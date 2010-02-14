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Marvell: Pantheon platformuyla 99$ seviyesinde akıllı telefonlar hazırlanabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar için hazırladığı ARMADA 618 isimli mobil işlemcisini geçtiğimiz günlerde lanse eden Marvell, Pantheon adını verdiği yeni bir mobil platformunu daha duyuruyor. Firma yöneticilerinin yaptığı açıklamaya göre, Pantheon platformu ile 99$ seviyesinden akıllı telefon sunabilmek mümkün olacak.3D oyun yeteneklerine ve yüksek tanımlı video oynatma kapasitesine sahip olduğu ayrıca farklı uygulamaları çalıştırabildiği belirtilen Pantheon platformu, WiFi, Bluetooth ve FM Radyo gibi entegre özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Marvell açıklamasında Pantheon platformonun, ismi şu an için açıklanmayan bazı üreticilere sunulduğunu belirtirken, Pantheon tabanlı ilk telefonların ne zaman çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.


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sotoxs 9 yıl
bizim için demiyordur. biz yine 300-500 lü fiyatlardan devam. malum, vergiler.
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mobylette 9 yıl
99$ üreticiye olan maliyetidir muhtemelen. artık üstüne ne kadar giydirebilirlerse :)
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mo0rfin 9 yıl
Eğer 99$'a akıllı telefonlar piyasaya çıkarsa ki bu mümkün değil gibi geliyor bana çıkarsada çok düşük özelliklere ve basit özelliklere sahip telefonlar çıkar zaten bazı özellikler belirtilmişte... Birde şöyle birşey var şuan piyasada 200-300tl'ya normal telefonlar var eğer 99$'lık akıllı telefonlar çıkarsa diğer telefonların durumu ne olur? .s
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