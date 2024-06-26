Makyajlı 2025 Volkswagen Golf R tanıtıldı: Şimdiye kadarki en güçlü Golf R

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen, hot hatch modeli Golf R'ın makyajlı versiyonunu tanıttı. Şimdiye kadarki en güçlü Golf R olan modelde tasarım ve teknoloji güncellemeleri de mevcut.

Golf'ün diğer versiyonlarında olduğu gibi farları tazelenen yeni Golf R'a aydınlatılmış Volkswagen logosu ve eskisine göre biraz daha agresif görünen tampon eşlik ediyor. Yan tarafa baktığımızda ise kapı altlarında ve yan ayna kapaklarındaki mat krom detaylar, sportif marşpiyel ekleri, tercihe göre 18 veya 19 inçlik jantlar dikkat çekiyor.

Makyajlanan Golf R'ın arka bölümünde yeni stop lambaları, parlak siyah difüzör ve dörtlü egzoz çıkışları göze çarpıyor. Alman üretici, motor sporlarındaki gibi bir hissiyat vermesi açısından egzoz sisteminin sesini özel olarak kalibre ettiklerini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Golf R'da daha sportif bir görünüm için 19 inçlik Warmenau dövme alaşım jantlar tercih edilebiliyor. Her biri sadece 8 kg olan bu jantlar, standart jantlara göre yüzde 20 daha hafif. Ayrıca Volkswagen, açık tasarımı sayesinde fren disklerinin soğutulmasına da yardımcı olduğunu belirtiyor.

Yenilenen modelin iç mekanındaki güncellemeler arasında yeni 12.9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekran, daha büyük olmanın yanı sıra yeni bir menü yapısına ve iyileştirilmiş grafiklere sahip. Sürücünün önünde ise geliştirilmiş 10.2 inç dijital gösterge ekranı bulunuyor. Bu ekran, Performans paketine sahip olan modellerde G-metre ve GPS tur zamanlayıcı fonksiyonlarına da sahip.



Tam Boyutta Gör İyileştirilen klima kontrolleri, sportif direksiyon simidi üzerinde optimize edilen düğmeler, yeni sesli asistan ve ChatGPT entegrasyonu, makyajlı Golf R'ın iç mekanındaki diğer yenilikler arasında.

2024 Nissan Qashqai Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 7 sa. önce eklendi

2025 Volkswagen Golf R'ın kaputu altındaki 2.0 litre turbo dört silindirli motor artık 329 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Bu da eskisine göre 13 beygirlik artış anlamına geliyor. Söz konusu motor, tork yönlendirme teknolojisine sahip 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor. 4,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilen modelin son hızı da 270 km/s.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2025 Volkswagen Golf R tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri