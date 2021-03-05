Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir

Tam Boyutta Gör

Apple'ın 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesi için bir OLED iPad varyantı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ayrıca şirket, OLED ekran teknolojisinin, üst düzey iPad Pro ve MacBook Pro modellerine entegrasyonunu da düşünüyor.

İlginizi Çekebilir

iPad ve MacBook üretimi Çin’den Vietnam’a taşınıyor

Ayrıca Bkz. "Samsung, akıllı telefonlarda kamera kalitesini iyileştiren ISOCELL 2.0 teknolojisini tanıttı"

DigiTimes yeni raporuna göre Apple'ın OLED ekrana sahip ilk tablet modeli 2022 yılında piyasaya sürülecek ve bu modelin de 10.9 inçlik yeni bir iPad olacağı bildirildi. Raporda kesin bir model belirtilmiyor ancak söylentilere ve lansman zamanlaması bir iPad Air modeline işaret ediyor. 10,9 inç LCD ekrana sahip olan ve 10,2 inç iPad ile 11 inç iPad Pro arasında konumlandırılan dördüncü nesil Air, 2020'nin sonlarında piyasaya sürülmüştü.

Tam Boyutta Gör

Apple'ın ekran planları

Kaynaklara göre 2022 yılında satışa çıkması beklenen ilk OLED iPad'in üretimi 2021'in dördüncü çeyreğinde başlayacak. Öte yandan sızan diğer bilgilere göre ise Apple, her ikisi de gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan 12.9 inç iPad Pro ve 16 ila 17 inç MacBook Pro'nun OLED versiyonlarını da takvime almış durumda. Ancak şirketin, her iki cihazın da üretimi için henüz net bir karar vermediği belirtiliyor.

Apple'ın planları arasında, 2021 yılı için belirli iPad Pro modellerinde ve en az iki MacBook Pro varyantında mini LED ve microLED paneller kullanılması da var. Öte yandan yeni nesil Apple Watch modelinin de microLED ile gelmesi bekleniyor ancak 2023 veya 2024'ten önce değil.

https://appleinsider.com/articles/21/03/05/rumor-apple-to-launch-109-inch-oled-ipad-in-2022-mulls-oled-ipad-pro-and-macbook-pro

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.