Marshall ilk tam kablosuz kulaklığını duyurdu

Ses ürünleri pazarının elit isimlerinden Marshall geç de olsa tam kablosuz kulaklık trendine katıldı. Marshall Mode II modeli ikonik tasarımı uygun bir fiyat etiketiyle birleştirerek rakiplerine karşı mücadele edecek.İlginizi Çekebilir Razer Anzu akıllı gözlük tanıtıldı
Marshall Mode II özellikleri ve fiyatı
Marshall Mode II kulaklık modeli 6mm dinamik sürücüler barındırıyor. Bluetooth 5.1 üzerinden bağlanan kulaklık çift mikrofon ile standart gürültü engelleme özelliğine sahip. Ayrıca dış ortam seslerini de belirli bir seviyeye kadar içeri alabiliyor.
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Tatmin edici ses kalitesi sunan kulaklığın ikonik Marshall logosunun çevresi dokunmatik ve sesli asistan gibi pek çok kontrol sağlanabiliyor. IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık da sunuyor.
Tek şarj ile 5 saate kadar kullanım süresi sunan ürün şık şarj kutusu ile birlikte 25 saate kadar bunu uzatabiliyor. Marshall Mode II modeli 18 Mart itibariyle 179$ fiyat etiketi seviyesinden satışa sunulacak.
https://www.marshallheadphones.com/us/en/mode-ii.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...