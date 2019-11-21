Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız”

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Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’deki fabrika yatırımını askıya alan Volkswagen’in net kararının ortaya çıkması beklenirken şirketin CEO’su Herbert Diess, Türkiye’ye yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

Diess, LinkedIn’de paylaştığı “Küresel Şirket Olmanın Anlamı” başlıklı yazısında son dönemde Türkiye yatırımıyla ilgili birçok mektup aldıklarını ve kamuoyunda kendilerine çağrılar yapıldığını dile getirdi. Diess, “Bir taraftan Volkswagen’ın siyasi bakımdan tarafsız, salt ekonomik değerlendirmeler ışığında karar alması beklentisi dile getirilirken, diğer taraftan Türkiye kararının ahlaki açıdan gözden geçirilmesi beklentisi gündeme getiriliyor” ifadelerinde bulundu.

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Diess, Türkiye'nin büyük pazarı ve gelişmiş sanayisi ile çok uygun bir yatırım lokasyonu oldugunu vurgularken, burada yatırım yapmanın Volkswagen’ın "ekonomik çıkarına olduğunu" ama buna rağmen son gelişmeler ışığında yeni fabrika açma kararlarını ertelediklerini hatırlattı. Alman hükümeti ve Avrupa Birliği’nin, Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyon konusundaki değerlendirmesine katıldıklarını açıklayan VW CEO’su, yatırımı gerçekleştirmek için belirledikleri koşulu şu sözlerle ifade etti:

“İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız.”

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı Avrupa başkentlerinde tepkiye yol açmış Avrupa Birliği tarafından kınanmıştı. Alman kamuoyunda da artan tepkiler üzerine VW, Manisa'da kurulması planlanan yeni üretim tesisi için kararını aralık ayı sonuna ertelediğini duyurmuştu.

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