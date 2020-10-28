Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Jaguar E-Pace yenilenen yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı

    Jaguar, SUV sınıfındaki temsilcilerinden biri olan E-Pace'i makyajladı. Dış tasarımında fazla bir değişim görmeyen 2021 Jaguar E-Pace'in kabuğunun altında önemli iyileştirmeler yapılmış.
    2 sa.
    486
    5
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Makyajlı Jaguar E-Pace yenilenen yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Jaguar, SUV sınıfındaki temsilcisi E-Pace'in makyajlı versiyonu üzerindeki örtüyü kaldırdı. Dış tasarımı çok fazla değişmeyen 2021 Jaguar E-Pace'in iç mekanında önemli güncellemeler mevcut.

    İlk olarak 2021 Jaguar E-Pace'in ön yüzüne baktığımızda 'çift J' formlu gündüz sürüş farlarıyla donatılmış yeni LED aydınlatmaları görüyoruz. Söz konusu üniteler opsiyonel olarak piksel LED teknolojisiyle tercih edilebiliyor. Bunun dışında elmas detaylarla bezeli daha dinamik bir panjur ve büyüyen hava girişleri göze çarpıyor.

    2021 Jaguar E-Pace'in arka bölümünde ise diğer modellerden aşina olduğumuz grafiklere sahip ince LED stoplar, aracın dinamik görünümünü destekleyen tavan spoyleri ve çift yuvarlak egzoz çıkışına ev sahipliği yapan difüzör dikkat çekiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bugatti, 1850 beygirlik pist canavarı Bolide'i tanıttı

    Ayrıca Bkz. "Ford EcoSport Active'in tasarımı sızdırıldı"

    Jaguar, makyajlı E-Pace'in iç mekanında yaptığı değişikliklerle daha premium bir hava yakalamayı başarmış. Sürücünün kabinde daha fazla dokunduğu alanlar yumuşak malzemelerle kaplanırken, metalik detayların kullanımı da artırılmış. Makyajla birlikte gelen yeni direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı mevcut. Konsolun merkezinde ise 11.4 inçlik kavisli HD ekrana sahip son nesil Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi kullanılmış.

    Makyajlı Jaguar E-Pace yenilenen yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Navigasyon özelliğinin direksiyonun hemen arkasındaki ekranda hazır bulunduğu Pivi Pro bilgi-eğlence sisteminde Spotify ve Deezer gibi gömülü uygulamalar sayesinde akıllı telefon bağlantısı olmadan da fonksiyonellik sağlanıyor. Söz konusu sistemde, Android Auto ve Apple Car Play desteğinin yanı sıra Google ve Microsoft Outlook takvim entegrasyonu da bulunuyor. Son olarak, makyajlı E-Pace'de 15W kablosuz akıllı telefon şarj ünitesine yer verildiğini de belirtelim.

    Daha konforlu bir sürüş için ön süspansiyon yapısı iyileştirilen makyajlı Jaguar E-Pace, pazara bağlı olarak değişen farklı versiyonlara sahip. Giriş seviyesinde 247 beygir güç ve 365 Nm tork üreten 2.0 litre turbo dört silindirli ünite, 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonu mevcut. Yeni E-Pace 300 Sport versiyonu ise 2.0 litre turbo dört silindirli motoru hafif hibrit sistemle birleştirerek 296 beygir güç ve 400 Nm tork sunuyor.

    Makyajlı Jaguar E-Pace'in teslimatları 2021'in ilk aylarında başlayacak. Aracın fiyatı belli değil fakat güncel modelin ülkemizdeki fiyatının 894.303 TL'den başladığını da belirtelim.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Bugatti, 1850 beygirlik pist canavarı Bolide'i tanıttı
    3 dk.
    Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    4 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    nikony 2 sa.
    Coğrafya ...🚬
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 2 sa.
    Keskin hatlar gitmiş rang’e benzemiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 dk. realme 7 Pro incelemesi | Yeni orta sınıf telefon 3 dk. Bugatti, 1850 beygirlik pist canavarı Bolide'i tanıttı 25 dk. PS Plus Kasım 2020 oyunları açıklandı 39 dk. 29 Ekim coşkusu App Store ve Apple Music’te kutlanıyor 1 sa. Bateri olmadan da bateri çalabilirsiniz 1 sa. Facebook yeni bulut oyun servisinin testlerine başladı 2 sa. STM'nin Kamikaze İHA'sı Kargu Azerbaycan'da görüntülendi 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Makyajlı Jaguar E-Pace yenilenen yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı Sonraki Apple videolardaki nesneleri daha iyi anlayacak 3 sa. Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı "ULAQ" tanıtıldı 4 sa. Gerçek nesneleri Photoshop'a aktarabilen ClipDrop uygulaması yayınlandı 4 sa. Makyajlı Megane Sedan tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 6 sa. Netflix, Android'de arka planda ses oynatma özelliğini test ediyor 6 sa. AMD; Xilinx’i satın alıyor 7 sa. Office iPad uygulamaları fare desteği kazandı 8 sa. Sınır güvenliğinde ASELSAN etkisi 8 sa. Bakan Dönmez: “Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde önemli aşama kaydettik” 9 sa. Instagram, canlı yayın özelliğine birkaç güncelleme getirdi 17 sa. Sony açıkladı: PS5'e inanılmaz ilgi var, rakamlar PS4'ü katladı 22 sa. MIT, otonom tekne filosunun yolcu taşıma kapasiteli ilk üyesini tanıttı: Roboat II 22 sa. iPad 2020 satışta: İşte fiyatlar 22 sa. Cyberpunk 2077 yine ertelendi 22 sa. iPad Air 2020 satışa başladı: İşte fiyatlar 23 sa. Crash Bandicoot bahar aylarında mobilde 23 sa. Lego ve Unity'nin yeni projesiyle kod yazmadan ücretsiz mini oyunlar oluşturabilirsiniz 1 gün Netflix duyurdu: Assassin's Creed dizisi geliyor 1 gün Tinder'da 'Yüz Yüze' video görüşmesi yapmak artık mümkün 1 gün Otokar yurt dışından Cobra II ve Arma 8x8 siparişi aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sony Malezya Stüdyosu PlayStation'ın Çok Bilinen ve Çok Sevile...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Uncharted Filminden Sully'nin Olduğu İlk Görsel Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Makyajlı Fiat Egea tanıtıldı! İşte yeni Egea Cross versiyonu
    DonanımHaber
    Starlink uydu internetin herkese açık beta testleri başlıyor: ...
    DonanımHaber
    Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor
    DonanımHaber
    iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu
    DonanımHaber
    💰 Dolar 8,28 - Euro 9,72 - Altın 500 | 28 EKİM 💰
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız