Makyajlı Volkswagen Arteon'un çizim görseli paylaşıldı: Tanıtım 24 Haziran'da

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Alman otomotiv devi Volkswagen, 24 Haziran’da tanıtmayı planladığı makyajlı Arteon’un çizim görselini paylaştı. Söz konusu görselde, makyaj operasyonunun bir parçası olan yeni Arteon Shooting Brake’de bulunuyor.

Makyajlı Volkswagen Arteon’un dış tasarımında küçük dokunuşlarla yetinen Alman üretici, bu kapsamda ön ve arka aydınlatmalarla birlikte ızgara tasarımını yeniden elden geçirecek. Ayrıca ön tampon da yeni hava girişleriyle birlikte daha farklı bir görünüm kazanacak. Shooting Brake versiyon ise B sütunundan itibaren değişen tasarımı ve geriye doğru alçalan tavanı ile Arteon’a yeni bir soluk kazandıracak. Ayrıca çizim görseline dikkatli baktığımızda uzun tavanlı versiyonun ızgarasında “R” logosu bulundurduğu ve daha büyük hava girişlerine sahip olduğunu da görebiliyoruz.

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Volkswagen’in daha önceki açıklamalarına göre, makyajlı Arteon’un kabininde tamamen yeni bir düzene geçilecek. Bu düzende kullanılan özelliklerden biri de şirketin en yeni MIB3 bilgi-eğlence sistemi olacak. Detaylar henüz belli değil fakat yeni Passat’ta kullanılan 11.7 inç dijital gösterge ekranı ve 9.2 inç bilgi-eğlence ekranının Arteon’a da taşınması bekleniyor. Volkswagen ayrıca, makyajlo Arteon’da “Travel Assist” yarı otonom sürüş teknolojisinin de bulunacağını onaylamıştı. Söz konusu sistem, uzun yolculuklarda 210 km/s hıza kadar direksiyon, gaz ve fren kontrolünü ele alabiliyor.

Performans odaklı Arteon R ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Söz konusu versiyonla ilgili çıkan ilk söylentiler, 400 beygirlik 3.0 litre çift turbo VR6 üniteye işaret ediyordu. Fakat zamanla Golf R'da kullanılan 333 beygirlik 2.0 TSI ünite daha ağır basmaya başladı. İki gövde tipinde de göreceğimiz “R” logosunun yanı sıra makyajlı Arteon ailesinde GTE amblemi taşıyan şarj edilebilir hibrit versiyonlar görmemiz de muhtemel.

Makyajlı Volkswagen Arteon ve Arteon Shooting Brake, 24 Haziran’da resmi olarak tanıtılacak. Arteon R’ın ise ilerleyen aylarda ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Konuyla ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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