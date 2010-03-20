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Marvell'dan 99$'a 1080p video oynatabilen tablet bilgisayar: Moby

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Marvell'dan 99$'a 1080p video oynatabilen tablet bilgisayar: Moby
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Apple iPad ile hareketlenen tablet bilgisayar pazarı yeni oyuncularla büyümeye devam ediyor. ARM tabanlı yonga üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan Marvell, ARMADA 600 serisi yongada sistem çözümlerini kullanan eğitim odaklı ve düşük maliyetli yeni tablet bilgisayarını gösterdi. Öğrenciler için geliştirilen Moby isimli tablet bilgisayarın 99 dolar seviyesinden pazara giriş yapacağı belirtilirken, düşük maliyetine rağmen gelişmiş çoklu ortam özellikleriyle öne çıkacağı söyleniyor. Zira yapılan açıklamalara göre Marvell Moby, 1080p video oynatabildiği gibi 3D içerik ve Flash hızlandırma desteği de sunuyor.

10-inç ekrana sahip olan yeni tablet, GHz seviyesinde çalışan Marvell işlemcisiyle birlikte WiFi, Bluetooth ve GPS gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak. Windows CE ve Android platformlarıyla uyumlu olan Moby'nin pil ömrü hakkında net bir bilgi verilmese de yeterli performansı sunacağı belirtiliyor. Önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen Marvell Moby, 99$ seviyesindeki yurt dışı fiyatıyla ses getirecek gibi görünüyor.


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suhaksk 9 yıl
Bencede diger piyasayı elinde tutan baba firmalar türkiyeden kaymak yerken bu ürünü hayatta sokmazlar bu fiyattan türkiyeye ama yurtdısından getirilebilir balon olma ihtimalide yüksek zaten fiyat olarak
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Elektroterm 9 yıl
Mümkün değil bu fiyata Türkiye ye gelmez. Wi-Fi Bluetooth ve en önemlisi GPS li bir tablet PC 100$ a Türkiye de satılırsa, hiç bir araç GPS cihazı veya MP4 çalar satılamaz. Küçücük ekranlı GPS ler bile dünya parayken...
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buraoca2 9 yıl

Bigteacher

Mümkün değil bu fiyata Türkiye ye gelmez. Wi-Fi Bluetooth ve en önemlisi GPS li bir tablet PC 100$ a Türkiye de satılırsa, hiç bir araç GPS cihazı veya MP4 çalar satılamaz. Küçücük ekranlı GPS ler bile dünya parayken...


Sadece Wifi desteği olsun yine alınır bu cihaz
Fakat türkiyeye uygun fiyattan girmesi önemli

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Th3InferNal 9 yıl
Fiyatı çok iyi ülkemize girer girmez bir tane edinmeli.
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baysan240 9 yıl
umarım gelir çok iyi olur sırf download için bile alınır bu cihaz
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sadtneverdie 9 yıl
100 dolara satışa çıkarsa mutlaka alırım nasılsa vergi sorunuda olmaz.
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suhaksk 9 yıl
Katılıyorum süper olur ama ülkemize bence farklı fiyattan girebilir yada hiç bulamayabiliriz
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Tolgá 9 yıl
120 dolar ile ülkemize girerse harika iş yapar bence
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buraoca2 9 yıl
Fiyatı muhteşem. Acaba ülkemizdeki fiyatı ne olur?(Tabi gelirse
)
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