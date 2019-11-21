Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Maybach lüksü artık SUV sınıfında: Mercedes-Maybach GLS 600 tanıtıldı

    Maybach ismini ve dolayısıyla lüksünü SUV sınıfına taşıyan yeni Mercedes-Maybach GLS 600 resmi olarak tanıtıldı. 560 beygirlik lüks SUV'un yaşam alanı standart GLS'ye göre çok daha şık ve konforlu.
    1 gün
    8,1b
    22
    19
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Maybach lüksü artık SUV sınıfında: Mercedes-Maybach GLS 600 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Alman otomotiv devinin “Lüksün yeni formu” şeklinde tanımladığı yeni Mercedes-Maybach GLS sonunda resmi olarak tanıtıldı. S-Serisi’nde görmeye alıştığımız Maybach rozetini üzerinde taşıyan Mercedes-Maybach GLS’nin 200 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

    Çin’de sahne alması beklenen Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC modelinin kaputu altında 4.0 litre çift turbo V8 ünite bulunuyor. 560 beygir güç ve 730 Nm tork üreten motor Maybach için özel olarak geliştirilmiş ve EQ Boost adı verilen 48 volt hafif hibrit sistemle kombine edilmiş.

    EQ Boost sayesinde 22 beygir güç ve 250 Nm tork desteğini de arkasına alan sistem, 2.78 tonluk Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC’in 0-100 km/s hızlanmasını 4.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılan lüks SUV’un karma yakıt tüketimi 11.7 l/100 km, CO2 emisyonu ise 266 g/km olarak açıklandı.

    Maybach lüksü artık SUV sınıfında: Mercedes-Maybach GLS 600 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC modelini Maybach ızgarası, rozetleri ve dört bir yanında bolca kullanılan krom detaylar sayesinde standart modelden ayırt etmek mümkün. Standart olarak 22 inç, opsiyon olarak da 23 inç boyutunda sunulan özel jantlar, sekiz farklı kombinasyona sahip çift renkli gövde boyası ve aydınlatma özelliğine sahip elektrikli basamak da yine ayırt edici özellikler arasında.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız”"

    Lüksün doruk noktasına ulaştığı asıl kısım ise Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC’in kabini. Aks mesafesi standart GLS ile aynı (3,135 mm) olan SUV’un arka bölümünde tıpkı Mercedes-Maybach S-Serisi’ndeki gibi arkaya yatırılabilen ultra lüks koltuklar bulunuyor. Otomobilin standart özellikleri arasında Nappa deri döşeme, panoramik cam tavan, ısıtma, soğutma ve masaj özelliğine sahip koltuklar, cam tavan dahil elektrikli perdeler, Airmatic süspansiyon ve çok daha fazlası yer alıyor.

    Şirket, Mercedes-Maybach GLS için özel bir iç mekan kokusu bile geliştirmiş. Bu koku, opsiyonel olarak sunulan ve kişisel önceliklerinize göre kokulandırma deneyimi sunan Air-Balance paketinin bir parçası. Diğer opsiyonlar arasında sürüş konforunu daha da arttıran, her tekerlekteki yayı ve sönümleme kuvvetini bireysel olarak kontrol edebilen E-Active Body Control sistemi yer alıyor.

    Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, 2020’nin ikinci yarısında satışa sunulmuş olacak. Aracın fiyatı henüz belli değil fakat beklentiler 200 bin dolardan başlayacağı yönünde.



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    1ses1 1 gün en beğenilen
    Saray bunu beğendi.
    2 Yanıt Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 1 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    1ses1 1 gün Abdülhak Hamit Tarhan
    Ömrün kesin yeter. Bunlardan 10 tane Saray alır. Rahat rahat görürsün senden benden alınan vergilerle.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    baycihan 29 dk.
    Bmw böbrekler büyüyor evet ama bunun ön ızgara bmw nin büyüyen böbreklerinden bile fazla büyümüş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MS4343 6 sa.
    C sütunu, Cenaze araçlarına benzetmiş (Abd'deki cenaze arabalarına)











    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AsiretinMarjinalCocugu 6 sa.
    La bu MB'nin arac uretmedigi segment kalmadi.



