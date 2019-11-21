Maybach lüksü artık SUV sınıfında: Mercedes-Maybach GLS 600 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Alman otomotiv devinin “Lüksün yeni formu” şeklinde tanımladığı yeni Mercedes-Maybach GLS sonunda resmi olarak tanıtıldı. S-Serisi’nde görmeye alıştığımız Maybach rozetini üzerinde taşıyan Mercedes-Maybach GLS’nin 200 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Çin’de sahne alması beklenen Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC modelinin kaputu altında 4.0 litre çift turbo V8 ünite bulunuyor. 560 beygir güç ve 730 Nm tork üreten motor Maybach için özel olarak geliştirilmiş ve EQ Boost adı verilen 48 volt hafif hibrit sistemle kombine edilmiş.

EQ Boost sayesinde 22 beygir güç ve 250 Nm tork desteğini de arkasına alan sistem, 2.78 tonluk Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC’in 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılan lüks SUV’un karma yakıt tüketimi 11.7 l/100 km, CO2 emisyonu ise 266 g/km olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC modelini Maybach ızgarası, rozetleri ve dört bir yanında bolca kullanılan krom detaylar sayesinde standart modelden ayırt etmek mümkün. Standart olarak 22 inç, opsiyon olarak da 23 inç boyutunda sunulan özel jantlar, sekiz farklı kombinasyona sahip çift renkli gövde boyası ve aydınlatma özelliğine sahip elektrikli basamak da yine ayırt edici özellikler arasında.

Ayrıca Bkz. "Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız”"

Lüksün doruk noktasına ulaştığı asıl kısım ise Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC’in kabini. Aks mesafesi standart GLS ile aynı (3,135 mm) olan SUV’un arka bölümünde tıpkı Mercedes-Maybach S-Serisi’ndeki gibi arkaya yatırılabilen ultra lüks koltuklar bulunuyor. Otomobilin standart özellikleri arasında Nappa deri döşeme, panoramik cam tavan, ısıtma, soğutma ve masaj özelliğine sahip koltuklar, cam tavan dahil elektrikli perdeler, Airmatic süspansiyon ve çok daha fazlası yer alıyor.

Şirket, Mercedes-Maybach GLS için özel bir iç mekan kokusu bile geliştirmiş. Bu koku, opsiyonel olarak sunulan ve kişisel önceliklerinize göre kokulandırma deneyimi sunan Air-Balance paketinin bir parçası. Diğer opsiyonlar arasında sürüş konforunu daha da arttıran, her tekerlekteki yayı ve sönümleme kuvvetini bireysel olarak kontrol edebilen E-Active Body Control sistemi yer alıyor.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, 2020’nin ikinci yarısında satışa sunulmuş olacak. Aracın fiyatı henüz belli değil fakat beklentiler 200 bin dolardan başlayacağı yönünde.