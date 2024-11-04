2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu

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Yıl sonuna doğru yaklaşırken Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının ilk 10 aylık karnesi de belli oldu. Buna göre satışlar, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 947.166 adet olarak gerçekleşti.

Ekim ayında sıfır otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 8,4 azalarak 75.662 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise ekim ayını yüzde 15,2 yükselişle kapatarak 21.612 adet oldu. Liderliği ele alan SUV'lar hala yüzde 56,2 pay ile sıfır otomobil pazarında ilk sırada. Yakıt tipine göre değerlendirildiğinde ise dizel ve elektrik arasındaki makasın iyice daralmış olması dikkat çekiyor.

Yakıt tipine göre satışlar:

Benzin: 471.900 adet %62,8 pay

Hibrit: 126.977 adet %16,9 pay

Dizel: 77.163 adet %10,3 pay

Elektrik: 69.744 adet %9,3 pay

Otogaz: 5.201 adet %0,7 pay

Ekim ayındaki otomobil satışlarında Renault 9.710 adetle lider. Satışlarını yüzde 80'in üzerinde artıran Volkswagen ise 7.732 adetle ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Üçüncü sırada yer alan Fiat'ın satışları geçen yıla göre yüzde 35 düşüşle 5.979 adet olmuş.

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2024 Ekim en çok otomobil satan markalar💸 Sıra Marka Adet 1. Renault 9.710 2. Volkswagen 7.732 3. Fiat 5.979 4. Hyundai 5.097 5. Peugeot 4.191 6. Toyota 3.879 7. Skoda 3.766 8. Opel 3.266 9. Togg 3.091 10. Chery 2.814

2024'ün Ocak-Ekim döneminde ise Renault'nun liderliği değişmezken Volkswagen ve Fiat'ın yer değiştirdiğini görmekteyiz. Geçen ay onuncu sırada yer alan Chery ise 50.811 adetle dördüncü sıraya konumlanmış.

2024 Ocak-Ekim en çok otomobil satan markalar🥇 Sıra Marka Adet 1. Renault 90.358 2. Fiat 67.937 3. Volkswagen 55.211 4. Chery 50.811 5. Hyundai 44.402 6. Peugeot 39.930 7. Toyota 39.012 8. Opel 35.082 9. Skoda 34.088 10. Citroen 33.741

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Model bazında baktığımızda ise ekim ayında en çok tercih edilen sıfır otomobilin Renault Clio olduğunu görmekteyiz. İkinci sırada ise Egea Sedan yer alıyor. Paylaşılan listede Volkswagen Taigo'nun Corolla ve Egea Cross gibi modelleri geride bırakarak ilk beşe girmesi ve Chery modellerinin düşüşü gibi dikkat çekici noktalar karşımıza çıkıyor.

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2024 Ekim en çok satılan otomobiller🚗 Sıra Model Adet 1. Renault Clio HB 3.915 2. Fiat Egea Sedan 3.697 3. Togg T10X 3.091 4. Renault Megane Sedan 2.993 5. Volkswagen Taigo 2.923 6. Toyota Corolla 2.727 7. Fiat Egea Cross 2.136 8. Hyundai i20 1.850 9. Dacia Sandero Stepway 1.822 10. Nissan Qashqai 1.551

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2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu