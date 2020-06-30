Yeni Citroen C4 ve elektrikli e-C4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan resmi fotoğrafları vasıtasıyla tasarımını gördüğümüz 2020 Citroen C4 ve elektrikli e-C4 ile ilgili tüm detaylar bugün belli oldu.

2020 Citroen C4, özünde kompakt bir hatchback olsa da gerek gövde yapısı gerek tasarım detayları gerekse 156 mm’lik yerden yüksekliğiyle crossover’lara fazlasıyla göz kırpıyor. Yeni C4’ün uzunluğu 4360 mm, genişliği 1800 mm, yüksekliği 1525 mm, aks mesafesi ise 2670 mm olarak ölçülüyor. Bu ölçülerle birlikte selefinden toplam uzunluk ve aks mesafesi konusunda sırasıyla 30 mm ve 62 mm daha uzun olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca yüksekliğinde de 34 mm kadar artış söz konusu.

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Yeni Citroen C4, elektrikli versiyonla birlikte gelecek

Önde ve arkada V şekline benzer LED aydınlatma grubu ve 16 ila 18 inç arasında değişen jantlarıyla dikkat çeken 2020 Citroen C4, 31 farklı kombinasyon ile bolca kişiselleştirme seçeneği sunuyor. Yine bolca renk kombinasyonunun sunulduğu iç mekanda da iki büyük ekranla domine edilen modern bir yerleşim söz konusu. Sürücünün hemen önünde çerçevesiz HD dijital gösterge ekranı ve head-up display, merkezde ise yüzer ekran olarak tabir edilen 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor.

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2020 Citroen C4’ün parlak siyah ve satin krom detaylarla bezeli kabininde bolca saklama alanına yer verilmiş. Öyle ki bu alanlar toplamda 38 litre gibi ciddi bir değere ulaşıyor. Bunun yanında kablosuz şarj ünitesi gibi teknolojik özelliklerin de bulunduğu iç mekanın konforundan da kademeli hidrolik destekli süspansiyon ve Advanced Confort koltuklar sorumlu. Elektrikli versiyon dahil tüm versiyonlarda 380 litre bagaj hacmi sunan 2020 Citroen C4’te bu değer arka koltuklar katlandığında 1250 litreye ulaşıyor.

Dizel ve benzinli motorlar

2020 Citroen C4’ün kaputu altında benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere geniş bir motor yelpazesi söz konusu. Benzinli tarafında 100 beygir, 130 beygir ve 155 beygir güç seçeneklerine sahip 1.2 litre üç silindirli PureTech motorlar bulunuyor. İlk seçenekte yalnızca 6 ileri manuel şanzıman bulunurken, bir üst basamakta manuel şanzımanın yanı sıra EAT8 de opsiyon olarak sunuluyor. En güçlü seçenekte ise EAT8 standart. Dizel tarafında ise 110 beygir ve 130 beygir güç çıkışlarına sahip 1.5 litre BlueHDi sırasıyla 6 ileri manuel ve EAT8 ile kombine edilmiş.

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%100 elektrikli Citroen e-C4

%100 elektrikli Citroen e-C4 versiyonunda ise ön aks üzerine konumlandırılmış 136 beygir ve 260 Nm tork üreten elektrik motoru mevcut. 50 kWh’lık yüksek voltajlı 400V lityum iyon bataryaya sahip olan araç WLTP’ye göre 350 kilometre sürüş menzili sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlayan elektrikli e-C4’ün maksimum hızı 150 km/s. 100 kW’lık hızlı şarj desteği sayesinde Citroen e-C4’ün bataryasını 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaştırmak mümkün.

2020 Citroen C4 ve e-C4 önümüzdeki sonbaharda Avrupa’da satışa sunulacak. Fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.

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