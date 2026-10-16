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    Türkiye’de elektrikli araçlar ne kadar petrol tasarrufu sağlıyor?

    Türkiye’deki 509 bin elektrikli araç yılda 2,87 milyon varil petrol tüketimini önlüyor. Elektrikli araç sayısı 10 milyona çıkarsa tasarruf, mevcut tüketimin yüzde 22,5’ine ulaşabilir.

    Türkiye’de elektrikli araçlar ne kadar petrol tasarrufu sağlıyor? Tam Boyutta Gör

    Enerji alanında çalışmalar yürüten Ember’in elektrikli araç verileri Türkiye’de elektrikli otomobillerin petrol tüketimini azaltma potansiyelini ortaya koyuyor. Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye yollarında tahmini 509 bin elektrikli araç bulunuyor. Bunların 444 binini tamamen elektrikli otomobiller, 65 bin 100’ünü ise şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturuyor. Toplam araç sayısı, Ocak 2026’ya kıyasla yüzde 28,3 artmış durumda.

    Yıllık tasarruf 286 milyon dolar

    Ember’in hesaplamalarına göre elektrikli araçlar günde yaklaşık 8 bin varil petrol tüketimini önlüyor. Tamamen elektrikli otomobillerin katkısı günlük 7 bin 470 varil seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatının 100 dolar olduğu varsayımıyla günlük petrol tasarrufunun ekonomik karşılığı yaklaşık 784 bin dolar olarak hesaplanıyor.

    Aylık bazda önlenen petrol tüketimi 236 bin varile ulaşıyor. Bunun 224 bin varili tamamen elektrikli otomobillerden kaynaklanıyor. Aynı fiyat varsayımıyla aylık karşılık 23,5 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

    Yıllık hesaplamada ise elektrikli araçların önlediği petrol tüketimi 2,87 milyon varile, bunun ekonomik karşılığı da 286 milyon dolara ulaşıyor. Tamamen elektrikli otomobillerin yıllık katkısı 2,73 milyon varil olarak hesaplanıyor.

    Elektrikli araç sayısı 1 milyon ve 10 milyona çıkarsa ne olur?

    Türkiye’de elektrikli araç sayısının artması, petrol tüketiminin azaltılması açısından daha büyük bir etki yaratabilir. Mevcut 509 bin araç için hesaplanan yıllık petrol tasarrufu baz alındığında, araç sayısının 1 milyona çıkması halinde önlenen petrol tüketimi yaklaşık 5,64 milyon varile ulaşabilir. Bu, 100 dolarlık varil fiyatıyla yılda yaklaşık 564 milyon dolarlık petrolün artık tüketilmemesi anlamına geliyor.

    Araç sayısının 10 milyona ulaşması halinde ise yıllık petrol tasarrufu yaklaşık 56,38 milyon varile, ekonomik karşılığı da 5,64 milyar dolara çıkabilir.

    EPDK’nin güncel projeksiyonuna göre 2040 yılında elektrikli araç sayısının 10 milyona ulaşması bekleniyor.

    Türkiye’nin geçen yılki toplam benzin ve motorin tüketimi yaklaşık 250,2 milyon varil olarak dikkate alındığında, mevcut 509 bin elektrikli aracın yıllık 2,87 milyon varillik petrol tasarrufu bu miktarın yaklaşık yüzde 1,15’ine karşılık geliyor. Elektrikli araç sayısının 1 milyona çıkması halinde oran yüzde 2,25’e, 10 milyona ulaşması durumunda ise yüzde 22,53’e yükselebilir.

    Elektrikli araçların elektrik ihtiyacı ne kadar?

    Petrol tasarrufunun yanında elektrikli araçların enerji ihtiyacını da değerlendirmek gerekiyor. Ember’in verilerine göre Türkiye’deki mevcut elektrikli araç filosunun günlük elektrik talebi 3,42 GWh seviyesinde. Bu miktar aylık 103 GWh’ye, yıllık ise yaklaşık 1,25 TWh’ye ulaşıyor.

    Türkiye’nin 2026 yılının ilk sekiz ayındaki toplam elektrik üretimi 248,43 TWh olarak hesaplanıyor. Aynı dönemde hidroelektrik, güneş, rüzgar ve jeotermal kaynaklardan elde edilen elektrik üretimi yaklaşık 149 TWh seviyesinde bulunuyor.

    Türkiye’de yeni otomobil satışlarında elektrikli araçların payı artıyor

    Türkiye’de elektrikli araçlar ne kadar petrol tasarrufu sağlıyor? Tam Boyutta Gör
    Ember’in 2026 yılı verilerine göre Türkiye’de yıl başından bu yana tescil edilen yeni otomobillerin yüzde 18,7’sini tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller oluşturuyor. Bu oran, satılan her 100 yeni otomobilden yaklaşık 19’unun harici bir kaynaktan şarj edilebilen araçlardan oluştuğunu gösteriyor.
    Türkiye’de elektrikli araçlar ne kadar petrol tasarrufu sağlıyor? Tam Boyutta Gör
    Ember’in ülkeleri tamamen elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payına göre sıraladığı listede Türkiye, Eylül 2025-Ağustos 2026 döneminde yüzde 16,9’luk oranla 28. sırada yer alıyor. Bu dönemde Türkiye’de 171 bin 40 tamamen elektrikli otomobil satıldı. Şarj edilebilir hibritlerin satışlardaki payı ise yüzde 1,78 olarak hesaplandı.

    Türkiye, tamamen elektrikli otomobillerin pazar payı bakımından Avustralya’nın yüzde 15,9’luk oranını geride bırakırken Avrupa’daki bazı büyük pazarlara kıyasla daha düşük bir seviyede bulunuyor. Birleşik Krallık’ta bu oran yüzde 25,8, Almanya’da yüzde 24,7 ve Fransa’da yüzde 29,4 olarak kaydedildi. Çin ise yüzde 38,1’lik tamamen elektrikli otomobil payıyla öne çıktı.

    Türkiye, 2025’te 5.694.499 ton benzin, 27.082.993 ton ise motorin tüketmiştir. Bunların kabaca varil dönüşümü içerikte verilmiştir.

    Kaynakça https://www.enerjiekonomisi.com/2025-benzin-ve-motorin-tuketimi/40749 https://www.teias.gov.tr/aylik-elektrik-uretim-tuketim-raporlari https://ember-energy.org/data/ev-sales-tracker
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