Makyajlı 2021 BMW 5 Serisi'nin resmi fotoğrafları sızdırıldı

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Yalnızca birkaç gün arayla sızdırılan fotoğraflar sayesinde önce yeni BMW 2 Serisi Coupe’nin sonra da elektrikli iX3’ün tasarımını görme şansı yakalamıştık. Şimdi de makyajlı BMW 5 Serisi’nin fotoğrafları sızdırıldı.

BMWBLOG tarafından paylaşılan görseller henüz resmi bir değer taşımasa da, makyajlı BMW 5 Serisi’nin dijital tanıtımı için hazırlanmış gibi görünüyor. Üstelik fotoğraflardaki aracın gövdesindeki tasarım detayları, daha önce çekilen casus görüntülerle son derece uyumlu. Aracın arkasındaki imzadan anladığımız kadarıyla şu an şarj edilebilir hibrit motorlu BMW 530e versiyonuna bakıyoruz.

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Makyajlı BMW 5 Serisi’nin tasarımına baktığımızda, yeniden elden geçirilen böbrek ızgaranın eskiye göre biraz daha büyüdüğünü ve içerisindeki dikey çizgilerin daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. Köşeli ve ince yapısı sayesinde daha agresif görünen aydınlatmalar da LED gündüz farları kapsamında yepyeni grafiklere kavuşmuş. Daha sportif görünen ön tamponda da büyük hava girişlerine ve sensöre yer verilmiş.

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Makyajlı BMW 5 Serisi’nin arka bölümüne geçtiğimizde ise tamponun köşelerinin daha belirgin hale getirildiğini ve köşeli egzoz çıkışlarına ev sahipliği yapan difüzörün daha sportif bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra stop lambalarının grafikleri de yenilenmiş ve daha modern bir görünüme kavuşturulmuş. Çift renkli jantlar ve sol çamurluktaki şarj girişi de karşımızda duran makyajlı BMW 530e’nin tasarım detayları arasında.

Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip makyajlı BMW 530e versiyonunda dört silindirli benzinli motor ve bir elektrik motoru bulunacak. Toplamda 252 beygir güç ve 420 Nm tork üreten ikili, elektrik motoruna da ev sahipliği yapan 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla arka tekerleklere veya (530e xDrive modeli tercih edilirse) dört tekerleğe birden güç verecek. Hibrit versiyonların giriş seviyesini oluşturan bu versiyonun yanı sıra, altı silindirli motoruyla toplamda 400 beygir güce sahip BMW 545e isimli hibrit versiyon da seçenekler arasında olacak.

Makyajlı BMW 5 Serisi’nin önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılması ve yıl bitmeden satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.bmwblog.com/2020/04/28/leaked-this-is-the-refreshed-2021-bmw-5-series-facelift/

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