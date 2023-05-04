Makyajlı Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım, daha güçlü elektrikli versiyon

Tam Boyutta Gör Peugeot, 2019 yılının sonunda pazara sunduğu ve yaklaşık 700.000 adet ürettiği B-SUV modeli Peugeot 2008'i yeniledi. Yeni tasarım imzası, gelişmiş teknolojileri ve menzili artırılan elektrikli E-2008 versiyonuyla karşımıza çıkan 2024 Peugeot 2008, bu yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

Yeni Peugeot 2008, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yenilenen Peugeot 2008, İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretiliyor. ACTIVE, ALLURE, GT olmak üzere üç donanım seviyesine ve 406 km’ye (WLTP karma döngü) kadar menzile sahip yeni 115 kW/156 HP tamamen elektrikli dahil olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile 2023 yazında satışa sunulacak. Ürün gamı 2024 yılında yeni bir hibrit versiyonla daha da genişleyecek.

Kompakt boyutlarını koruyan Peugeot 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (Aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe sahipken bagaj hacmi ise 434 litre. Yeni 2008, üç farklı donanım seviyesiyle sunulmaya devam ediyor.

ACTIVE : Önde 3 pençe ve arkada 3 çift LED’li yeni ışık imzası, arka park desteği, otomatik klima, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, 10 inç merkezi dokunmatik ekran ile PEUGEOT i-Cockpit, önde 1 USB-C girişi.

: Önde 3 pençe ve arkada 3 çift LED’li yeni ışık imzası, arka park desteği, otomatik klima, elektrikli ön ve arka camlar, elektrikli yan aynalar, 10 inç merkezi dokunmatik ekran ile PEUGEOT i-Cockpit, önde 1 USB-C girişi. ALLURE : ACTIVE donanım seviyesine ek olarak, 17 inç KARAKOY alaşım jantlar, gövde renginde ızgara, ön ve arka park desteği, 10 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit, Peugeot i-Connect bilgi-eğlence sistemiyle kapsamlı akıllı telefon bağlantısı, önde 2 UBS-C soketi, arkada 1 USB-C soketi ve 1 USB-A soketi.

: ACTIVE donanım seviyesine ek olarak, 17 inç KARAKOY alaşım jantlar, gövde renginde ızgara, ön ve arka park desteği, 10 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç yüksek çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit, Peugeot i-Connect bilgi-eğlence sistemiyle kapsamlı akıllı telefon bağlantısı, önde 2 UBS-C soketi, arkada 1 USB-C soketi ve 1 USB-A soketi. GT: ALLURE donanım seviyesine ek olarak Full LED ön farlar, park desteği için yüksek çözünürlüklü kamera, anahtarsız giriş ve çalıştırma, karşılama aydınlatmasıyla elektrikli katlanır aynalar, Black Diamond tavan, GT logoları.

Dış tasarım

Tam Boyutta Gör Peugeot 2008, tanıtıldığı günden bu yana tasarımıyla öne çıkıyor. PEUGEOT tasarım ekibi, SUV statüsünü daha da güçlendirerek sınıfının üstünde bir ifadeye odaklanıyor. Yeni 2008’lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni bir Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. E-2008 ise Dikroik Mavi ve Beyaz renklerde bir “E” logosuna sahip. Arkada, Peugeot yazısı tüm bagaj kapağı genişliği boyunca uzanıyor.

2008, yeni 508 sedan ve 508 SW modellerinin ardından, yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor. Bu, yeni 2008’de tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üç dikey ışık pençesi ile daha da güçleniyor. Bu sayede, 2008’in güçlü kişiliğini ve sağlam SUV tasarımını vurguluyor. Tüm versiyonlar bu yeni ışık imzasına sahip.

Yeni Peugeot 2008'in GT versiyonunda üç pençenin çarpıcı etkisi ilk kez kullanılan tam LED farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor. Bu yönüyle GT versiyonu diğer versiyonlardan ayrışıyor. Yeni Peugeot logosunun da bulunduğu ön cephede daha geniş, farlarla entegre ve aracın duruşunu güçlendiren yatay ızgara tasarımı dikkat çekiyor.

Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla yeni 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor. Peugeot otomobillerinin arkasını karakterize eden simgesel üç pençe de yeniden yorumlanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve zarif, iç içe yer alan üç yatay çift çıtadan oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de LED.

