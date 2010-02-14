Marvell: Pantheon platformuyla 99$ seviyesinde akıllı telefonlar hazırlanabilir

Akıllı telefonlar için hazırladığı ARMADA 618 isimli mobil işlemcisini geçtiğimiz günlerde lanse eden Marvell, Pantheon adını verdiği yeni bir mobil platformunu daha duyuruyor. Firma yöneticilerinin yaptığı açıklamaya göre, Pantheon platformu ile 99$ seviyesinden akıllı telefon sunabilmek mümkün olacak.3D oyun yeteneklerine ve yüksek tanımlı video oynatma kapasitesine sahip olduğu ayrıca farklı uygulamaları çalıştırabildiği belirtilen Pantheon platformu, WiFi, Bluetooth ve FM Radyo gibi entegre özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Marvell açıklamasında Pantheon platformonun, ismi şu an için açıklanmayan bazı üreticilere sunulduğunu belirtirken, Pantheon tabanlı ilk telefonların ne zaman çıkacağı henüz netlik kazanmış değil.