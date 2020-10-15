Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı

Geçtiğimiz haftalarda ipucu görselleri paylaşılan makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. Genel görünümünü koruyan Eclipse Cross üzerinde bir dizi kozmetik güncellemeler yapılmış.
2021 Mitsubishi Eclipse Cross'un ön bölümüne baktığımızda markanın imzası haline gelen Dynamic Shield konseptinin en yeni versiyonuyla karşılaşıyoruz. Sahip olduğu elemanlarla X şekli oluşturan bu yapıdaki mat siyah ızgaranın, ince LED gündüz farlarının ve ikiye bölünmüş aydınlatmaların eskisine göre daha modern göründüğünü söylemek mümkün.
Değişim rüzgarları 2021 Mitsubishi Eclipse Cross'un arka bölümünde de devam ediyor. Bu taraftaki en büyük değişim, arka camın ortasından geçen ışık barının ortadan kaldırılması olmuş. Bu dokunuş Eclipse Cross'un görünümünü değiştirmenin yanı sıra sürücünün geri görüş açısını da iyileştirmiş. 3 boyutlu grafiklere sahip stoplar, yükleme eşiğini biraz daha aşağı çeken yeni bagaj kapağı ve yeni tampon tasarımı da bu alanda dikkat çeken diğer değişiklikler.İlginizi Çekebilir Yeni Dacia Duster pickup satışa sunulmaya hazır: İşte detaylar
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2021 Mitsubishi Eclipse Cross'un iç mekanında yeni 8 inç bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Merkezdeki yüzer ekran, kolay kullanım için sürücü ve ön yolcuya daha yakın bir konuma yerleştirilmiş. Ayrıca ekranın alt kısmına ses vb. ayarlamalar için fiziksel düğmeler eklenmiş. Makyajlı Eclipse Cross'taki multimedya ekranı aynı zamanda dokunmatik. Bu da orta konsoldaki touchpad'e artık ihtiyaç kalmadığı anlamına geliyor.
2021 Mitsubishi Eclipse Cross'taki teknik güncellemelerin birçoğu henüz açıklanmadı fakat otomobilin artık Outlander PHEV'deki gibi çift motorlu 4WD PHEV (şarj edilebilir hibrit) sistemle de tercih edilebileceğini biliyoruz. Söz konusu sistem, iki elektrik motoru ve 2.4 litre MIVEC ünitenin kombinasyonundan oluşuyor ve sürüş koşullarına göre EV, Series Hybrid ve Parallel Hybrid sürüş modları arasında otomatik geçiş yapabiliyor.
2021 Mitsubishi Eclipse Cross ayrıca 1.5 litre MIVEC dört silindirli motorla satılmaya devam edecek. Söz konusu motorun turbo gecikmesini azaltan yeni bir turboşarj ile donatıldığı belirtiliyor. Japonya, Avustralya ve Yeni Zellanda'da yıl bitmeden satışa sunulması planlanan makyajlı Eclipse Cross, önümüzdeki yılın ilk aylarında da Kuzey Amerika pazarına giriş yapacak.
Türkiye için henüz tarih belli değil. Güncel modelin fiyatları ülkemizde 1.5 4X2 INVITE MT versiyonuyla 288.850 TL'den başlıyor.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
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