ev sahipliği yapan 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla arka tekerleklere veya (530e xDrive modeli tercih edilirse) dört tekerleğe birden güç verecek. Hibrit versiyonların giriş seviyesini oluşturan bu versiyonun yanı sıra, altı silindirli motoruyla toplamda 400 beygir güce sahip BMW 545e isimli hibrit versiyon da seçenekler arasında olacak.

    Makyajlı BMW 5 Serisi’nin önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılması ve yıl bitmeden satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://www.bmwblog.com/2020/04/28/leaked-this-is-the-refreshed-2021-bmw-5-series-facelift/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    murmuro 24 dk.
    Benim Temmuz ayında gelecek bir 5.20 i aracım var, eğer makyajlı kasanın yıl sonuna yetişeceği kesinse iptal edip yıl sonunu beklemek daha iyi olacak gibi
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    malazivore 48 dk.
    Yine bmw yine çirkin bir tasarım



    Öncekinin aynısı neredeyse o iğrenç arka stopları değişselerdi iyiydi
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    cihanrafi 1 sa. yeni yorumcu
    buda diğerleri gibi ateş ediyor
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    ***RAMMSTEIN*** (Emre Erciyes) 1 sa.
    Alamayacak olanlar yine b.klamış. :)
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    RaptorFX 1 sa.
    BMW S class olmuş bu. Önden BMW den çok s classı hatırlattı bana, hem de en millet vekili spec.
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    drjacob (... ) 1 sa.
    Sızsa ne olur , bu vergiler ile alınıyor mu sanki
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    ozkan_mee (Özkan Memişoğlu) 1 sa.
    Resmi fotoğraflar sızdırıldı :). Çok komik olmuş zaten resmi olarak adamlar yayınlamış. Yapılan haberlerde sızdırılmayla yayınlamanın farkı galiba tam bilinmiyor. Yada yayınlama kelimesi mi unutuldu? Donanımhaber clickbait mi yapılmaya çalışılıyor anlamış değilim
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    fotifoti (foti ) 1 sa.
    müteahhitler bunu beğendi
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    kgulle (kenan gülle) 1 sa. fotifoti
    Müteahh-İT doğrusu ☺️
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    lojistisyen 1 sa.
    Çok klas duruyor
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa.
    Artık her haberde "sızdırıldı" kelimesini kullanmasanız çok itici gelmeye başladı.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1244 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    makyajlı bmw 5 serisi, yeni bmw 530e ve
    3 etiket daha yeni bmw 545e 2021 bmw 5 serisi tasarım Bilim ve Teknoloji
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