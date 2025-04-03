Mart 2025'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller

- 2025 mart ayında en çok otomobil satan markalar
- 2025 mart ayında en çok satılan otomobiller
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2025 yılının mart ayı, tüm zamanların en yüksek mart satışı olarak kayıtlara geçti. Geçen ay otomobil satışları yüzde 5,5 artarak 91.828 adet oldu. Hafif ticari araç satışları da yüzde 10,2 artışla 25.072 adet olarak gerçekleşti.
Renault, hem mart ayında hem de 2025 yılının ilk çeyreğinde en çok otomobil satışı gerçekleştiren marka oldu. Peugeot ise ilk çeyrekte altıncı sırada yer alsa da mart ayında iyi bir çıkış yaparak ikinci sırada yer aldı. Fiat, geçtiğimiz mart ayını Toyota'nın arkasında dördüncü sırada tamamladı.
|-
|Mart
|-
|-
|Ocak-Mart
|-
|Sıra
|Marka
|Adet
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|10.933
|1.
|Renault
|27.993
|2.
|Peugeot
|7.980
|2.
|Toyota
|20.757
|3.
|Toyota
|7.472
|3.
|Fiat
|15.436
|4.
|Fiat
|6.509
|4.
|Volkswagen
|15.432
|5.
|Volkswagen
|6.193
|5.
|Hyundai
|14.960
|6.
|Hyundai
|5.427
|6.
|Peugeot
|14.437
|7.
|Skoda
|3.767
|7.
|Opel
|9.616
|8.
|BMW
|3.706
|8.
|Skoda
|8.388
|9.
|Opel
|3.698
|9.
|BYD
|8.211
|10.
|Citroen
|3.542
|10.
|BMW
|7.851
Ocak-Mart döneminde en çok satılan otomobillerin başında Renault Clio geliyor. Toyota Corolla'nın ikinci sırada yer aldığı listede Megane Sedan ise üçüncü sırada yer alıyor. Togg T10X'in beşinci sırada yer aldığı listede Toyota C-HR ise ÖTV muafiyetli alımların etkisiyle altıncı sırada konumlanmış.
|-
|Mart
|-
|-
|Ocak-Mart
|-
|Sıra
|Model
|Adet
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Clio
|5.139
|1.
|Renault Clio
|11.830
|2.
|Renault Megane
|3.828
|2.
|Toyota Corolla
|10.295
|3.
|Fiat Egea Sedan
|3.703
|3.
|Renault Megane
|9.679
|4.
|Toyota Corolla
|3.466
|4.
|Fiat Egea Sedan
|9.590
|5.
|Peugeot 2008
|3.208
|5.
|Togg T10X
|6.788
|6.
|Togg T10X
|3.180
|6.
|Toyota C-HR
|6.555
|7.
|Citroen C4X
|2.850
|7.
|Fiat Egea Cross
|5.787
|8.
|Fiat Egea Cross
|2.770
|8.
|Peugeot 2008
|5.595
|9.
|Toyota C-HR
|2.738
|9.
|Citroen C4X
|5.433
|10.
|Nissan Qashqai
|2.261
|10.
|Hyundai i20
|5.402
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