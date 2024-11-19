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    Volkswagen ID.4 Türkiye fiyatı belli oldu!

    2020 yılında tanıtılan ancak Volkswagen'in Türkiye pazarına getirmemekte direttiği %100 elektrikli Volkswagen ID.4 sonunda ülkemizde yollara çıkmaya hazır ancak artık rekabet oldukça güçlü.

    Uzun süredir Türkiye'ye geleceği konuşulan %100 elektrikli Volkswagen ID.4 fiyatı sonunda belli oldu. Pure donanım seviyesiyle listelenmeye başlanan yeni Volkswagen ID.4 fiyatı 1.870.000 TL olarak açıklandı.

    Volkswagen ID.4, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Volkswagen ID.4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID.4'ün Pure versiyonunda 125 kW (170PS) maksimum güç ve 310 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Arka tekerleklere güç veren bu motor 52 kWsa net kapasiteye sahip nikel manganez kobalt bataryadan besleniyor. Volkswagen ID.4 Pure, WLTP'ye göre birleşik kullanımda 354 kilometreye kadar menzil vadediyor.

    0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlayan elektrikli modelin son hızı 160 km/s ile sınırlandırılmış. 115 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, %10'dan %80'e 25 dakikada şarj edilebiliyor. 0,28 Cd hava sürtünme katsayısına sahip olan modelde ısı pompası da mevcut. 4584 mm uzunluğa sahip olan ID.4, 545 litre bagaj hacmine sahip. Bu değer, arka koltukların katlanmasıyla 1575 litreye kadar çıkarılabiliyor.

    Yeni Volkswagen ID.4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID.4'te IQ.LIGHT Matrix LED farlar, ambiyans aydınlatma, 3 bölgeli otomatik klima, panoramik cam tavan, 5,3 inç dijital gösterge ekranı, 12,9 inç dokunmatik multimedya ekranı, 2 adet USB Type C girişi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı, sürüş modları (Eco, Normal, Sport, Bireysel), Şerit Değiştirme Asistanı, Yarı Otonom Sürüş Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Bölge Asistanı ve Çevresel Görüş Sistemi gibi standart donanımlarıyla dikkat çekiyor.

    Aşağıda benzer fiyatlara sahip bazı elektrikli otomobilleri listeledik. Sizin tercihiniz hangisi olurdu?

    Elektrikli otomobil tercih⚡
    Marka-model Motor Menzil Fiyat
    Volkswagen ID.4 125 kW 354 km 1.870.000 TL
    Tesla Model Y 159 kW 455 km 1.866.203 TL
    BYD Seal U 160 kW 500 km 1.790.000 TL
    Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 160 kW 523 km 1.823.000 TL
    SsangYong Torres EVX 152,2 kW 463 km 1.880.000 TL

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 7 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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