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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı

    2021 Mitsubishi Eclipse Cross, geçirdiği makyaj operasyonuyla birlikte yeni bir yüze ve PHEV versiyona kavuştu. İşte makyajlı Eclipse Cross tasarımı ve özellikleri:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı
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    Geçtiğimiz haftalarda ipucu görselleri paylaşılan makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross üzerindeki örtü bugün kaldırıldı. Genel görünümünü koruyan Eclipse Cross üzerinde bir dizi kozmetik güncellemeler yapılmış.

    2021 Mitsubishi Eclipse Cross'un ön bölümüne baktığımızda markanın imzası haline gelen Dynamic Shield konseptinin en yeni versiyonuyla karşılaşıyoruz. Sahip olduğu elemanlarla X şekli oluşturan bu yapıdaki mat siyah ızgaranın, ince LED gündüz farlarının ve ikiye bölünmüş aydınlatmaların eskisine göre daha modern göründüğünü söylemek mümkün.

    Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Değişim rüzgarları 2021 Mitsubishi Eclipse Cross'un arka bölümünde de devam ediyor. Bu taraftaki en büyük değişim, arka camın ortasından geçen ışık barının ortadan kaldırılması olmuş. Bu dokunuş Eclipse Cross'un görünümünü değiştirmenin yanı sıra sürücünün geri görüş açısını da iyileştirmiş. 3 boyutlu grafiklere sahip stoplar, yükleme eşiğini biraz daha aşağı çeken yeni bagaj kapağı ve yeni tampon tasarımı da bu alanda dikkat çeken diğer değişiklikler.

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    2021 Mitsubishi Eclipse Cross'un iç mekanında yeni 8 inç bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Merkezdeki yüzer ekran, kolay kullanım için sürücü ve ön yolcuya daha yakın bir konuma yerleştirilmiş. Ayrıca ekranın alt kısmına ses vb. ayarlamalar için fiziksel düğmeler eklenmiş. Makyajlı Eclipse Cross'taki multimedya ekranı aynı zamanda dokunmatik. Bu da orta konsoldaki touchpad'e artık ihtiyaç kalmadığı anlamına geliyor.

    Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    2021 Mitsubishi Eclipse Cross'taki teknik güncellemelerin birçoğu henüz açıklanmadı fakat otomobilin artık Outlander PHEV'deki gibi çift motorlu 4WD PHEV (şarj edilebilir hibrit) sistemle de tercih edilebileceğini biliyoruz. Söz konusu sistem, iki elektrik motoru ve 2.4 litre MIVEC ünitenin kombinasyonundan oluşuyor ve sürüş koşullarına göre EV, Series Hybrid ve Parallel Hybrid sürüş modları arasında otomatik geçiş yapabiliyor.

    2021 Mitsubishi Eclipse Cross ayrıca 1.5 litre MIVEC dört silindirli motorla satılmaya devam edecek. Söz konusu motorun turbo gecikmesini azaltan yeni bir turboşarj ile donatıldığı belirtiliyor. Japonya, Avustralya ve Yeni Zellanda'da yıl bitmeden satışa sunulması planlanan makyajlı Eclipse Cross, önümüzdeki yılın ilk aylarında da Kuzey Amerika pazarına giriş yapacak.

    Türkiye için henüz tarih belli değil. Güncel modelin fiyatları ülkemizde 1.5 4X2 INVITE MT versiyonuyla 288.850 TL'den başlıyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    commandx (uğur yılmaz) 1 hf. en beğenilen Alqu
    Tasarım göreceli diye boşuna demiyorlar. Bana göre de sınıfının en yakışıklı aracı.
    Yanıtla +13
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    tripledes (ozkan abi) 1 hf.
    Arka kısmı toparlamışlar, şimdi alınabilir olmuş.


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    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Arka kısmı toparlamışlar, şimdi alınabilir olmuş. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Jaeger62 (Devrim Can) 1 hf.
    Yeni tucsondan güzel bence... Tasarımına niye bu kadar kötü yorum gelmiş anlamadım :(
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ferucci 4 gün
    Tasarım çok iyi. Beğenmeyenler muhtemelen buzdolabı vw'lere biniyor onlara garip gelmiş olabilir.
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    sonofisiris2 1 hf.
    sanki arkadan bir 30 cm daha uzun olmalıymış gibi geliyor her baktıgımda.
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    Jeremy Klakson 1 hf.
    arka ve ön tasarımda devrim yapılmış, çok daha güzel olmuş özellikle o arkadaki pontiac aztek tasarımı yok olmuş çok iyi olmuş.
    Yanıtla +3
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    Nirvana333 (ali yiğit) 1 hf.
    Birkaç istisna dışında japon arabaları çok tipsiz.
    Yanıtla +2
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    Engin Cann 1 hf.
    Çok hoş olmuş bence. Düzgün motorlarla gelirse fiyatı da iyi olursa satabilir.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    Nissan Juke vardı tasarımcısı kör olan. O aklıma geldi.
    Yanıtla +2
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    https://www.cnnturk.com/yasam/unlulerin-makyajsiz-halleri?page=1
    Yanıtla +1
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 hf.
    Çirkindi halen çirkin
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    Bu kadar çirkin tasarım yapmak da maharettir.
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    ultramarine caeruleum (ALPAY DİNÇER) 1 hf.
    Efsane tasarım
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    8677 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    makyajlı eclipse cross, 2021 mitsubishi eclipse cross ve
    3 etiket daha mitsubishi suv Bilim ve Teknoloji Galeri
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