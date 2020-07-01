Makyajlı Volkswagen Tiguan ortaya çıktı: Yeni teknolojiler ve güçlü "R" versiyon

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Volkswagen, dün kamuflajsız fotoğraflarını gördüğümüz makyajlı Tiguan konusunda bizleri fazla bekletmedi ve aracın örtüsünü kaldırdı. Makyajlı Volkswagen Tiguan, tazelenen görünümün yanı sıra yeni teknoloji ve motorlarla geldi.

Makyajlı Volkswagen Tiguan’ın ön bölümünde kalınlaşan ızgara, şekliyle Golf 8’e atıfta bulunan ve Matrıx LED opsiyonuna sahip farlar ile tasarımı donanım seviyesine göre değişen yeni tampon dikkat çekiyor. Makyajlı Tiguan’ın arka bölümünde ise şekli aynı kalan fakat grafikleri tazelenen stop grubu, logonun hemen altındaki “Tiguan” yazısı ve tasarımı elden geçirilen 4Motion rozeti dikkat çekiyor. Bunun yanında yeniden tasarlanan arka tampon ve 17 ila 21 inç arasında değişen jantları da unutmamak gerek.

Makyajlı Volkswagen Tiguan’ın iç mekanında da bazı güncellemeler söz konusu. Dokunmatik düğmelerle bezeli yeni bir direksiyona sahip olan kompakt SUV’un klima kontrollerinde fiziksel düğmeler yerine dokunmaya duyarlı kontroller bulunuyor. Bunun yanı sıra sesli komut, çoklu cihaz eşleme ve kablosuz App-Connect desteğine sahip yeni bilgi eğlence sistemi de yenilikler arasında. Sürücünün hemen önünde ise 8 veya 10.25 inç olarak tercih edilebilen dijital gösterge ekranı mevcut.

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Yeni koltuk döşemeleri, 15 renkli yeni ambiyans aydınlatması, 10 hoparlörlü Harman/Kardon ses sistemi opsiyonu da Makyajlı Volkswagen Tiguan’ın özellikleri arasında. Teknoloji tarafında en dikkat çekici detay ise makyajlı Tiguan’ın “Travel Assist” adı verilen yarı otonom sürüş sistemiyle donatılmış olması. Söz konusu sistem, 210 km/ hıza kadar aracın direksiyonunu ve pedallarını kontrol edebiliyor. Bunun yanı sıra yeni nesil adaptif hız sabitleme sistemi de bahsedilmesi gereken özelliklerden.

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Aşina olduğumuz benzinli ve dizel motorlarla yoluna devam eden makyajlı Volkswagen Tiguan’ın bu alandaki en büyük yeniliklerinden biri eHybrid adı verilen şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon. 1.4 litre TSI ve bir elektrik motorunun kombinasyonundan oluşan sistem toplamda 245 beygir güce ve 50 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip.

Makyajla birlikte gelen bir diğer yenilik de serinin en tepesinde yer alacak Tiguan R versiyonu. 2.0 litre benzinli motoruyla 320 beygir güç üreten performanslı modelde 7 ileri DSG ve 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi standart donanımlar arasında yer alıyor. Yarış modu da bulunan Tiguan R’da bu moda direksiyondaki R düğmesiyle kolayca erişilebiliyor. Daha agresif tasarım, 10 mm alçaltılmış süspansiyon, mavi kaliperler, metal pedal seti ve vites kulakçıkları gibi detaylar Tiguan R’ın standart özelliklerinden. Opsiyon listesinde ise Akrapovic egzoz sistemi gibi donanımlar bulunuyor.

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