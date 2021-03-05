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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir

    Teknoloji devi Apple'ın 2022 yılında OLED ekranlı bir iPad modelini piyasaya süreceği söyleniyor. Şirketin planlarında OLED iPad Pro ve MacBook Pro da var.
    05 Mart 2021, 12:30 (3 gün)
    1,7b
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    12
    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2

    Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir
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    Apple'ın 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesi için bir OLED iPad varyantı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ayrıca şirket, OLED ekran teknolojisinin, üst düzey iPad Pro ve MacBook Pro modellerine entegrasyonunu da düşünüyor.

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    DigiTimes yeni raporuna göre Apple'ın OLED ekrana sahip ilk tablet modeli 2022 yılında piyasaya sürülecek ve bu modelin de 10.9 inçlik yeni bir iPad olacağı bildirildi. Raporda kesin bir model belirtilmiyor ancak söylentilere ve lansman zamanlaması bir iPad Air modeline işaret ediyor. 10,9 inç LCD ekrana sahip olan ve 10,2 inç iPad ile 11 inç iPad Pro arasında konumlandırılan dördüncü nesil Air, 2020'nin sonlarında piyasaya sürülmüştü.

    Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir
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    Apple'ın ekran planları

    Kaynaklara göre 2022 yılında satışa çıkması beklenen ilk OLED iPad'in üretimi 2021'in dördüncü çeyreğinde başlayacak. Öte yandan sızan diğer bilgilere göre ise Apple, her ikisi de gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan 12.9 inç iPad Pro ve 16 ila 17 inç MacBook Pro'nun OLED versiyonlarını da takvime almış durumda. Ancak şirketin, her iki cihazın da üretimi için henüz net bir karar vermediği belirtiliyor.

    Apple'ın planları arasında, 2021 yılı için belirli iPad Pro modellerinde ve en az iki MacBook Pro varyantında mini LED ve microLED paneller kullanılması da var. Öte yandan yeni nesil Apple Watch modelinin de microLED ile gelmesi bekleniyor ancak 2023 veya 2024'ten önce değil.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/05/rumor-apple-to-launch-109-inch-oled-ipad-in-2022-mulls-oled-ipad-pro-and-macbook-pro
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni çıkacak ipad pro nun a14 çipinin m1 kadar güçlü olacağı söyleniyor.
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    S seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oled ekran koyduktan sonraki fiyat 10.999tl olur
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    B boşyapanlaratepki 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Evet herkese işe yarayacak bişey cidden efsane bunu yapmamalışardı en aonunda yaptılar
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    muratkaya (Murat KAYA) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Geç bile kaldılar. iPad Pro 2020 kullanıyorum, film, dizi izlerken küfrediyorum. Akşam sahneleri ve gölgeler simsiyah görünüyor. Ekran ışığını ne kadar açarsan aç değişmiyor.
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    crashris (Mahmut Karaca) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    16.:9 istiyoruz yeter şu içerikci sevdası bi de tüketicileri düşünün sıkıldık 4:3 ekrandan
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    smart1978 (X Y) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    10 bit OLED /AMOLED olacagi kesin lakin Ipad ler artik 10 bit IPS panel kullaniyor yillardir.
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu yıl miniled’e geçecekken niye seneye Oled’e geçsin çok mantıklı değil ama göreceğiz.
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    losthell (Uğur ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    sırf bu sebepten dolayı ipad almadım, 11 pro ile oled ile tanışınca tüm ekranlar çöp gelmeye başladı, onu da geçtim hadi telefonda olmasa da idare ediliyor fakat kocaman ipad'te lcd panel kullanınca içerik tüketmek çok sıkıntılı maalesef. ben 2021 bekliyordum fakat 2022 açıklanmış, kötü oldu bekleyenler için.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    hamam böceği gübresindeki fosfora elektrik vermişler

    adı OLED olmuş :D inanmayan kafirdir :)
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    K kakarikikiri (jean paul Sartre) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    şu ipad pro ya kendi işlemcisini yerleştirip macOS ı koysa artık. ipadOS falan çok sınırlıyor aleti.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1682 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, macbook ve
    4 etiket daha OLED ipad pro ekran Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
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