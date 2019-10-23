Mazda'nın ilk tam elektrikli otomobili tanıtıldı: Mazda MX-30

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Geçtiğimiz hafta ipucu görselleriyle sıkça karşılaştığımız Mazda MX-30 nihayet ortaya çıktı. Markanın ilk seri üretim elektrikli aracı olma özelliği taşıyan Mazda MX-30, 2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Japon markanın e-SkyActiv platformu üzerine kurulu bir otomobil olarak karşımıza çıkan Mazda MX-30, sadeliği ön plana çıkaran Kodo tasarım anlayışına sahip. Ön ve arka bölümünde yuvarlak LED farlara yer verilen aracın çamurluk ve eteklerinde oldukça geniş, siyah plastik eklentiler dikkat çekiyor. Yan tarafa baktığımızda ise tanıdık bir görüntüyle karşılaşıyoruz. RX-8’in özel kapı tasarımı Mazda MX-30’a uyarlanmış.

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Elektrikli Mazda MX-30’un c sütunu oldukça kalın ve öne yatık olacak biçimde tasarlanmış. Arka camların küçülmesine neden olan bu durum, arka bölümü yolcular için biraz klostrofobik kılabilir. İç mekana geçmişken aracın kokpitinden de biraz bahsedelim. Geri dönüştürülmüş materyallerin kullanıldığı alanda üç kollu sade bir direksiyon mevcut. Tepedeki tablet görünümlü 7 inçlik ekrandan bilgi-eğlence sistemi kontrol edilirken, alt bölümdeki 7 inçlik ikinci ekranda ise klima ayarları yapılabiliyor.

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Mazda MX-30, ön aksa konumlandırılan tek bir elektrik motorundan güç alıyor. Motorun teknik verileri henüz açıklanmış değil fakat 142 beygir güç ve 260 Nm tork üreteceği söyleniyor. Motoru besleyen 35.5 kWh’lık batarya paketinin sağladığı sürüş menzili ise 200 kilometre. Bu değerin Mazda MX-30’u rakiplerinin arkasında bıraktığını söylemek mümkün. Fakat Mazda’ya göre aracın yaşatacağı sürüş deneyini bu açığı kapatacak kadar etkili.

Gelelim Mazda MX-30’un güvenlik teknolojilerine. e-SkyActiv platformu üzerine inşa edilen modelde pek çok güvenlik özelliği mevcut. Milimetrik dalga radarı ve geri görüş kamerası gibi özelliklerden faydalanan Akıllı Fren Desteği bu sistemlerden biri. Bunun yanı sıra Şerit Takip Asistanı ve Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi özellikler de Mazda MX-30’un güvenlik teknolojileri arasında. Bunun yanı sıra Mazda MX-30’da motorun torkunu anlık olarak sınırlayabilen G-Vectoring Control teknolojisine de yer veriliyor.

Elektrikli Mazda MX-30’u Avrupa’da da satışa sunmayı planlayan Japon üretici önümüzdeki yıl ön siparişleri almaya başlayacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.

https://insidemazda.mazdausa.com/press-release/2019-tokyo-motor-show/