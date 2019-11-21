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    Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız”

    Volkswagen'in Türkiye'deki fabrika yatırımına yönelik kesin kararını açıklaması beklenirken şirketin CEO'su Herbert Diess'ten sert ifadeler içeren bir açıklama geldi. İşte Herbert Diess'in ifadeleri:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız”
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    Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’deki fabrika yatırımını askıya alan Volkswagen’in net kararının ortaya çıkması beklenirken şirketin CEO’su Herbert Diess, Türkiye’ye yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

    Diess, LinkedIn’de paylaştığı “Küresel Şirket Olmanın Anlamı” başlıklı yazısında son dönemde Türkiye yatırımıyla ilgili birçok mektup aldıklarını ve kamuoyunda kendilerine çağrılar yapıldığını dile getirdi. Diess, “Bir taraftan Volkswagen’ın siyasi bakımdan tarafsız, salt ekonomik değerlendirmeler ışığında karar alması beklentisi dile getirilirken, diğer taraftan Türkiye kararının ahlaki açıdan gözden geçirilmesi beklentisi gündeme getiriliyor” ifadelerinde bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ayrıldığını duyurdu"

    Diess, Türkiye'nin büyük pazarı ve gelişmiş sanayisi ile çok uygun bir yatırım lokasyonu oldugunu vurgularken, burada yatırım yapmanın Volkswagen’ın "ekonomik çıkarına olduğunu" ama buna rağmen son gelişmeler ışığında yeni fabrika açma kararlarını ertelediklerini hatırlattı. Alman hükümeti ve Avrupa Birliği’nin, Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyon konusundaki değerlendirmesine katıldıklarını açıklayan VW CEO’su, yatırımı gerçekleştirmek için belirledikleri koşulu şu sözlerle ifade etti:

    “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız.”

    Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı Avrupa başkentlerinde tepkiye yol açmış Avrupa Birliği tarafından kınanmıştı. Alman kamuoyunda da artan tepkiler üzerine VW, Manisa'da kurulması planlanan yeni üretim tesisi için kararını aralık ayı sonuna ertelediğini duyurmuştu.



    https://www.dw.com/tr/vw-ceosu-harp-meydan%C4%B1n%C4%B1n-yan%C4%B1na-temel-atmayaca%C4%9F%C4%B1z/a-51348181 Yorum Yaz
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    Moueson 1 gün en beğenilen
    Cok açık ve net söylüyorum DEFOLUP GİTSİNLER!

    3 yaşındaki çocuk bile bu kadar naz yapmaz. Bende zaten ülkemde sahtekar alman markasının fabrikasını istemiyordum . İyi oldu ..
    Cok açık ve net söylüyorum DEFOLUP GİTSİNLER! 3 yaşındaki çocuk bile bu kadar naz yapmaz. Bende zaten ülkemde sahtekar alman markasının fabrikasını is...
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    7 Yanıt Yanıtla +410
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    bkadem 1 gün
    Ben yetkili olsam vw araçlarına fazladan vergi koyardım.
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    12 Angry Men 1 gün
    Bu haberden sonra Türkiye deki vw satışları daha da artar.
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    1 Avatar
    Tolgá 26 dk.
    bu açıklamadan sonra vw alan vatan hainidir.devletin yapacağı en iyi şey vw grubuna ekstra vergiler koymak.o zaman tıpış tıpış açarlar.
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    Hemican 33 dk.
    Ilginc milletiz valla dun burada Taksiler Passat olacak, soyle olacak boyle olacak yatirim geliyor. Siz ne bilirsiniz ki capulcular istemuzukculer diyenler bugun zaten somurmeye geliyordu defolsun gitsin diyorlar.
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    Erzsa 43 dk.
    Devlet yetkililerden dik başlı birileri yok mu şunlara gününü göstersin. VW ürünlerine vergiyi 2 katına çıkarın görsünler satışı. Adamlar yıllardır en çok bu ülkeden kazandılar ama ülkeye bir tane bile çivi çaktıkları yok. İnsanları zehirlerken sıkıntı yok ama.
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    Bagok 56 dk.
    Adamlar haksız değiller savaşın olduğu hiç bir yere yatırım yapılmaz
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    celeroni 1 sa.
    bir çok vw kullanıcısı servislerden yediği kazığa rağmen otomobilinden vazgeçmiyor. bence vw kullananların tedavi edilmesi gerekiyor. Madde bağımlısı gibiler. bu yüzden de ülkemizde vw satılıyor ve satılmaya da devam edecek.
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    ayavas 2 sa.
    Hadi çapulcular vw bayilerine koşup destek verin bari
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    ErdemKemal 3 sa.
    Nazilere araç yapan firmaya bak sen :)
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    Why Shy 4 sa.
    Japon arabalarından şaşmayın.
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    kadircitak 4 sa.
    aynı ceo türklere verilmeyen silah muhimmatları neden pkkya verdiklerinide açıklasın neden ülkelerinde pkklar serbetçe geziyor neden türklere ait evler iş yerleri kundaklanıyor önce onu açıklayınız.
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    inifiesta 5 sa.
    Mevcut VW kullanıcıları, araçlarını parçalama konusunda İsmail Yeka'dan ilham alabilirler.

    Eski versiyon; 3:48'de


    Yeni versiyon; 4:38'de



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    Türkiye Gündemi, volkswagen açıklama ve
    10 etiket daha vw ceo'su herbest diess volkswagen türkiye fabrika yatırım açıklama Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
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