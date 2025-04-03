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    Mart 2025'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2025 yılının ilk çeyreğine ve mart ayına ilişkin otomobil satış adetlerini açıkladı.                                
    Mart 2025'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının mart ayına ilişkin karnesi belli oldu. ODMD tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında satışlar yüzde 6,4 artarak 116.900 adet oldu. Yılın ilk çeyreğinde ise satışlar yüzde 6,5 daralma ile 276.284 adet oldu.

    2025 yılının mart ayı, tüm zamanların en yüksek mart satışı olarak kayıtlara geçti. Geçen ay otomobil satışları yüzde 5,5 artarak 91.828 adet oldu. Hafif ticari araç satışları da yüzde 10,2 artışla 25.072 adet olarak gerçekleşti.

    Renault, hem mart ayında hem de 2025 yılının ilk çeyreğinde en çok otomobil satışı gerçekleştiren marka oldu. Peugeot ise ilk çeyrekte altıncı sırada yer alsa da mart ayında iyi bir çıkış yaparak ikinci sırada yer aldı. Fiat, geçtiğimiz mart ayını Toyota'nın arkasında dördüncü sırada tamamladı.

    2025 mart ayında en çok otomobil satan markalar
    - Mart - - Ocak-Mart -
    Sıra Marka Adet Sıra Marka Adet
    1. Renault 10.933 1. Renault 27.993
    2. Peugeot 7.980 2. Toyota 20.757
    3. Toyota 7.472 3. Fiat 15.436
    4. Fiat 6.509 4. Volkswagen 15.432
    5. Volkswagen 6.193 5. Hyundai 14.960
    6. Hyundai 5.427 6. Peugeot 14.437
    7. Skoda 3.767 7. Opel 9.616
    8. BMW 3.706 8. Skoda 8.388
    9. Opel 3.698 9. BYD 8.211
    10. Citroen 3.542 10. BMW 7.851

    Ocak-Mart döneminde en çok satılan otomobillerin başında Renault Clio geliyor. Toyota Corolla'nın ikinci sırada yer aldığı listede Megane Sedan ise üçüncü sırada yer alıyor. Togg T10X'in beşinci sırada yer aldığı listede Toyota C-HR ise ÖTV muafiyetli alımların etkisiyle altıncı sırada konumlanmış.

    2025 mart ayında en çok satılan otomobiller
    - Mart - - Ocak-Mart -
    Sıra Model Adet Sıra Model Adet
    1. Renault Clio 5.139 1. Renault Clio 11.830
    2. Renault Megane 3.828 2. Toyota Corolla 10.295
    3. Fiat Egea Sedan 3.703 3. Renault Megane 9.679
    4. Toyota Corolla 3.466 4. Fiat Egea Sedan 9.590
    5. Peugeot 2008 3.208 5. Togg T10X 6.788
    6. Togg T10X 3.180 6. Toyota C-HR 6.555
    7. Citroen C4X 2.850 7. Fiat Egea Cross 5.787
    8. Fiat Egea Cross 2.770 8. Peugeot 2008 5.595
    9. Toyota C-HR 2.738 9. Citroen C4X 5.433
    10. Nissan Qashqai 2.261 10. Hyundai i20 5.402
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