Yeni Peugeot 2008, Peugeot 408 modelinde tanıtılanlar ile benzer, dikkat çekici tasarımıyla yeni alaşım jantlara sahip oluyor. 16 inç NOMA (ACTIVE), 17 inç KARAKOY (ALLURE ve GT) veya 18 inç EVISSA (GT’de isteğe bağlı) olmak üzere farklı jant seçenekleri söz konusu. Tüm alaşım jantlar, bijonları zarif bir şekilde gizleyen Peugeot logosu ile süslenen 4 kollu bir jant göbeğine sahip. Yeni 2008'in tüm versiyonları, GT versiyonlarında opsiyon olarak sunulan yeni Alcantara gibi sınıf atlama stratejisini destekleyen yeni koltuk kumaşlarına sahip.

İç tasarım

Tam Boyutta Gör Kabinin kilit unsurlarından biri olan Peugeot i-Cockpit, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla Peugeot i-Cockpit, ergonomi ve sürüş keyfini optimize etmek için yeni 2008 ile daha da gelişti. Yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip. Yeni 2008’in gösterge paneli, ALLURE ve GT versiyonlarında dijital.

10 inçlik dijital ekran yeni bir tasarıma sahip ve GT versiyonlarında 3-Boyutlu olarak donatılıyor. Ekranın rengi, bilgilerin düzeni ve önceliği, sürücünün tercihlerine göre ayarlanabiliyor. ACTIVE versiyonu analog gösterge paneliyle donatılıyor. Tüm yeni 2008 versiyonlarında 10 inç merkezi dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inç olarak kullanıcılar ile buluşuyordu.

Söz konusu ekran, radyo ve telefon fonksiyonlarını (ACTIVE versiyonu) veya en yeni nesil Peugeot i-Connect ve Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemlerini kontrol etmek için kullanılıyor. ALLURE ve GT versiyonlarında merkezi ekran HD teknolojisine de sahip oluyor. Ayrıca merkezi ekranın altında işlevlere hızlı erişim için piyano tuşları da yer alıyor.

Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, Peugeot i-Cockpit mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Direksiyonun merkezinde yeni logo ve versiyona bağlı olarak çemberin alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor. Multimedya sistemi (ses kaynakları, telefon) dışında ses ve sesli kontrol işlevlerini de barındırıyor. Yeni 2008 GT’nin iç mekânı, merkezi dokunmatik ekran ile koordineli ve seçilen sürüş moduna uyumlu 8 farklı renkte kişiselleştirilebilen ortam aydınlatmasını da sunmaya başlıyor.

6 ileri manuel şanzımana sahip yeni 2008 versiyonlarında, gelişmiş ergonomi için yeni bir vites topuzu yer alıyor. Otomatik şanzımanlı yeni 2008 versiyonları, 2022 baharında tanıtılan zarif ve pratik vites koluna sahip olmaya devam ediyor. Yeni Peugeot 2008; kum, çamur ve kar olmak üzere 3 sürüş moduna erişim sağlayan Grip Control ile donatılıyor. Grip Control, satışa sunulduğu pazara bağlı olarak “3PMSF” dört mevsim lastiklerle de birleştiriliyor.

Tam elektrikli Peugeot E-2008 artık daha yüksek menzile sahip

Tam Boyutta Gör Yeni Peugeot E-2008, modern yapısıyla verimli elektrikli motorları ve yeni nesil bağlantı çözümleriyle yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-208 ve E-308 modellerinde de kullanılan yeni motorla donatılan modelde maksimum güç %15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor.

Yeni Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun iki tip entegre şarj cihazıyla donatılıyor. Standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunulurken ve opsiyonel olarak üç fazlı 11 kW şarj cihazı seçilebiliyor. %20’den %80’e tahmini şarj süreleri; halka açık şarj noktasında (100 kW) 30 dakika, Wallbox’da (7,4 kW) 4 saat 40 dakika ve güçlendirilmiş prizde (3,2 kW) 11 saat 10 dakika olarak gerçekleşiyor. Yeni Peugeot E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garantili olarak satılıyor.

Diğer motor seçenekleri

Yeni Peugeot 2008, 2024’ün başında yeni nesil 136 HP PureTech benzinli motor ve bir elektrikli motoru içeren, yeni 6 kademeli çift kavramalı elektrikli şanzımandan oluşan yeni 48V HYBRID güç-aktarma sistemiyle de satışa sunulacak. Sürüş sırasında şarj olan batarya sayesinde bu teknoloji, alt motor devirlerinde ekstra tork ve %15’e kadar yakıt ekonomisi sağlıyor. HİBRİT sistemle de donatılan yeni 2008, şehir içi sürüşlerinin yarısından fazlasını 0 emisyonlu tamamen elektrik modunda geçirebiliyor.

Yeni 2008, elektrikli dışında tüm kullanıcı gereksinimlerine cevap veren benzinli ve dizel motor seçenekleriyle yollara çıkıyor.

PureTech 100 : Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 100 HP güç üretiyor ve 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 100 HP güç üretiyor ve 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor. PureTech 130 : Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 6 ileri manuel şanzıman dışında 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılabiliyor.

: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 6 ileri manuel şanzıman dışında 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılabiliyor. BlueHDi 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 4 silindirli 1,5 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor.

Bağlanabilirlik teknolojileri

Tam Boyutta Gör En güncel nesil Peugeot bağlantılı bilgi sistemleri ile donatılan yeni 2008, ALLURE versiyonunda artık standart olarak Peugeot i-Connect ile satışa sunuluyor. 2008 GT versiyonu opsiyonel olarak Peugeot i-Connect Advanced ile donatılabiliyor. Peugeot i-Connect sistemi, kablosuz yansıtma (Apple CarPlay/Android Auto) sayesinde gelişmiş bağlantı sunuyor. Teknolojik deneyimi, Peuegeot i-Connect Advanced ile devreye giren yüksek performanslı TomTom bağlantılı navigasyon sistemi ile destekleniyor.

Harita, okuma kolaylığı için 10 inçlik ekranın tamamında görüntüleniyor. Sistem, havadan güncelleniyor. Doğal dilde ses tanıma işleviyle Peugeot i-Connect Advanced, “OK PEUGEOT” komutuyla tüm bilgi-eğlence işlevlerine erişim sağlıyor. Kullanıcılara yardımcı olmak ve sorularını yanıtlamak için sistem, entegre belge ve öğreticileri de barındırıyor.

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Yeni 2008 ALLURE ve GT versiyonlarında artık standart olarak 3 adet USB-C soketi (2’si önde, 1’i arkada) ve 1 adet USB-A soketi (Arkada) bulunuyor. 2008 ACTIVE’de önde 1 USB-C soketi bulunurken, E-2008’de ayrıca 1 USB-C soketi ve arkada 1 USB-A soketi bulunuyor.

Yeni 2008 ALLURE versiyonları isteğe bağlı olarak 15W akıllı telefon şarj cihazı (Önceden 5W) donatılabiliyor. Bu donanım GT versiyonunda standart. Yine orta konsolun arkasında yer alıyor ve kablosuz yansıtma işlevi kullanılırken akıllı telefonu şarj ediyor.

Güvenlik

Yeni PEUGEOT 2008’deki yeni ön ve arka park yardım kameraları yüksek çözünürlüklü bir görüntü sağlıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, yeni yüksek çözünürlüklü ön kamera (Kör Nokta İzleme ile birlikte) artık opsiyon olarak sunuluyor ve otomobilin yakın çevresini 360°’lik bir görüntü ise gösteriyor.

Yeni yüksek çözünürlüklü park yardım kameralarına ek olarak, yeni 2008 sürüşü daha güvenli ve kolay hale getiren donanımlarla yollara çıkacak;

Dur ve Kalk işlevine ve araçlar arası mesafe ayarına sahip Adaptif Cruise Control.

Çarpışma uyarılı otomatik acil durum freni, 7 km/s ile 140 km/s arasında, gece ve gündüz yayaları ve bisikletlileri algılıyor.

Trafik işaretlerinin genişletilmiş olarak tanımlanması ve dijital gösterge panelinde görüntülenmesi işlevi normal hız işaretleri dışında dur, tek yönlü trafik, sollama yapılmaz ve sollama sonu işaretlerini de algılıyor.

Şerit Konumlandırma Asistanı.

Direksiyonun mikro hareketlerini analiz ederek uzun süreli sürüşlerde ve 65 km/s üzerindeki hızlarda dikkat dağınıklığını algılayan sürücü dikkat uyarısı.

Kör nokta uyarısı.

Kum, çamur ve kar olmak üzere 3 sürüş modu sunan Grip Control. Grip Control, satışa sunulan pazara bağlı olarak “3PMSF” dört mevsim lastiklerle birleştiriliyor.

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