Makyajlı 2020 Volkswagen Passat Türkiye fiyatı ve özellikleri

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ABD için nesil değiştirdikten sonra Avrupa pazarı için de makyaj operasyonundan geçirilen 2020 Volkswagen Passat’ın Türkiye fiyatı belli oldu. Volkswagen yetkili satıcılarında yerini alan makyajlı 2020 Volkswagen Passat fiyatı 233 bin 500 TL’den başlıyor.

2020 Volkswagen Passat’ın dış tasarımında büyük bir değişim yok. Fakat teknoloji tarafında önemli sayılabilecek güncellemeler mevcut. yeniden elden geçirilen tampon ve ızgara dikkat çekerken, aydınlatma grubunda IQ.Light adı verilen LED matrix farlar opsiyonel olarak sunuluyor.

2020 Volkswagen Passat’ın grafikleri elden geçirilen stop lambalarında da standart olarak LED teknolojisine yer verilirken arka kısmında geniş Passat yazısı dikkat çekiyor. Boyutları 17 ila 19 inç arasında değişen yeni jantlara kavuşan 2020 Volkswagen Passat’ta yeni renk seçeneklerine de yer veriliyor.

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Makyajlı Volkswagen Passat’ın kabin tarafında da bazı güncellemeler mevcut. Yeni bir direksiyona yer verilen yaşam alanında trim kalitesinin arttırıldığı söyleniyor. Ayrıca havalandırmaların arasında analog saatin artık kullanılmadığını görüyoruz.

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2020 Volkswagen Passat’ın kabinindeki bir diğer değişim 11.7 inçlik dijital gösterge panelinde. Yeniden elden geçirilen ekranın grafik performansının yükseltildiği, piksel yoğunluğunun ve parlaklığın iyileştirildiği ifade ediliyor. 2020 Volkswagen Passat’ın bilgi-eğlence sisteminde de üçüncü jenerasyona geçilmiş. MIB3 adıyla bilinen sistemde 6.5, 8.0 ve 9.2 inç ekran seçenekleri bulunuyor.

2020 Volkswagen Passat’ın sürücü asistan sistemleri de güncellenmiş. Acil durum direksiyon asistanı ve sezgisel hız sabitleyici bu özellikler arasında. Yeni hız sabitleyicinin GPS verilerini kullanarak viraj ve kavşaklara yaklaşırken otomatik olarak yavaşladığı söyleniyor. Ayrıca kamera yardımıyla hız limitlerini algılıyor ve hızını ona göre ayarlayabiliyor. Yeni gelen Travel Assist sistemi de seviye 2 otonom sürüşe olanak sağlıyor. Bu sistem sayesinde araç 210 km/s hıza kadar kendi kendini sürebiliyor.

İşte makyajlı 2020 Volkswagen Passat fiyat listesi

Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Passat 233.500 TL Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business 263.200 TL Yeni Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance 303.900 TL Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSG Passat 256.500 TL Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSG Business 274.300 TL Yeni Passat 1.6 TDI 120 PS DSG Elegance 319.700 TL Yeni Passat 2.0 TDI 150 PS DSG Business 344.400 TL Yeni Passat 2.0 TDI 150 PS DSG Elegance 391.700 TL Yeni Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance 498.200 TL