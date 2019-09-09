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Makyajlı 2020 Volkswagen Passat Türkiye fiyatı ve özellikleri

Makyajlı 2020 Volkswagen Passat yetkili satıcılarda yerini almaya başladı. Türkiye'ye giriş yapan 2020 Volkswagen Passat fiyatı, tasarımı ve özellikleri haberimizde:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı 2020 Volkswagen Passat Türkiye fiyatı ve özellikleri
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ABD için nesil değiştirdikten sonra Avrupa pazarı için de makyaj operasyonundan geçirilen 2020 Volkswagen Passat’ın Türkiye fiyatı belli oldu. Volkswagen yetkili satıcılarında yerini alan makyajlı 2020 Volkswagen Passat fiyatı 233 bin 500 TL’den başlıyor.

2020 Volkswagen Passat’ın dış tasarımında büyük bir değişim yok. Fakat teknoloji tarafında önemli sayılabilecek güncellemeler mevcut. yeniden elden geçirilen tampon ve ızgara dikkat çekerken, aydınlatma grubunda IQ.Light adı verilen LED matrix farlar opsiyonel olarak sunuluyor.

2020 Volkswagen Passat’ın grafikleri elden geçirilen stop lambalarında da standart olarak LED teknolojisine yer verilirken arka kısmında geniş Passat yazısı dikkat çekiyor. Boyutları 17 ila 19 inç arasında değişen yeni jantlara kavuşan 2020 Volkswagen Passat’ta yeni renk seçeneklerine de yer veriliyor.

Makyajlı 2020 Volkswagen Passat Türkiye fiyatı ve özellikleri
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Makyajlı Volkswagen Passat’ın kabin tarafında da bazı güncellemeler mevcut. Yeni bir direksiyona yer verilen yaşam alanında trim kalitesinin arttırıldığı söyleniyor. Ayrıca havalandırmaların arasında analog saatin artık kullanılmadığını görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Piyasanın en güçlü convertible modeli Ferrari 812 GTS tanıtıldı"

2020 Volkswagen Passat’ın kabinindeki bir diğer değişim 11.7 inçlik dijital gösterge panelinde. Yeniden elden geçirilen ekranın grafik performansının yükseltildiği, piksel yoğunluğunun ve parlaklığın iyileştirildiği ifade ediliyor. 2020 Volkswagen Passat’ın bilgi-eğlence sisteminde de üçüncü jenerasyona geçilmiş. MIB3 adıyla bilinen sistemde 6.5, 8.0 ve 9.2 inç ekran seçenekleri bulunuyor.

2020 Volkswagen Passat’ın sürücü asistan sistemleri de güncellenmiş. Acil durum direksiyon asistanı ve sezgisel hız sabitleyici bu özellikler arasında. Yeni hız sabitleyicinin GPS verilerini kullanarak viraj ve kavşaklara yaklaşırken otomatik olarak yavaşladığı söyleniyor. Ayrıca kamera yardımıyla hız limitlerini algılıyor ve hızını ona göre ayarlayabiliyor. Yeni gelen Travel Assist sistemi de seviye 2 otonom sürüşe olanak sağlıyor. Bu sistem sayesinde araç 210 km/s hıza kadar kendi kendini sürebiliyor.

İşte makyajlı 2020 Volkswagen Passat fiyat listesi

Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Passat 233.500 TL
Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 263.200 TL
Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 303.900 TL
Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSG Passat 256.500 TL
Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSG Business 274.300 TL
Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSG Elegance 319.700 TL
Yeni Passat 2.0 TDI 150 PS DSG Business 344.400 TL
Yeni Passat 2.0 TDI 150 PS DSG Elegance 391.700 TL
Yeni Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance 498.200 TL



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ukc34 1 sa. en beğenilen
Ahanda bizle taş şak geçiyorlar.. 400k ne yahu.. Pas at harbi pas sat oldu, hadi hayırlısı
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by__metallica 1 sa.
1.6 Tdi passat 320bin tl...
Ne tarafa doğru domalıyoruz ?
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XanthiN 33 dk.
Fiyatlara bak ne paralar dönüyor be. Bunları alanlar nasıl alabiliyor bir diğer şaşırdığım konu.
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MK* 33 dk.
Mobilden giriyorum, dusuk cozunurlukte fiyatlar gozukmuyor ekranin saginda kaliyor, gozuksede bir sey degismeyecek...
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brscnk17 7 dk. MK*
Hocam tabloda scroll olması lazım sola kaydırınca görünmüyor mu fiyat sütunu?
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12 Angry Men 34 dk.
Hahaha elin çöpüne istenen paraya bak şaka gibi ama gerçek. Şuan Azerbaycan dayım burada 1 tane passat gormedım, vw desen 1-2 tane gordum. Kımse burada bu çöp markayı almıyor.
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MrKattchup 51 dk.
Yani direksiyonu falan yine bir nebze tamam da konsoldaki saati kaldırıp passat yazısı koymak neyin kafası
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fbilker1907 53 dk.
.
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Erwin 54 dk.
vw.com/...
$25,295
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fbilker1907 56 dk.
Hey yavrum hey eğleniyormuyuz? üretemeyen asalak kitle olarak bence çok eglenmeliyiz elin oğlu böyle yapar bizde öyle uzaktan izleriz tabi anandan ballı olarak çıkanlar hariç.. yakında gelir gebzeye fabrikayı da kurar 3 kuruş maaş ile insanını amele gibi çalıştırır 450 bine millete Passat satar
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HayNur 59 dk.
İnşallah bu sefer Düzce belediye başkanı bunu beğenir
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the_dedektif 1 sa.
Bu modelin fiyatı böyle ise
Yeni Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance 498.200 TL
Almanyada 49.800 € olması lazım çünkü X10
ama sanmıyorum 49bin küsür € parayı kimse vermez.
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alemburda34 1 sa.
O parayı verenin aklından şüphe ederim.
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