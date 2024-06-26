Makyajlı 2025 Volkswagen Golf R tanıtıldı: Şimdiye kadarki en güçlü Golf R

Golf'ün diğer versiyonlarında olduğu gibi farları tazelenen yeni Golf R'a aydınlatılmış Volkswagen logosu ve eskisine göre biraz daha agresif görünen tampon eşlik ediyor. Yan tarafa baktığımızda ise kapı altlarında ve yan ayna kapaklarındaki mat krom detaylar, sportif marşpiyel ekleri, tercihe göre 18 veya 19 inçlik jantlar dikkat çekiyor.
Makyajlanan Golf R'ın arka bölümünde yeni stop lambaları, parlak siyah difüzör ve dörtlü egzoz çıkışları göze çarpıyor. Alman üretici, motor sporlarındaki gibi bir hissiyat vermesi açısından egzoz sisteminin sesini özel olarak kalibre ettiklerini belirtiyor.
Yenilenen modelin iç mekanındaki güncellemeler arasında yeni 12.9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekran, daha büyük olmanın yanı sıra yeni bir menü yapısına ve iyileştirilmiş grafiklere sahip. Sürücünün önünde ise geliştirilmiş 10.2 inç dijital gösterge ekranı bulunuyor. Bu ekran, Performans paketine sahip olan modellerde G-metre ve GPS tur zamanlayıcı fonksiyonlarına da sahip.
2025 Volkswagen Golf R'ın kaputu altındaki 2.0 litre turbo dört silindirli motor artık 329 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Bu da eskisine göre 13 beygirlik artış anlamına geliyor. Söz konusu motor, tork yönlendirme teknolojisine sahip 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor. 4,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilen modelin son hızı da 270 km/s.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.