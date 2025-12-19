Sıfır ve ikinci el otomobil satışlarında "Noter Harcı" 1 Ocak'ta başlıyor

Otomobil satış ve devir işlemlerinde araç fiyatının binde 2 oranında noter harcı alınacak. Harç tutarı en az 1.000 TL’den başlayacak.
Ne kadar vergi alınacak?
- Tüm sıfır ve ikinci el araçlardan binde 2 oranında vergi alınacak.
- 500 bin TL’ye kadar araçlar için 1.000 TL,
- 1 milyon TL’lik bir araç için 2.000 TL,
- 2 milyon TL’lik bir araç için 4.000 TL,
- 3 milyon TL’lik bir araç için 6.000 TL noter harcı ödenmesi gerekiyor.
Noter harcı uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. İkinci el satışta galeriler noter harcından muaf tutulurken, vatandaşın vatandaşa yaptığı araç satışlarında noter harcı tahsil edilecek. Vatandaşın galeriye ya da galerinin vatandaşa gerçekleştirdiği ikinci el araç satışlarında bu ücret alınmayacak.
