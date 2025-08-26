Yenilenen Peugeot 308 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

SUV’lerin dünya genelinde popülerliği artsa da Avrupa’da hatchback ve station wagon modeller hâlâ güçlü bir müşteri kitlesine sahip. Bu doğrultuda Peugeot, kompakt sınıftaki modeli 308’in makyajlı versiyonunu tanıttı. Yeni Peugeot 308; tazelenen tasarım detayları, geniş motor yelpazesi ve modern teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Yeni Peugeot 308, özellikleriyle neler sunuyor❓
Standart Allure donanımında full LED farlar yer alırken, GT ve GT Premium paketlerinde Matrix LED teknolojisi ve dinamik sinyaller sunuluyor. Ayrıca Peugeot logosunun aydınlatmalı versiyonu da ilk kez bu modelle birlikte kullanıma giriyor.
Arka bölümde tasarım büyük ölçüde korunmuş olsa da krom detaylar kaldırılmış. Stop lambaları ise artık tüm versiyonlarda “LED pençe” formuna kavuşmuş. Yan profilde yeni 17 ve 18 inç jant seçenekleri öne çıkarken, hatchback için Lagoa Mavi, station wagon için Ingaro Mavi adlı yeni gövde renkleri eklenmiş.
İç mekân ve donanımlar
Marka ayrıca, makyajlı 308’in üretiminde kullanılan malzemelerin %31’inin geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini belirtiyor.
Station wagon seçeneği devam ediyor
Pratikliği ön planda tutanlar için 308 SW de güncellemeyle yola devam ediyor. 598 ila 1.487 litre arasında değişen bagaj hacmi, 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve elektrikli bagaj kapağı modelin avantajları arasında.
Motor seçenekleri
8 ileri otomatik şanzımanla kombine dilen 130 beygirlik 1.5 BlueHDi dizel motorun da seçenekler arasında yer aldığı yeni Peugeot 308'in elektrikli versiyonu E-308 ise 154 beygirlik motorla yoluna devam ederken 58,4 kWsa'lik bataryası sayesinde WLTP'ye göre 452 kilometreye kadar menzil sunuyor. V2L özelliğini destekleyen model, 100 kW DC hızlı şarj ile %20'den %80'e 32 dakikada şarj oluyor.
Makyajlı Peugeot 308, bu sonbahardan itibaren Avrupa satışa sunulacak. Üretim, Fransa’daki Mulhouse fabrikasında devam edecek. Fiyatların ise daha sonra açıklanması bekleniyor.
