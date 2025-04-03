BYD Dolphin'in daha ucuz versiyonu Türkiye'ye geliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

BYD’nin yüzde 100 elektrikli C segmenti hatchback modeli Dolphin, yeni donanım seçeneği ve güncellenen teknik özellikleriyle Nisan ayının ikinci yarısından itibaren BYD showroom’larında satışa sunulacak. BYD Dolphin Comfort’ın tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 1.295.000 TL olacak.

BYD Dolphin’de yeni donanım seviyesi: Comfort

Tam Boyutta Gör BYD Dolphin’in mevcut “Design” donanım seviyesine ek olarak, daha erişilebilir bir seçenek sunan “Comfort” donanım seviyesi de BYD Türkiye ürün yelpazesine eklendi. Comfort donanım seviyesinde; yağmur sensörlü ön cam silecekleri, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 6 hoparlörlü ses sistemi, ergonomik tasarıma sahip vegan deri döşeme, 12.8 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 5 inç dijital gösterge paneli, Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Design donanımında ise bunlara ek olarak geniş panoramik cam tavan, havalandırmalı kablosuz şarj istasyonu (50W), karartılmış arka camlar ve ön koltuk havalandırma özelliği de yer alıyor.

BYD Dolphin’e teknoloji güncellemeleri

BYD Dolphin’deki tek yenilik Comfort donanım seviyesinin eklenmesi ile sınırlı değil. Daha hızlı şarj imkânı için DC hızlı şarj kapasitesi 88 kW’tan 110 kW’a yükseltildi. Böylece, Dolphin’in %30’dan %80’e şarj süresi sadece 26 dakika tamamlanıyor. Bununla birlikte PTC ısıtıcının gücü de 1kW değerden 3 kW değere çıkartılarak daha yüksek bir klima gücü elde ediliyor.

Orta konsolda yer alan akıllı telefon kablosuz şarj ünitesi gücü 15W’tan 50W’a çıkarılarak, havalandırma özelliği eklendi. Aracın bagaj hacmi ise 345 litreden 364 litreye çıkarılarak daha geniş bir bagaj kapasitesi sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör BYD Dolphin, her iki donanım seviyesinde artık tek renkli gövde tasarımıyla sunuluyor ve Karbon Siyah, Kar Beyazı, Dağ Grisi ve Krem Beyazı olmak üzere dört farklı renk seçeneğinden biri ile tercih edilebiliyor. Mevcut siyah iç mekâna ek olarak, açık tonları tercih eden kullanıcılar için Siyah & Krem iç mekan alternatifi de sunuluyor. Aynı zamanda 17 inç çift renkli alaşım jantlar ise modelin modern ve dinamik tasarımını tamamlıyor.

BYD’nin kendi geliştirdiği e-Platform 3.0 üzerinde yükselen Dolphin, Lityum Demir Fosfat (LFP) teknolojisine sahip 60.4 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile güvenlik, dayanıklılık ve performans konusunda yüksek standartlar sunuyor.

Yeni Hyundai IONIQ 6, bölünmüş far tasarımıyla ortaya çıktı 1 sa. önce eklendi

204 HP güç ve 290 Nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlayan Dolphin, 160 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. WLTP ölçümlerine göre 427 km menzil ve 15.9 kWsa enerji tüketimi sunan model, 110 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 30’dan yüzde 80’e 26 dakikada şarj edebiliyor.

Tam Boyutta Gör BYD Dolphin, her iki donanım seviyesinde artık tek renkli gövde tasarımıyla sunuluyor ve Karbon Siyah, Kar Beyazı, Dağ Grisi ve Krem Beyazı olmak üzere dört farklı renk seçeneğinden biri ile tercih edilebiliyor. Mevcut siyah iç mekâna ek olarak, açık tonları tercih eden kullanıcılar için Siyah & Krem iç mekan alternatifi de sunuluyor. Aynı zamanda 17 inç çift renkli alaşım jantlar ise modelin modern ve dinamik tasarımını tamamlıyor.

Buna ek olarak BYD Dolphin, OTA (Over-the-Air) teknolojisi sayesinde yazılım güncellemelerini uzaktan alabiliyor. Böylece araç her zaman güncel kalırken, yeni özellikler de anında kullanılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD Dolphin'in daha ucuz versiyonu Türkiye'ye geliyor