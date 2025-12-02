Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de kasım ayında en çok satan elektrikli araç Tesla Model Y oldu

    ODMD verilerine göre Kasım ayında Türkiye elektrikli araç pazarında Tesla Model Y liderliğini sürdürdü. Tesla'nın hemen arkasında ise Togg T10F ve T10X modelleri yer aldı.

    Türkiye'de kasım ayında en çok satan elektrikli Tesla Model oldu Tam Boyutta Gör

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Kasım 2025 verilerine göre elektrikli araç pazarında Tesla Model Y, satış liderliğini sürdürdü. Ay boyunca toplam elektrikli araç satışı 17.892 adet olurken, pazar payı yüzde 17,07 olarak kaydedildi. Kasım ayında en çok tercih edilen model Tesla Model Y olurken onu Togg T10 F ve T10X takip etti.

    Tesla liderliğine devam ediyor

    Verilere göre Tesla Model Y, kasım ayında 2.535 adet satışıyla listenin zirvesinde. Model Y’yi takip eden Togg T10F 2.366 adet satış gerçekleştirdi. Üçüncü sırada ise bir diğer Togg modeli T10X, 1.869 adet ile yer aldı. Dördüncülük KG Mobility Torres’in, beşincilik ise Opel Frontera’nın oldu. Bu modeller sırasıyla 1.209 ve 771 adet satış rakamlarıyla ayı tamamladılar.

    Yılın ilk 11 ayında elektrikli otomobil satışlarında lider değişmedi. Tesla Model Y, Ocak-Kasım döneminde toplam 29.955 adet satış ile Türkiye’nin en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu. Ardından Togg T10X, 25.623 adet ile güçlü bir takip gerçekleştirdi. Üçüncü sırada ise 8.311 adet ile MINI Countryman yer aldı. Bu dönemde elektrikli otomobillerin toplam pazar payı ise yüzde 17,55 olarak kaydedildi.

    Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de en çok satan otomobiller arasında Renault Clio HB liderliği 42.565 adet ile elinde bulundururken, Renault Megane Sedan ve Fiat Egea Sedan sırasıyla 41.979 ve 37.913 adet satış rakamlarına ulaştı. Dördüncü sırada Toyota Corolla (30.923 adet), beşinci sırada Tesla Model Y yer aldı. Bu listeyi BYD Seal U, Togg T10X, Fiat Egea Cross, Toyota C-HR ve Hyundai i20 takip etti.

    Marka bazlı toplam satışlarda ise Togg, ayı 4.235 adetlik satışla lider kapattı. Ocak-Kasım döneminde ise Tesla'nın toplam satışı tek model sattığı için yine 29.955 adet oldu. Togg ise 31.715 adet satış gerçekleştirdi.

    En çok satan elektrikli otomobiller (Ocak-Kasım 2025)
    SIRA MARKA ve MODEL KASIM SATIŞ OCAK-KASIM SATIŞ
    1 TESLA MODEL Y 2.535 29.955
    2 TOGG T10X 1.869 25.623
    3 MINI COUNTRYMAN 681 8.311
    4 KIA EV3 330 7.116
    5 KG MOBILITY TORRES 1.209 6.643
    6 TOGG T10F 2.366 6.092
    7 BYD ATTO 3 139 5.606
    8 OPEL FRONTERA 771 4.621
    9 BYD SEAL U 378 4.330
    10 BYD DOLPHIN 543 3.964
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 3 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 3 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 4 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 4 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 4 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 4 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 4 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 4 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabada gaz var ama ötüyor boyaya işleyen leke ishale rapor verilir mi konum zaman grafiğinin alanı neyi verir kiracı anahtarı teslim etmezse polisle kapıyı açmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum