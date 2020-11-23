MANLI, RTX 3060 Ti’ın detaylarını paylaştı

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GPU devinin uygun fiyatıyla gönülleri kazanması beklenen kartı donanım dünyası tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde performans slaytı sızan kart bu sefer bir iş ortağının belgesinde ortaya çıktı.

RTX 3060 Ti'ın detayları MANLI'den geldi

MANLI’nin teknik dokümanına göre RTX 3060 Ti 4864 CUDA çekirdeği taşıyacak. 1410-1665 MHz aralığında çalışacak GPU’nun 8 GB 14 Gbps belleklerle iletişimi ise 256-bitlik veriyolu üzerinden sağlanacak. 448 GB/’lik bant genişliği sağlayacak VRAM ünitesi RTX 3070’le sabit tutulmuş.

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200 wattlık TGP’ye sahip kart anakart üzerinde 2 slota hükmederken 3 DP ve 1 HDMI çıkışı üzerinden görüntü verecek. Son olarak henüz fiyatı netleşmeyen kartın 2 Aralık’ta duyurulacağını ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/manli-confirms-geforce-rtx-3060-ti-specifications

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