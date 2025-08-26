Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yenilenen Peugeot 308 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Peugeot, makyajlı 308’i tanıttı. Yeni Peugeot 308; tasarım detayları, aydınlatmalı logo, modern donanımlar ve dizelden tam elektrikliye uzanan geniş motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

    SUV’lerin dünya genelinde popülerliği artsa da Avrupa’da hatchback ve station wagon modeller hâlâ güçlü bir müşteri kitlesine sahip. Bu doğrultuda Peugeot, kompakt sınıftaki modeli 308’in makyajlı versiyonunu tanıttı. Yeni Peugeot 308; tazelenen tasarım detayları, geniş motor yelpazesi ve modern teknolojileriyle dikkat çekiyor.

    Yeni Peugeot 308, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2026 Peugeot 308 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İlk kez 2021’de tanıtılan mevcut nesil, markanın tasarım çizgisinde önemli bir evrim başlatmıştı. Dört yıl aradan sonra gelen bu güncellemeyle birlikte “aslan dişleri” olarak bilinen far tasarımı, yerini bölünmüş aydınlatmalara bıraktı. Üst bölümde üç pençeyi andıran LED’ler bulunurken, uzun farlar tamponun parlak siyah yüzeyine gizlendi. Gövde rengi ızgaranın üzerinde uzanan ince LED şeritler, araca daha modern bir kimlik kazandırıyor.

    Standart Allure donanımında full LED farlar yer alırken, GT ve GT Premium paketlerinde Matrix LED teknolojisi ve dinamik sinyaller sunuluyor. Ayrıca Peugeot logosunun aydınlatmalı versiyonu da ilk kez bu modelle birlikte kullanıma giriyor.

    Arka bölümde tasarım büyük ölçüde korunmuş olsa da krom detaylar kaldırılmış. Stop lambaları ise artık tüm versiyonlarda “LED pençe” formuna kavuşmuş. Yan profilde yeni 17 ve 18 inç jant seçenekleri öne çıkarken, hatchback için Lagoa Mavi, station wagon için Ingaro Mavi adlı yeni gövde renkleri eklenmiş.

    İç mekân ve donanımlar

    2026 Peugeot 308 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kokpit tarafında 308, kardeş modelleri 3008 ve 5008’deki yeni dijital panele geçiş yapmamış olsa da, 10 inçlik ekranlı i-Cockpit hâlâ modern görünümünü koruyor. Güncellenmiş 3D grafiklere sahip dijital gösterge paneli, GT donanımda Alcantara döşemeler, sekiz renkli ambiyans aydınlatma, masajlı koltuklar ve 10 hoparlörlü Focal Hi-Fi ses sistemi gibi donanımlar dikkat çekiyor. Bilgi-eğlence sistemi artık kablosuz güncelleme alabiliyor.

    Marka ayrıca, makyajlı 308’in üretiminde kullanılan malzemelerin %31’inin geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini belirtiyor.

    Station wagon seçeneği devam ediyor

    Pratikliği ön planda tutanlar için 308 SW de güncellemeyle yola devam ediyor. 598 ila 1.487 litre arasında değişen bagaj hacmi, 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve elektrikli bagaj kapağı modelin avantajları arasında.

    Motor seçenekleri

    2026 Peugeot 308 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    308, Stellantis’in EMP2 platformunu kullanmaya devam ediyor. Giriş seviyesinde 1.2 PureTech hafif hibrit motor, e-DCS6 çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuyla 145 beygir güç üretiyor. 1.6 litre motora sahip şarj edilebilir hibrit versiyon ise 192 beygir güç sunarken, 17,2 kWsa'lik bataryasıyla 85 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadediyor.

    8 ileri otomatik şanzımanla kombine dilen 130 beygirlik 1.5 BlueHDi dizel motorun da seçenekler arasında yer aldığı yeni Peugeot 308'in elektrikli versiyonu E-308 ise 154 beygirlik motorla yoluna devam ederken 58,4 kWsa'lik bataryası sayesinde WLTP'ye göre 452 kilometreye kadar menzil sunuyor. V2L özelliğini destekleyen model, 100 kW DC hızlı şarj ile %20'den %80'e 32 dakikada şarj oluyor.

    Makyajlı Peugeot 308, bu sonbahardan itibaren Avrupa satışa sunulacak. Üretim, Fransa’daki Mulhouse fabrikasında devam edecek. Fiyatların ise daha sonra açıklanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dying light türkçe yama 1.5 dci motor kurum avukatlığı kpss ab class amfi breaking bad mi prison break mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum