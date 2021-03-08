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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marshall ilk tam kablosuz kulaklığını duyurdu

    Marshall Mode II modeli aktif gürültü engellemeden mahrum olsa da 5 saate kadar kullanım, üst seviye ses ve Marshall tasarım kalitesi ile rekabete dahil oluyor.
    08 Mart 2021, 13:00 (3 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Marshall ilk tam kablosuz kulaklığını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Ses ürünleri pazarının elit isimlerinden Marshall geç de olsa tam kablosuz kulaklık trendine katıldı. Marshall Mode II modeli ikonik tasarımı uygun bir fiyat etiketiyle birleştirerek rakiplerine karşı mücadele edecek.

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    Marshall Mode II özellikleri ve fiyatı

    Marshall Mode II kulaklık modeli 6mm dinamik sürücüler barındırıyor. Bluetooth 5.1 üzerinden bağlanan kulaklık çift mikrofon ile standart gürültü engelleme özelliğine sahip. Ayrıca dış ortam seslerini de belirli bir seviyeye kadar içeri alabiliyor.

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    Tatmin edici ses kalitesi sunan kulaklığın ikonik Marshall logosunun çevresi dokunmatik ve sesli asistan gibi pek çok kontrol sağlanabiliyor. IPX5 ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık da sunuyor.

    Tek şarj ile 5 saate kadar kullanım süresi sunan ürün şık şarj kutusu ile birlikte 25 saate kadar bunu uzatabiliyor. Marshall Mode II modeli 18 Mart itibariyle 179$ fiyat etiketi seviyesinden satışa sunulacak.



    https://www.marshallheadphones.com/us/en/mode-ii.html
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    T th9 24 sn. ( Mesaj Silindi )
    Kutusu güzel olmuş.
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    D DH Misafiri 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Acaba muzik kalitesi olarak Sony WF-1000XM3 e yakinmi
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    Liquist 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    2700 TL %15 İndirimli + Sepette %15 İndirim
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    astegon (astegon CF) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaz: 1799 TL

    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Charaznable (Char Aznable) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) astegon
    2499 TL %20 İndirimli
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