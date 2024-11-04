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    2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından paylaşılan verilere göre sıfır otomobil satışları ekim ayında yüzde 8,4 azaldı. Peki geçen ay en çok satılan otomobiller hangileri oldu?

    Yıl sonuna doğru yaklaşırken Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının ilk 10 aylık karnesi de belli oldu. Buna göre satışlar, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 947.166 adet olarak gerçekleşti.

    Ekim ayında sıfır otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 8,4 azalarak 75.662 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise ekim ayını yüzde 15,2 yükselişle kapatarak 21.612 adet oldu. Liderliği ele alan SUV'lar hala yüzde 56,2 pay ile sıfır otomobil pazarında ilk sırada. Yakıt tipine göre değerlendirildiğinde ise dizel ve elektrik arasındaki makasın iyice daralmış olması dikkat çekiyor.

    Yakıt tipine göre satışlar:

    • Benzin: 471.900 adet %62,8 pay
    • Hibrit: 126.977 adet %16,9 pay
    • Dizel: 77.163 adet %10,3 pay
    • Elektrik: 69.744 adet %9,3 pay
    • Otogaz: 5.201 adet %0,7 pay

    Ekim ayındaki otomobil satışlarında Renault 9.710 adetle lider. Satışlarını yüzde 80'in üzerinde artıran Volkswagen ise 7.732 adetle ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Üçüncü sırada yer alan Fiat'ın satışları geçen yıla göre yüzde 35 düşüşle 5.979 adet olmuş.

    2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu Tam Boyutta Gör

    2024 Ekim en çok otomobil satan markalar💸
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 9.710
    2. Volkswagen 7.732
    3. Fiat 5.979
    4. Hyundai 5.097
    5. Peugeot 4.191
    6. Toyota 3.879
    7. Skoda 3.766
    8. Opel 3.266
    9. Togg 3.091
    10. Chery 2.814

    2024'ün Ocak-Ekim döneminde ise Renault'nun liderliği değişmezken Volkswagen ve Fiat'ın yer değiştirdiğini görmekteyiz. Geçen ay onuncu sırada yer alan Chery ise 50.811 adetle dördüncü sıraya konumlanmış.

    2024 Ocak-Ekim en çok otomobil satan markalar🥇
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 90.358
    2. Fiat 67.937
    3. Volkswagen 55.211
    4. Chery 50.811
    5. Hyundai 44.402
    6. Peugeot 39.930
    7. Toyota 39.012
    8. Opel 35.082
    9. Skoda 34.088
    10. Citroen 33.741

    Model bazında baktığımızda ise ekim ayında en çok tercih edilen sıfır otomobilin Renault Clio olduğunu görmekteyiz. İkinci sırada ise Egea Sedan yer alıyor. Paylaşılan listede Volkswagen Taigo'nun Corolla ve Egea Cross gibi modelleri geride bırakarak ilk beşe girmesi ve Chery modellerinin düşüşü gibi dikkat çekici noktalar karşımıza çıkıyor.

    2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu Tam Boyutta Gör

    2024 Ekim en çok satılan otomobiller🚗
    Sıra Model Adet
    1. Renault Clio HB 3.915
    2. Fiat Egea Sedan 3.697
    3. Togg T10X 3.091
    4. Renault Megane Sedan 2.993
    5. Volkswagen Taigo 2.923
    6. Toyota Corolla 2.727
    7. Fiat Egea Cross 2.136
    8. Hyundai i20 1.850
    9. Dacia Sandero Stepway 1.822
    10. Nissan Qashqai 1.551
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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