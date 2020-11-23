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    MANLI, RTX 3060 Ti’ın detaylarını paylaştı

    RTX 3000 tanıtımının ardından merakla beklenen giriş-orta segment kart bir süredir sızıntılarda karşımıza çıkıyordu. Modelin tüm detayları gün yüzüne çıktı.
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    Metehan Göktaş
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    GPU devinin uygun fiyatıyla gönülleri kazanması beklenen kartı donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde performans slaytı sızan kart bu sefer bir iş ortağının belgesinde ortaya çıktı.

    RTX 3060 Ti'ın detayları MANLI'den geldi

    MANLI’nin teknik dokümanına göre RTX 3060 Ti 4864 CUDA çekirdeği taşıyacak. 1410-1665 MHz aralığında çalışacak GPU’nun 8 GB 14 Gbps belleklerle iletişimi ise 256-bitlik veriyolu üzerinden sağlanacak. 448 GB/’lik bant genişliği sağlayacak VRAM ünitesi RTX 3070’le sabit tutulmuş.

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 6700 serisi 12 GB bellekle gelebilir"

    200 wattlık TGP’ye sahip kart anakart üzerinde 2 slota hükmederken 3 DP ve 1 HDMI çıkışı üzerinden görüntü verecek. Son olarak henüz fiyatı netleşmeyen kartın 2 Aralık’ta duyurulacağını ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/manli-confirms-geforce-rtx-3060-ti-specifications Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    3 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    3 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    4 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mugetsuga 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    500 dolarlık 3070 şu an 900 dolar civarında satılıyor.

    Bu 3060 Ti da 400 dolar desek o da 700-750 dolar arasından satılacaktır.
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