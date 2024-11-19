Volkswagen ID.4 Türkiye fiyatı belli oldu!

Uzun süredir Türkiye'ye geleceği konuşulan %100 elektrikli Volkswagen ID.4 fiyatı sonunda belli oldu. Pure donanım seviyesiyle listelenmeye başlanan yeni Volkswagen ID.4 fiyatı 1.870.000 TL olarak açıklandı.
Volkswagen ID.4, özellikleriyle neler sunuyor❓
0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlayan elektrikli modelin son hızı 160 km/s ile sınırlandırılmış. 115 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, %10'dan %80'e 25 dakikada şarj edilebiliyor. 0,28 Cd hava sürtünme katsayısına sahip olan modelde ısı pompası da mevcut. 4584 mm uzunluğa sahip olan ID.4, 545 litre bagaj hacmine sahip. Bu değer, arka koltukların katlanmasıyla 1575 litreye kadar çıkarılabiliyor.
Aşağıda benzer fiyatlara sahip bazı elektrikli otomobilleri listeledik. Sizin tercihiniz hangisi olurdu?
|Marka-model
|Motor
|Menzil
|Fiyat
|Volkswagen ID.4
|125 kW
|354 km
|1.870.000 TL
|Tesla Model Y
|159 kW
|455 km
|1.866.203 TL
|BYD Seal U
|160 kW
|500 km
|1.790.000 TL
|Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil
|160 kW
|523 km
|1.823.000 TL
|SsangYong Torres EVX
|152,2 kW
|463 km
|1.880.000 TL
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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