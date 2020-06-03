Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makyajlı Volkswagen Arteon'un çizim görseli paylaşıldı: Tanıtım 24 Haziran'da

    Alman üretici bu çizim görseliyle "Shooting Brake" adı verilen station wagon versiyonu da doğrulamış oldu. İç ve dış tasarımı güncellenen Volkswagen Arteon, 24 Haziran'da tanıtılacak.
    1 sa.
    456
    54
    5
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Makyajlı Volkswagen Arteon'un çizim görseli paylaşıldı: Tanıtım 24 Haziran'da
    Tam Boyutta Gör

    Alman otomotiv devi Volkswagen, 24 Haziran’da tanıtmayı planladığı makyajlı Arteon’un çizim görselini paylaştı. Söz konusu görselde, makyaj operasyonunun bir parçası olan yeni Arteon Shooting Brake’de bulunuyor.

    Makyajlı Volkswagen Arteon’un dış tasarımında küçük dokunuşlarla yetinen Alman üretici, bu kapsamda ön ve arka aydınlatmalarla birlikte ızgara tasarımını yeniden elden geçirecek. Ayrıca ön tampon da yeni hava girişleriyle birlikte daha farklı bir görünüm kazanacak. Shooting Brake versiyon ise B sütunundan itibaren değişen tasarımı ve geriye doğru alçalan tavanı ile Arteon’a yeni bir soluk kazandıracak. Ayrıca çizim görseline dikkatli baktığımızda uzun tavanlı versiyonun ızgarasında “R” logosu bulundurduğu ve daha büyük hava girişlerine sahip olduğunu da görebiliyoruz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda

    Ayrıca Bkz. "2020 Hyundai Santa Fe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    Volkswagen’in daha önceki açıklamalarına göre, makyajlı Arteon’un kabininde tamamen yeni bir düzene geçilecek. Bu düzende kullanılan özelliklerden biri de şirketin en yeni MIB3 bilgi-eğlence sistemi olacak. Detaylar henüz belli değil fakat yeni Passat’ta kullanılan 11.7 inç dijital gösterge ekranı ve 9.2 inç bilgi-eğlence ekranının Arteon’a da taşınması bekleniyor. Volkswagen ayrıca, makyajlo Arteon’da “Travel Assist” yarı otonom sürüş teknolojisinin de bulunacağını onaylamıştı. Söz konusu sistem, uzun yolculuklarda 210 km/s hıza kadar direksiyon, gaz ve fren kontrolünü ele alabiliyor.

    Performans odaklı Arteon R ile ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Söz konusu versiyonla ilgili çıkan ilk söylentiler, 400 beygirlik 3.0 litre çift turbo VR6 üniteye işaret ediyordu. Fakat zamanla Golf R'da kullanılan 333 beygirlik 2.0 TSI ünite daha ağır basmaya başladı. İki gövde tipinde de göreceğimiz “R” logosunun yanı sıra makyajlı Arteon ailesinde GTE amblemi taşıyan şarj edilebilir hibrit versiyonlar görmemiz de muhtemel.

    Makyajlı Volkswagen Arteon ve Arteon Shooting Brake, 24 Haziran’da resmi olarak tanıtılacak. Arteon R’ın ise ilerleyen aylarda ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Konuyla ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    2020 Hyundai Santa Fe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    3 sa.
    2020 BMW 4 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    17 sa.
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    haberelectro 3 dk.
    VW için gereksiz sınıf
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 45 dk.
    Tasarımı görünce ilk aklıma arkada 175 üstü oturabilecek mi sorusu geldi. Hani mercedes'te yapıyor ya. İsterseniz 7 koltuk seçeneği ama arka 2 koltuğa max 168 cm'ler oturabilir diyor :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yunusemre671 1 sa. yeni yorumcu
    Volkswagen arabalarını seviyorum ben. Birde tanıtım videosu gelsin de öyle görelim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 1 sa.
    Volkswagen şunu Passat olarak tanitsaydi satış rekorları kırardı . Tasarımı vw den beklenmedik kadar agresif ve göz alıcı .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Hublot’un yeni akıllı saati 5200 dolarlık ‘Big Bang e’ tanıtıldı 25 dk. Amazfit Bip S nihayet satışa çıkıyor 55 dk. AMD son 7 yılda 500 milyonun üzerinde GPU sattı 1 sa. PS4 için Days of Play indirimi başladı: FIFA20 49 TL, Spider-Man 84 TL 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Makyajlı Volkswagen Arteon'un çizim görseli paylaşıldı: Tanıtım 24 Haziran'da Sonraki Ateş ölçebilen Honor Play 4 Pro tanıtıldı 1 sa. Android 11 Beta yanlışlıkla yayınlandı: İşte yenilikler 2 sa. AMD’nin Sienna Cichlid GPU’su Linux yamalarında: Büyük Navi olabilir 2 sa. iOS 14 ile birlikte Safari'ye yapay zeka destekli yerleşik çeviri özelliği eklenecek 3 sa. ABD'den Türkiye'ye dijital hizmet vergisi incelemesi 3 sa. 2020 Hyundai Santa Fe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 sa. En ince 5G telefonu Vivo X50 tanıtıldı 5 sa. Şubat ayı itibariyle en fazla 5G patent başvurusu Huawei’nin 5 sa. Vivo TWS Neo kulaklıklar tanıtıldı 6 sa. Vivo X50 Pro+ amiral gemisi; Samsung GN1 sensörünü ilk kullanan oldu 14 sa. Gimbal destekli Vivo X50 Pro tanıtıldı 16 sa. Call of Duty oynayanlara kötü haber: Yeni sezonlar ertelendi! 17 sa. 2020 BMW 4 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 18 sa. Epic Store, durmak bilmiyor! Bu kez A Total War Saga: TROY, çıkış yaptığı gün ücretsiz olacak 18 sa. Hangi iPhone modellerinin iOS 14'e güncelleneceği ortaya çıktı 19 sa. Yeni vaka sayısı 800'ün altında (2 Haziran) 19 sa. Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz 20 sa. Çinli Geely'nin elektrikli araç markası ikinci modelini tanıttı: Geometry C 20 sa. Galaxy Watch serisi yeniden dönebilir çerçeveye geçiyor 21 sa. Lenovo P serisi ThinkPad ve ThinkStation modellerine Linux geliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi