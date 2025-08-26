Yenilenen Peugeot 308 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

SUV’lerin dünya genelinde popülerliği artsa da Avrupa’da hatchback ve station wagon modeller hâlâ güçlü bir müşteri kitlesine sahip. Bu doğrultuda Peugeot, kompakt sınıftaki modeli 308’in makyajlı versiyonunu tanıttı. Yeni Peugeot 308; tazelenen tasarım detayları, geniş motor yelpazesi ve modern teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Yeni Peugeot 308, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör İlk kez 2021’de tanıtılan mevcut nesil, markanın tasarım çizgisinde önemli bir evrim başlatmıştı. Dört yıl aradan sonra gelen bu güncellemeyle birlikte “aslan dişleri” olarak bilinen far tasarımı, yerini bölünmüş aydınlatmalara bıraktı. Üst bölümde üç pençeyi andıran LED’ler bulunurken, uzun farlar tamponun parlak siyah yüzeyine gizlendi. Gövde rengi ızgaranın üzerinde uzanan ince LED şeritler, araca daha modern bir kimlik kazandırıyor.

Standart Allure donanımında full LED farlar yer alırken, GT ve GT Premium paketlerinde Matrix LED teknolojisi ve dinamik sinyaller sunuluyor. Ayrıca Peugeot logosunun aydınlatmalı versiyonu da ilk kez bu modelle birlikte kullanıma giriyor.

Arka bölümde tasarım büyük ölçüde korunmuş olsa da krom detaylar kaldırılmış. Stop lambaları ise artık tüm versiyonlarda “LED pençe” formuna kavuşmuş. Yan profilde yeni 17 ve 18 inç jant seçenekleri öne çıkarken, hatchback için Lagoa Mavi, station wagon için Ingaro Mavi adlı yeni gövde renkleri eklenmiş.

İç mekân ve donanımlar

Tam Boyutta Gör Kokpit tarafında 308, kardeş modelleri 3008 ve 5008’deki yeni dijital panele geçiş yapmamış olsa da, 10 inçlik ekranlı i-Cockpit hâlâ modern görünümünü koruyor. Güncellenmiş 3D grafiklere sahip dijital gösterge paneli, GT donanımda Alcantara döşemeler, sekiz renkli ambiyans aydınlatma, masajlı koltuklar ve 10 hoparlörlü Focal Hi-Fi ses sistemi gibi donanımlar dikkat çekiyor. Bilgi-eğlence sistemi artık kablosuz güncelleme alabiliyor.

Marka ayrıca, makyajlı 308’in üretiminde kullanılan malzemelerin %31’inin geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini belirtiyor.

Station wagon seçeneği devam ediyor

Pratikliği ön planda tutanlar için 308 SW de güncellemeyle yola devam ediyor. 598 ila 1.487 litre arasında değişen bagaj hacmi, 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve elektrikli bagaj kapağı modelin avantajları arasında.

Motor seçenekleri

Tam Boyutta Gör 308, Stellantis’in EMP2 platformunu kullanmaya devam ediyor. Giriş seviyesinde 1.2 PureTech hafif hibrit motor, e-DCS6 çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuyla 145 beygir güç üretiyor. 1.6 litre motora sahip şarj edilebilir hibrit versiyon ise 192 beygir güç sunarken, 17,2 kWsa'lik bataryasıyla 85 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili vadediyor.

8 ileri otomatik şanzımanla kombine dilen 130 beygirlik 1.5 BlueHDi dizel motorun da seçenekler arasında yer aldığı yeni Peugeot 308'in elektrikli versiyonu E-308 ise 154 beygirlik motorla yoluna devam ederken 58,4 kWsa'lik bataryası sayesinde WLTP'ye göre 452 kilometreye kadar menzil sunuyor. V2L özelliğini destekleyen model, 100 kW DC hızlı şarj ile %20'den %80'e 32 dakikada şarj oluyor.

Makyajlı Peugeot 308, bu sonbahardan itibaren Avrupa satışa sunulacak. Üretim, Fransa’daki Mulhouse fabrikasında devam edecek. Fiyatların ise daha sonra açıklanması bekleniyor.

