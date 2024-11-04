2024 Ekim ayında en çok satılan otomobiller belli oldu

- 2024 Ekim en çok otomobil satan markalar💸
- 2024 Ocak-Ekim en çok otomobil satan markalar🥇
- 2024 Ekim en çok satılan otomobiller🚗
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Yıl sonuna doğru yaklaşırken Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının ilk 10 aylık karnesi de belli oldu. Buna göre satışlar, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 947.166 adet olarak gerçekleşti.
Ekim ayında sıfır otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 8,4 azalarak 75.662 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise ekim ayını yüzde 15,2 yükselişle kapatarak 21.612 adet oldu. Liderliği ele alan SUV'lar hala yüzde 56,2 pay ile sıfır otomobil pazarında ilk sırada. Yakıt tipine göre değerlendirildiğinde ise dizel ve elektrik arasındaki makasın iyice daralmış olması dikkat çekiyor.
Yakıt tipine göre satışlar:
- Benzin: 471.900 adet %62,8 pay
- Hibrit: 126.977 adet %16,9 pay
- Dizel: 77.163 adet %10,3 pay
- Elektrik: 69.744 adet %9,3 pay
- Otogaz: 5.201 adet %0,7 pay
Ekim ayındaki otomobil satışlarında Renault 9.710 adetle lider. Satışlarını yüzde 80'in üzerinde artıran Volkswagen ise 7.732 adetle ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Üçüncü sırada yer alan Fiat'ın satışları geçen yıla göre yüzde 35 düşüşle 5.979 adet olmuş.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|9.710
|2.
|Volkswagen
|7.732
|3.
|Fiat
|5.979
|4.
|Hyundai
|5.097
|5.
|Peugeot
|4.191
|6.
|Toyota
|3.879
|7.
|Skoda
|3.766
|8.
|Opel
|3.266
|9.
|Togg
|3.091
|10.
|Chery
|2.814
2024'ün Ocak-Ekim döneminde ise Renault'nun liderliği değişmezken Volkswagen ve Fiat'ın yer değiştirdiğini görmekteyiz. Geçen ay onuncu sırada yer alan Chery ise 50.811 adetle dördüncü sıraya konumlanmış.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|90.358
|2.
|Fiat
|67.937
|3.
|Volkswagen
|55.211
|4.
|Chery
|50.811
|5.
|Hyundai
|44.402
|6.
|Peugeot
|39.930
|7.
|Toyota
|39.012
|8.
|Opel
|35.082
|9.
|Skoda
|34.088
|10.
|Citroen
|33.741
Model bazında baktığımızda ise ekim ayında en çok tercih edilen sıfır otomobilin Renault Clio olduğunu görmekteyiz. İkinci sırada ise Egea Sedan yer alıyor. Paylaşılan listede Volkswagen Taigo'nun Corolla ve Egea Cross gibi modelleri geride bırakarak ilk beşe girmesi ve Chery modellerinin düşüşü gibi dikkat çekici noktalar karşımıza çıkıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Clio HB
|3.915
|2.
|Fiat Egea Sedan
|3.697
|3.
|Togg T10X
|3.091
|4.
|Renault Megane Sedan
|2.993
|5.
|Volkswagen Taigo
|2.923
|6.
|Toyota Corolla
|2.727
|7.
|Fiat Egea Cross
|2.136
|8.
|Hyundai i20
|1.850
|9.
|Dacia Sandero Stepway
|1.822
|10.
|Nissan Qashqai
|1.551
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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