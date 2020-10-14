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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos

    Volkswagen, Kuzey Amerika'daki müşterilerine sunacağı yeni giriş seviyesi SUV modeli Volkswagen Taos'u sonunda tanıttı. Yeni Volkswagen Taos tasarımı ve özellikleri haberimizde:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos
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    Otomotivin parlayan yıldızı haline gelen SUV'ların dünyasına bir model daha katıldı. Alman üretici Volkswagen, ABD pazarında satışa sunacağı yeni modeli Volkswagen Taos'u görücüye çıkardı.

    ABD'li tüketicilerin SUV talebine halihazırda Tiguan, Atlas Cross Sport ve Atlas modelleriyle yanıt veren Volkswagen, giriş seviyesi Tiguan ile 25 bin dolardan başlayan fiyat bandını daha da aşağı çekmek istiyor. Tam da burada devreye giren yeni Volkswagen Taos, ağabeyi Tiguan'ın altında konumlanacak ve fiyat bandını 20 bin dolara daha da yaklaştıracak.

    Yeni Volkswagen Taos'un tasarımına baktığımızda, köşeli farlarla entegre gibi görünen geniş bir ızgarayla karşılaşıyoruz. Donanım seviyelerinde yukarı doğru çıktıkça, farlardan logoya doğru uzanan şerit de aydınlatılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tampon bölümünde ise parlak siyah detaylardan oluşan X şekline benzer bir yapı hakim.

    Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos
    Tam Boyutta Gör

    Yan taraftan bakıldığında düz omuz çizgisi, köşeli hale getirilen çamurluk ağzı ve boyutları 17 ila 19 inç arasında değişen jantlarıyla dikkat çeken yeni Volkswagen Taos'un arka bölümünde de gövde rengi bagaj spoyleri, markanın diğer modellerinden tanıdığımız grafiklere sahip stop grubu ve sahte egzoz çıkışları göze çarpıyor. Ayrıca, yeni Volkswagen Taos'un renk paletinde 8 farklı gövde rengi bulunuyor.

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    Yeni Volkswagen Taos, 4465 mm uzunluğa, 1842 mm genişliğe, 1636 mm yüksekliğe ve 2690 mm aks mesafesine sahip. Bu da Alman modeli rakipleri Chevrolet Trailblazer ve Kia Seltos'tan biraz daha uzun bir otomobil haline getiriyor. Oldukça büyük boyutları sayesinde ferah bir iç mekan sunan Taos, arka yolcular için 963 mm bacak mesafesi sunuyor. 796 litre bagaj hacmine sahip yeni Volkswagen Taos'un arka koltukları katlandığında bu değer 1877 litreye yükseliyor.

    Ayrıca Bkz. "Audi Q8'in şarj edilebilir hibrit versiyonu tanıtıldı: Q8 TFSIe Quattro"

    Kabin tarafında oldukça sade bir tasarıma sahip olan Volkswagen Taos'ta dijital gösterge paneli ve çift renkli kumaş koltuklar standart olarak geliyor. Üst donanım seviyelerine doğru çıktıkça 8 inç bilgi-eğlence sistemi, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve 10 renkli ambiyans aydınlatması gibi özellikler görüyoruz. Taos'un diğer opsiyonları arasında ısıtmalı direksiyon simidi, 8 yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu, 8 hoparlörlü premium ses sistemi, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip ön koltuklar, çift bölgeli klima kontrol sistemi ve deri döşeme gibi detaylar bulunuyor.

    Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos
    Tam Boyutta Gör

    Kaputun altına baktığımızda 160 beygir güç ve 249 Nm tork üreten 1.5 litre dört silindirli turbo ünite bizleri karşılıyor. Gücün 8 ileri otomatik şanzımanla ön tekerleklere aktarıldığı otomobilde dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon listesinde Ayrıca dört tekerlekten çekişli versiyonlarda 8 ileri otomatik yerine 7 ileri DSG kullanıldığı görülüyor.

    Güvenlik tarafında yeni Volkswagen Taos'un otomatik acil durum frenine sahip ön çarpışma uyarı sistemine, adaptif hız sabitleme sistemine, aktif kör nokta uyarısına, şerit takip sistemine, 'Travel Assist' yarı otonom sürüş sistemine, acil durum asistanına ve otomatik uzun far gibi donanımlara sahip olduğunu görüyoruz. Fakat bu özelliklerin pek çoğu opsiyon listesinde yer alıyor.

    ABD pazarında önümüzdeki yaz aylarında satışa sunulması planlanan yeni Volkswagen Taos, üç farklı donanım seviyesiyle alınabilecek. Fiyatları ise henüz belli değil.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    31 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    solayak27 (hüseyin keske) 1 hf. en beğenilen
    Çalışırız alırız dedik bişey değil evleniriz dedik araba da alırız dedik hepsini hayal ettiler en boş araba 400 bin oldu bize mi denk geldi bu yaşım 25 hayat enerjimi aldılar en kotu araba 50 bin olmuş yüzüne bakmazsın be yazık oldu bize
    Çalışırız alırız dedik bişey değil evleniriz dedik araba da alırız dedik hepsini hayal ettiler en boş araba 400 bin oldu bize mi denk geldi bu yaşım 25 hayat en...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    daswagen (D DD) 1 hf.
    Vay be yukarıda arkadaşların dediği gibi araba hayal oldu. Hadi volkswagen neyse de renault, honda ford almak bile hayal olacak.
    Yanıtla +20
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf.
    Abd de ayda 3000 kazanan biri bu arabaya 6.5 ayda alabılıyor.
    Turkıye de 3000 kazanan birinin bu arabayı alabılmesi ıcın133 ay çalışması gerekıyor.

    Hemen hemen her üründe buna benzer bir alım gücü farkı var.
    Abd de ayda 3000 kazanan biri bu arabaya 6.5 ayda alabılıyor. Turkıye de 3000 kazanan birinin bu arabayı alabılmesi ıcın133 ay çalışması gerekıyor. ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    LeonEyes (Mesut E.) 1 hf.
    Volkswagen artık şu iç tasarımcıyı değiştirsin appledan beterler sürekli aynı iç tasarım kusasım geldi yeter la...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    Macaristan'a ve ya Birleşik Krallığa gidince sürerim artık.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    en düşük öğrenci arabası jetta 2.5lt motorla satılırken 1.5lt motoru amerikada satamazsın.hele hele 5 tane bigmac burger fiyatına 1 depo benzin alınan ülkede hiç satamazsın
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    haberelectro 1 hf.
    ABD için dacia duster olur bu
    Yanıtla +1
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    redferrari (red ) 1 hf. (düzenlendi)
    Tipik vw işte hepsi aynı bunların 50 bin liralık vw alsanizda aynı, yeni olsa ne hacet, birde ülkeyi zenciler basmış, acaba gelirken Afrika coğrafyası lanetinide berabe inde mı getirdiler, hadi Afrika kurak ve hastalık oranı yüksekte o bakımdan
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    Paetzold 1 hf.
    Gerçekten mesajları okuyunca insan hak veriyor. Şu arabalara anca bakar olduk.
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    ugurowski (Uğur Öztürk ) 1 hf. Paetzold
    Camından bakıp kaç basıyor bu araba diyeceğimiz günler yakında :)
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 1 hf.
    Taos ne biçim isim öyle
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    snomask (Adı Soyadı) 1 hf. (düzenlendi)
    Geçen günlerde bir araba, bir ev için ömrümü harcamak istemiyorum diye intihar eden çocuk aklımdan çıkmıyor bir türlü. Atamıyorum kafamdan. 4.000tl’ye çalışan bir adam 1.000 TL ayırsa 400 ayda bir eve yada arabaya sahip olabiliyor. Yani ömrünün yarısı demek. İşin içine eklenecek faizler, TL değer kayıplarını katmıyorum bile. İkisine birden sahip olmak için 66 yıldan bahsediyoruz. Akıl alacak gibi değil
    Yanıtla +9
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    SayınOzi 1 hf.
    Tiguan'in altinda t-roc yok muydu?
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    aserkang (Ahmet Serkan) 1 hf.
    Alamayacağız diye canınızı sıkmayın, araç zaten ABD pazarında satılacak , TR de değil



    Hem bırakın artık VW ‘ni
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    9065 kez okundu.
    27 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

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    Galeri, volkswagen taos ve
    3 etiket daha volkswagen suv Volkswagen Bilim ve Teknoloji
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