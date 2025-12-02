Türkiye'de kasım ayında en çok satan elektrikli araç Tesla Model Y oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Kasım 2025 verilerine göre elektrikli araç pazarında Tesla Model Y, satış liderliğini sürdürdü. Ay boyunca toplam elektrikli araç satışı 17.892 adet olurken, pazar payı yüzde 17,07 olarak kaydedildi. Kasım ayında en çok tercih edilen model Tesla Model Y olurken onu Togg T10 F ve T10X takip etti.

Tesla liderliğine devam ediyor

Verilere göre Tesla Model Y, kasım ayında 2.535 adet satışıyla listenin zirvesinde. Model Y’yi takip eden Togg T10F 2.366 adet satış gerçekleştirdi. Üçüncü sırada ise bir diğer Togg modeli T10X, 1.869 adet ile yer aldı. Dördüncülük KG Mobility Torres’in, beşincilik ise Opel Frontera’nın oldu. Bu modeller sırasıyla 1.209 ve 771 adet satış rakamlarıyla ayı tamamladılar.

Yılın ilk 11 ayında elektrikli otomobil satışlarında lider değişmedi. Tesla Model Y, Ocak-Kasım döneminde toplam 29.955 adet satış ile Türkiye’nin en çok tercih edilen elektrikli otomobili oldu. Ardından Togg T10X, 25.623 adet ile güçlü bir takip gerçekleştirdi. Üçüncü sırada ise 8.311 adet ile MINI Countryman yer aldı. Bu dönemde elektrikli otomobillerin toplam pazar payı ise yüzde 17,55 olarak kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de en çok satan otomobiller arasında Renault Clio HB liderliği 42.565 adet ile elinde bulundururken, Renault Megane Sedan ve Fiat Egea Sedan sırasıyla 41.979 ve 37.913 adet satış rakamlarına ulaştı. Dördüncü sırada Toyota Corolla (30.923 adet), beşinci sırada Tesla Model Y yer aldı. Bu listeyi BYD Seal U, Togg T10X, Fiat Egea Cross, Toyota C-HR ve Hyundai i20 takip etti.

Marka bazlı toplam satışlarda ise Togg, ayı 4.235 adetlik satışla lider kapattı. Ocak-Kasım döneminde ise Tesla'nın toplam satışı tek model sattığı için yine 29.955 adet oldu. Togg ise 31.715 adet satış gerçekleştirdi.

En çok satan elektrikli otomobiller (Ocak-Kasım 2025) SIRA MARKA ve MODEL KASIM SATIŞ OCAK-KASIM SATIŞ 1 TESLA MODEL Y 2.535 29.955 2 TOGG T10X 1.869 25.623 3 MINI COUNTRYMAN 681 8.311 4 KIA EV3 330 7.116 5 KG MOBILITY TORRES 1.209 6.643 6 TOGG T10F 2.366 6.092 7 BYD ATTO 3 139 5.606 8 OPEL FRONTERA 771 4.621 9 BYD SEAL U 378 4.330 10 BYD DOLPHIN 543 3.964

