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    Makyajlı 2025 Volkswagen Golf R tanıtıldı: Şimdiye kadarki en güçlü Golf R

    329 beygir güç üreten 2.0 litre dört silindirli motoruyla şimdiye kadarki en güçlü Golf R olan makyajlı model aynı zamanda tasarım ve teknoloji tarafında da güncellemeler içeriyor.
    2025 Volkswagen Golf R tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen, hot hatch modeli Golf R'ın makyajlı versiyonunu tanıttı. Şimdiye kadarki en güçlü Golf R olan modelde tasarım ve teknoloji güncellemeleri de mevcut.

    Golf'ün diğer versiyonlarında olduğu gibi farları tazelenen yeni Golf R'a aydınlatılmış Volkswagen logosu ve eskisine göre biraz daha agresif görünen tampon eşlik ediyor. Yan tarafa baktığımızda ise kapı altlarında ve yan ayna kapaklarındaki mat krom detaylar, sportif marşpiyel ekleri, tercihe göre 18 veya 19 inçlik jantlar dikkat çekiyor.

    Makyajlanan Golf R'ın arka bölümünde yeni stop lambaları, parlak siyah difüzör ve dörtlü egzoz çıkışları göze çarpıyor. Alman üretici, motor sporlarındaki gibi bir hissiyat vermesi açısından egzoz sisteminin sesini özel olarak kalibre ettiklerini belirtiyor.

    2025 Volkswagen Golf R tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Golf R'da daha sportif bir görünüm için 19 inçlik Warmenau dövme alaşım jantlar tercih edilebiliyor. Her biri sadece 8 kg olan bu jantlar, standart jantlara göre yüzde 20 daha hafif. Ayrıca Volkswagen, açık tasarımı sayesinde fren disklerinin soğutulmasına da yardımcı olduğunu belirtiyor.

    Yenilenen modelin iç mekanındaki güncellemeler arasında yeni 12.9 inçlik dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekran, daha büyük olmanın yanı sıra yeni bir menü yapısına ve iyileştirilmiş grafiklere sahip. Sürücünün önünde ise geliştirilmiş 10.2 inç dijital gösterge ekranı bulunuyor. Bu ekran, Performans paketine sahip olan modellerde G-metre ve GPS tur zamanlayıcı fonksiyonlarına da sahip.
     

    2025 Volkswagen Golf R tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İyileştirilen klima kontrolleri, sportif direksiyon simidi üzerinde optimize edilen düğmeler, yeni sesli asistan ve ChatGPT entegrasyonu, makyajlı Golf R'ın iç mekanındaki diğer yenilikler arasında. 

    2025 Volkswagen Golf R'ın kaputu altındaki 2.0 litre turbo dört silindirli motor artık 329 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Bu da eskisine göre 13 beygirlik artış anlamına geliyor. Söz konusu motor, tork yönlendirme teknolojisine sahip 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor. 4,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilen modelin son hızı da 270 km/s.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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