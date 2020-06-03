2020 Hyundai Santa Fe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı çizim görseliyle yepyeni bir Santa Fe ile karşılaşacağımızın sinyallerini veren Hyundai, sonunda aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni Hyundai Santa Fe, baştan aşağı yenilenen tasarımı ve platformuyla geldi.

2020 Hyundai Santa Fe’nin oldukça estetik bir tasarıma sahip olan ön bölümü, krom detaylara sahip geniş bir ızgarayla domine edilmiş. Bu detayın yeni aydınlatmalarla bir bütün gibi görünmesini sağlayan Koreli marka, T şeklindeki yeni tip gündüz sürüş farlarıyla o bilindik bölünmüş far tasarımına yeni bir soluk kazandırmış. Ayrıca, ön tamponun alt tarafında yer alan geniş hava girişleri ve spoyler eklentisi de 2020 Santa Fe’nin sportif karakterini ön plana çıkarmış. Geniş ızgaradaki detayların donanım seviyesine göre değişiklik gösterdiğini de belirtmeden geçmeyelim.

İlginizi Çekebilir

2020 Hyundai Santa Fe'nin ön tasarımını gösteren teaser görseli paylaşıldı

2020 Hyundai Santa Fe’nin tasarımını fotoğraflarda gördüğünüz 20 inç jantlarla destekleyen Koreli marka, çamurlukları ve omuz hattını şık çizgilerle belirginleştirerek yan bölümün daha şık görünmesini sağlamış. 2020 Santa Fe’nin arka bölümünde ise, yeni grafiklere sahip stoplar ince bir LED şeritle birleştirilmiş. Arka camın üzerinde SUV’un sportif görünümüne katkı sağlayan bir spoyler’a yer verilirken, alt bölümde satin krom difüzör kullanılmış. Ayrıca aracın genel tasarımında da bol bol krom detaylara yer verilmiş.

Ayrıca Bkz. "2020 BMW 4 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

2020 Hyundai Santa fe, markanın tamamen yeni üçüncü nesil modüler platformuna geçiş yapmış. Bu sayede performans, yol tutuş, yakıt verimliliği ve güvenlik konularında güncel modele göre önemli iyileştirmeler yapılmış. 2020 Hyundai Santa Fe’nin iç mekanı da yenilenmiş ve bu alandaki malzeme kalitesi arttırılmış. Konsolun merkezinde yeni 10.25 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, sürücünün önünde ise 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı kullanılmış. Orta konsol eskiye kıyasla daha açılı olacak şekilde tasarlanmış ve bu alanda bolca fiziksel düğmeye yer verilmiş. Ayrıca geleneksel vites kolu yerine yine düğmeler kullanılmış.

2020 Hyundai Santa Fe’nin kaputu altındaki seçenekler henüz açıklanmadı. Fakat yeni platformu en önemli getirilerinden olan hibrit ve şarj edilebilir hibrit sistemlerin seçenekler arasında olacağını biliyoruz. Yeni Hyundai Santa Fe, Eylül’den itibaren önce Avrupa’da daha sonra Türkiye’de de satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.