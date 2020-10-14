Alman üreticiden bir SUV daha: İşte yeni Volkswagen Taos

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Otomotivin parlayan yıldızı haline gelen SUV'ların dünyasına bir model daha katıldı. Alman üretici Volkswagen, ABD pazarında satışa sunacağı yeni modeli Volkswagen Taos'u görücüye çıkardı.

ABD'li tüketicilerin SUV talebine halihazırda Tiguan, Atlas Cross Sport ve Atlas modelleriyle yanıt veren Volkswagen, giriş seviyesi Tiguan ile 25 bin dolardan başlayan fiyat bandını daha da aşağı çekmek istiyor. Tam da burada devreye giren yeni Volkswagen Taos, ağabeyi Tiguan'ın altında konumlanacak ve fiyat bandını 20 bin dolara daha da yaklaştıracak.

Yeni Volkswagen Taos'un tasarımına baktığımızda, köşeli farlarla entegre gibi görünen geniş bir ızgarayla karşılaşıyoruz. Donanım seviyelerinde yukarı doğru çıktıkça, farlardan logoya doğru uzanan şerit de aydınlatılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tampon bölümünde ise parlak siyah detaylardan oluşan X şekline benzer bir yapı hakim.

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Yan taraftan bakıldığında düz omuz çizgisi, köşeli hale getirilen çamurluk ağzı ve boyutları 17 ila 19 inç arasında değişen jantlarıyla dikkat çeken yeni Volkswagen Taos'un arka bölümünde de gövde rengi bagaj spoyleri, markanın diğer modellerinden tanıdığımız grafiklere sahip stop grubu ve sahte egzoz çıkışları göze çarpıyor. Ayrıca, yeni Volkswagen Taos'un renk paletinde 8 farklı gövde rengi bulunuyor.

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Yeni Volkswagen Taos, 4465 mm uzunluğa, 1842 mm genişliğe, 1636 mm yüksekliğe ve 2690 mm aks mesafesine sahip. Bu da Alman modeli rakipleri Chevrolet Trailblazer ve Kia Seltos'tan biraz daha uzun bir otomobil haline getiriyor. Oldukça büyük boyutları sayesinde ferah bir iç mekan sunan Taos, arka yolcular için 963 mm bacak mesafesi sunuyor. 796 litre bagaj hacmine sahip yeni Volkswagen Taos'un arka koltukları katlandığında bu değer 1877 litreye yükseliyor.

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Kabin tarafında oldukça sade bir tasarıma sahip olan Volkswagen Taos'ta dijital gösterge paneli ve çift renkli kumaş koltuklar standart olarak geliyor. Üst donanım seviyelerine doğru çıktıkça 8 inç bilgi-eğlence sistemi, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve 10 renkli ambiyans aydınlatması gibi özellikler görüyoruz. Taos'un diğer opsiyonları arasında ısıtmalı direksiyon simidi, 8 yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu, 8 hoparlörlü premium ses sistemi, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip ön koltuklar, çift bölgeli klima kontrol sistemi ve deri döşeme gibi detaylar bulunuyor.

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Kaputun altına baktığımızda 160 beygir güç ve 249 Nm tork üreten 1.5 litre dört silindirli turbo ünite bizleri karşılıyor. Gücün 8 ileri otomatik şanzımanla ön tekerleklere aktarıldığı otomobilde dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon listesinde Ayrıca dört tekerlekten çekişli versiyonlarda 8 ileri otomatik yerine 7 ileri DSG kullanıldığı görülüyor.

Güvenlik tarafında yeni Volkswagen Taos'un otomatik acil durum frenine sahip ön çarpışma uyarı sistemine, adaptif hız sabitleme sistemine, aktif kör nokta uyarısına, şerit takip sistemine, 'Travel Assist' yarı otonom sürüş sistemine, acil durum asistanına ve otomatik uzun far gibi donanımlara sahip olduğunu görüyoruz. Fakat bu özelliklerin pek çoğu opsiyon listesinde yer alıyor.

ABD pazarında önümüzdeki yaz aylarında satışa sunulması planlanan yeni Volkswagen Taos, üç farklı donanım seviyesiyle alınabilecek. Fiyatları ise henüz belli değil.

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