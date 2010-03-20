Marvell'dan 99$'a 1080p video oynatabilen tablet bilgisayar: Moby

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Apple iPad ile hareketlenen tablet bilgisayar pazarı yeni oyuncularla büyümeye devam ediyor. ARM tabanlı yonga üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan Marvell, ARMADA 600 serisi yongada sistem çözümlerini kullanan eğitim odaklı ve düşük maliyetli yeni tablet bilgisayarını gösterdi. Öğrenciler için geliştirilen Moby isimli tablet bilgisayarın 99 dolar seviyesinden pazara giriş yapacağı belirtilirken, düşük maliyetine rağmen gelişmiş çoklu ortam özellikleriyle öne çıkacağı söyleniyor. Zira yapılan açıklamalara göre Marvell Moby, 1080p video oynatabildiği gibi 3D içerik ve Flash hızlandırma desteği de sunuyor.

10-inç ekrana sahip olan yeni tablet, GHz seviyesinde çalışan Marvell işlemcisiyle birlikte WiFi, Bluetooth ve GPS gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak. Windows CE ve Android platformlarıyla uyumlu olan Moby'nin pil ömrü hakkında net bir bilgi verilmese de yeterli performansı sunacağı belirtiliyor. Önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen Marvell Moby, 99$ seviyesindeki yurt dışı fiyatıyla ses getirecek gibi görünüyor.