Volkswagen ID.4 Türkiye fiyatı belli oldu!

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Uzun süredir Türkiye'ye geleceği konuşulan %100 elektrikli Volkswagen ID.4 fiyatı sonunda belli oldu. Pure donanım seviyesiyle listelenmeye başlanan yeni Volkswagen ID.4 fiyatı 1.870.000 TL olarak açıklandı.

Volkswagen ID.4, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID.4'ün Pure versiyonunda 125 kW (170PS) maksimum güç ve 310 Nm maksimum tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Arka tekerleklere güç veren bu motor 52 kWsa net kapasiteye sahip nikel manganez kobalt bataryadan besleniyor. Volkswagen ID.4 Pure, WLTP'ye göre birleşik kullanımda 354 kilometreye kadar menzil vadediyor.

0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlayan elektrikli modelin son hızı 160 km/s ile sınırlandırılmış. 115 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, %10'dan %80'e 25 dakikada şarj edilebiliyor. 0,28 Cd hava sürtünme katsayısına sahip olan modelde ısı pompası da mevcut. 4584 mm uzunluğa sahip olan ID.4, 545 litre bagaj hacmine sahip. Bu değer, arka koltukların katlanmasıyla 1575 litreye kadar çıkarılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID.4'te IQ.LIGHT Matrix LED farlar, ambiyans aydınlatma, 3 bölgeli otomatik klima, panoramik cam tavan, 5,3 inç dijital gösterge ekranı, 12,9 inç dokunmatik multimedya ekranı, 2 adet USB Type C girişi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı, sürüş modları (Eco, Normal, Sport, Bireysel), Şerit Değiştirme Asistanı, Yarı Otonom Sürüş Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, Ön Bölge Asistanı ve Çevresel Görüş Sistemi gibi standart donanımlarıyla dikkat çekiyor.

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Aşağıda benzer fiyatlara sahip bazı elektrikli otomobilleri listeledik. Sizin tercihiniz hangisi olurdu?

Elektrikli otomobil tercih⚡ Marka-model Motor Menzil Fiyat Volkswagen ID.4 125 kW 354 km 1.870.000 TL Tesla Model Y 159 kW 455 km 1.866.203 TL BYD Seal U 160 kW 500 km 1.790.000 TL Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 160 kW 523 km 1.823.000 TL SsangYong Torres EVX 152,2 kW 463 km 1.880.000 TL

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Yeni Volkswagen ID.4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri