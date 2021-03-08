Marshall ilk tam kablosuz kulaklığını duyurdu

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Ses ürünleri pazarının elit isimlerinden Marshall geç de olsa tam kablosuz kulaklık trendine katıldı. Marshall Mode II modeli ikonik tasarımı uygun bir fiyat etiketiyle birleştirerek rakiplerine karşı mücadele edecek.

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Marshall Mode II özellikleri ve fiyatı

Marshall Mode II kulaklık modeli 6mm dinamik sürücüler barındırıyor. Bluetooth 5.1 üzerinden bağlanan kulaklık çift mikrofon ile standart gürültü engelleme özelliğine sahip. Ayrıca dış ortam seslerini de belirli bir seviyeye kadar içeri alabiliyor.

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Tatmin edici ses kalitesi sunan kulaklığın ikonik Marshall logosunun çevresi dokunmatik ve sesli asistan gibi pek çok kontrol sağlanabiliyor. IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık da sunuyor.

Tek şarj ile 5 saate kadar kullanım süresi sunan ürün şık şarj kutusu ile birlikte 25 saate kadar bunu uzatabiliyor. Marshall Mode II modeli 18 Mart itibariyle 179$ fiyat etiketi seviyesinden satışa sunulacak.

https://www.marshallheadphones.com/us/en/mode-ii.html

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