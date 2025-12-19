Giriş
    Sıfır ve ikinci el otomobil satışlarında "Noter Harcı" 1 Ocak'ta başlıyor

    Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sıfır ve ikinci el araç satışında noter harcı dönemi başlıyor. Noter ücretlerine ek olarak binde 2 oranında vergi alınacak.

    İkinci el otomobil satışlarında noter harcı 1 Ocak'ta başlıyor Tam Boyutta Gör
    TBMM’de kabul edilen yeni vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ikinci el ve sıfır araç satışlarında noter ve tescil masraflarına yeni bir kalem eklendi.

    Otomobil satış ve devir işlemlerinde araç fiyatının binde 2 oranında noter harcı alınacak. Harç tutarı en az 1.000 TL’den başlayacak. 

    İkinci el otomobil satışlarında noter harcı 1 Ocak'ta başlıyor Tam Boyutta Gör

    Ne kadar vergi alınacak?

    • Tüm sıfır ve ikinci el araçlardan binde 2 oranında vergi alınacak.
    • 500 bin TL’ye kadar araçlar için 1.000 TL,
    • 1 milyon TL’lik bir araç için 2.000 TL,
    • 2 milyon TL’lik bir araç için 4.000 TL,
    • 3 milyon TL’lik bir araç için 6.000 TL noter harcı ödenmesi gerekiyor.

    Noter harcı uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. İkinci el satışta galeriler noter harcından muaf tutulurken, vatandaşın vatandaşa yaptığı araç satışlarında noter harcı tahsil edilecek. Vatandaşın galeriye ya da galerinin vatandaşa gerçekleştirdiği ikinci el araç satışlarında bu ücret alınmayacak.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, vergi
    resmi gazete sıfır otomobil noter ikinci el otomobil Teknoloji Haberleri Yaşam Ekonomi
