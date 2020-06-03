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    2020 Hyundai Santa Fe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Baştan aşağı yenilenen tasarımı ve üçüncü nesil modüler platformuyla tanıtılan 2020 Hyundai Santa Fe, hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle Eylül'den itibaren yollarda olacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,4b
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    18
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Hyundai Santa Fe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde paylaştığı çizim görseliyle yepyeni bir Santa Fe ile karşılaşacağımızın sinyallerini veren Hyundai, sonunda aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni Hyundai Santa Fe, baştan aşağı yenilenen tasarımı ve platformuyla geldi.

    2020 Hyundai Santa Fe’nin oldukça estetik bir tasarıma sahip olan ön bölümü, krom detaylara sahip geniş bir ızgarayla domine edilmiş. Bu detayın yeni aydınlatmalarla bir bütün gibi görünmesini sağlayan Koreli marka, T şeklindeki yeni tip gündüz sürüş farlarıyla o bilindik bölünmüş far tasarımına yeni bir soluk kazandırmış. Ayrıca, ön tamponun alt tarafında yer alan geniş hava girişleri ve spoyler eklentisi de 2020 Santa Fe’nin sportif karakterini ön plana çıkarmış. Geniş ızgaradaki detayların donanım seviyesine göre değişiklik gösterdiğini de belirtmeden geçmeyelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020 Hyundai Santa Fe'nin ön tasarımını gösteren teaser görseli paylaşıldı

    2020 Hyundai Santa Fe’nin tasarımını fotoğraflarda gördüğünüz 20 inç jantlarla destekleyen Koreli marka, çamurlukları ve omuz hattını şık çizgilerle belirginleştirerek yan bölümün daha şık görünmesini sağlamış. 2020 Santa Fe’nin arka bölümünde ise, yeni grafiklere sahip stoplar ince bir LED şeritle birleştirilmiş. Arka camın üzerinde SUV’un sportif görünümüne katkı sağlayan bir spoyler’a yer verilirken, alt bölümde satin krom difüzör kullanılmış. Ayrıca aracın genel tasarımında da bol bol krom detaylara yer verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "2020 BMW 4 Serisi Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    2020 Hyundai Santa fe, markanın tamamen yeni üçüncü nesil modüler platformuna geçiş yapmış. Bu sayede performans, yol tutuş, yakıt verimliliği ve güvenlik konularında güncel modele göre önemli iyileştirmeler yapılmış. 2020 Hyundai Santa Fe’nin iç mekanı da yenilenmiş ve bu alandaki malzeme kalitesi arttırılmış. Konsolun merkezinde yeni 10.25 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, sürücünün önünde ise 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı kullanılmış. Orta konsol eskiye kıyasla daha açılı olacak şekilde tasarlanmış ve bu alanda bolca fiziksel düğmeye yer verilmiş. Ayrıca geleneksel vites kolu yerine yine düğmeler kullanılmış.

    2020 Hyundai Santa Fe’nin kaputu altındaki seçenekler henüz açıklanmadı. Fakat yeni platformu en önemli getirilerinden olan hibrit ve şarj edilebilir hibrit sistemlerin seçenekler arasında olacağını biliyoruz. Yeni Hyundai Santa Fe, Eylül’den itibaren önce Avrupa’da daha sonra Türkiye’de de satışa sunulacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nikony 3 sa. en beğenilen
    konsolu becermişler sonunda.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    FurkanEmir411 3 sa.
    Beğenmeyenler 15 senedir aynı kasa formunu satan VW yi tercih edebilir Gayet güzel olmuş
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    yunusemre671 1 sa. yeni yorumcu
    ön tarafı biraz kötü olmuş ben sevmedim ön tarafını ama başka türlü araba güzel duruyor
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    nikony 1 sa.
    neye benzettiğine bağlı.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    x2yk (x y) 2 sa.
    Vitesi kaldırıyor birçok firma nereye gidiyoruz böyle, otomatik olarak ufakta olsa bir joystick olmalı idi bana göre, o yüzden ne yapmaya çalışıyor bu firmalar anlayamıyorum. Ama tasarım olayı aşmış bakalım diğer firmalar nasıl çıkış yapacaklar piyasaya.
    2 Yanıt Yanıtla
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    auto_man 2 sa. x2yk
    Vites kolu otomatik viteste ne kadar önemli ki? Sonuçta temas olayı manuele göre çok az.



    Belki tek sıkıntı klasik tipe alışanlar ilk başta yabancılık yaşayabilirler.
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    nikony 1 sa. x2yk
    Otomatik araç kullanıyorum vites kolu olması çok saçma geliyor bana. Alışıldığı için insanlar arıyor vites kolunu. 10 sene sonra vites koluda neymiş diyecek insanlar. Mekanik el freni de kalmayacak 5-10 seneye.
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    bio technolog (Selim Çelebioğlu) 3 sa.
    Bakan yeğenleri kuzenleri uzaktan akrabaları beğendi
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    FurkanEmir411 3 sa.
    Beğenmeyenler 15 senedir aynı kasa formunu satan VW yi tercih edebilir Gayet güzel olmuş
    Yanıtla +5
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    erka1907 3 sa.
    fiyatı güzel ülkemizde 1 milyon birim paradan başlar.
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    homebird (Bilen BİLİR) 3 sa.
    Tuscon sahibiyim. Tasarım malesef ileri değil geri gidiyor. Sırf tipinden dolayı arabamı bırakıp buna geçmek istemezdim. Bu arada kardeşi Kia sorento çok daha iyi duruyor.
    Yanıtla +1
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    canvarol (can varol) 3 sa.
    Tasarımı bir bütün olarak çok güzel olmuş. Özellikle iç mekan tasarımı önceki Hyundai modellerine göre çağ atlamış gibi gözüküyor. Vergiler yüzünden Türkiyede Ulaşılması zor bir model olacaktır, tahminen 700 bin tl gibi fiyatlara satılır, o fiyatlara da bu aracı çok kişi tercih etmez. İkinci el çok güzel Range Rover alırsın o fiyatlara.
    Yanıtla +3
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    nikony 3 sa. en beğenilen
    konsolu becermişler sonunda.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 sa.
    önü bi garip ama arkasını beğendim şahsen
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    1402 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    6 etiket daha yeni santa fe hibrit Hyundai 2020 santa fe hibrit 2020 santa fe özellikleri Bilim ve Teknoloji
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