    Tamam anladik kardesim al butun pazar payi senin olsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CoreXXX 6 sa.
    hacı murattan hallice olmuş:) şakası bir yana iç tasarımı çok güzel sade ve şık olmuş. yalnız neden hava ızgarası 6 tane ön korkpitte onu merak ettim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ilkerinanç 1 gün
    Olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    The Ace of Spades 1 gün
    TR pazarına 10 milyondan girer.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Göleli_At_Hırsızı 1 gün
    Arkadaki minberi hoşuma gitti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 1 gün
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    haberelectro 1 gün
    Rakipler sadece izliyor seviye vizyon başka yerlerde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 1 gün
    hayret, kimse bmw nin ön ızgaradan oluşan caps ini koymamış.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +380 bkadem +326 12 Angry Men +314 WuLKaS +210 commandx +209 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +146 McLaren64 +134 1ses1 +118 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    3 Üye, 19 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    8087 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, mercedes-maybach gls 600 ve
    6 etiket daha maybach suv lüks suv Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 sa. Humble Bundle, yeni bir ücretsiz oyunla aramıza döndü! 10 sa. Asus ROG Strix Go 2.4 oyuncu kulaklığı yapay zekâ ile gürültü engelliyor 10 sa. Karar Resmi Gazete'de: Depolardaki akaryakıtın kalitesi takip edilecek 11 sa. Londra’da inşa edilecek Citicape House binası, yılda sekiz ton karbon yakalayacak 11 sa. Üst seviyeye konumlanacak Galaxy A71 karşınızda 12 sa. Tesla Cybertruck elektrikli pickup, ilginç tasarımı ve 800 km menziliyle geldi 12 sa. Intel işlemci pazarındaki talebe yetişemiyor 13 sa. Nvidia RTX 2080 Ti Super ufukta görüldü 21 sa. Half-Life: Alyx sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri ve ilk fragman karşınızda 22 sa. Bitcoin kritik seviyelere indi, ayı tedirginliği başladı 23 sa. Casper’da Sürpriz Cuma indirimleri başlıyor 1 gün Trump, 2013 yılından beri Mac Pro modelleri üreten Apple fabrikasını yeniymiş gibi açtı 1 gün Araştırmacılar, sıvı ve kir itme özelliği bulunan beton geliştirdi 1 gün Dünyanın en hızlı traktöründen yeni rekor: Tam 247 km/s 1 gün PayPal, alışveriş platformu Honey şirketini 4 milyar dolara satın aldı 1 gün Google Duplex ile artık sinema bileti alınabiliyor 1 gün Microsoft'un e-posta servisi Outlook'a, Gmail entegrasyonu geliyor 1 gün NATO lideri: Uzay, yeni 'harekat alanı' olacak 1 gün Black Friday İndirimleri İçin İp Uçları 1 gün Netflix, The Witcher dizisinin yeni afişini paylaştı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Maybach lüksü artık SUV sınıfında: Mercedes-Maybach GLS 600 tanıtıldı Sonraki Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin! 1 gün PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü 1 gün 2si1 | Disney+'a ilk günde 10 milyon abone 1 gün Xiaomi'nin 4.000 mAh pili 17 dakikada dolduran hızlı şarj teknolojisi 2020'de geliyor 1 gün Samsung Galaxy S11 kullanıcıları 60 ve 120 Hz arasında seçim yapabilecek 1 gün Corsair'den Mac çıkarması | iCue Mac OS sürümü yayınlandı 1 gün Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız” 1 gün FCC onayı alan Samsung Galaxy S10 Lite için geri sayım başladı 1 gün EBV ile ilgili yeni mekanizma keşfedildi 1 gün Dijital Hizmet Vergisi Meclis’ten geçti 1 gün Xiaomi en ucuz akıllı bilekliğini tanıttı: Mi Smart Band 3i 1 gün Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ayrıldığını duyurdu 1 gün Fareler üzerinde yapılan deneylere göre Elektronik sigara ile kanser bağlantılı 1 gün Tesla'nın rakibinden 1,100 beygirlik elektrikli otomobil konsepti: Karma SC2 1 gün Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak 1 gün Bu robot farklı | Çiğ köfte de yapıyor 1 gün SpaceX'in Starship Mk1 prototipi basınç testi sırasında patladı! 1 gün Apple, harita servisi için milyarlarca dolar harcadı 1 gün 4 arka kameralı Realme 5s tanıtıldı 1 gün Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim