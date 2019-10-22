Türkiye'de ilk kez üretilecek alüminyum motor bloku için testler başladı

Tam Boyutta Gör

Bursa’daki Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nda alüminyum motor bloku için test üretimi başladı. Son aşama olarak görülen test üretimi aşamasının tamamlanmasının ardından 2020 yılında seri üretime geçilecek.

Test üretimi için düğmeye basan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, alüminyum motor blokunun Türkiye’de ilk defa Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nda üretileceğini belirtti. Varank, “Yine bu fabrika, Renault’nun ülkemizde ve Avrupa’daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek” şeklinde konuştu.

Ayrıca Bkz. "Volkswagen'den Türkiye açıklaması: "Alternatif aramıyoruz""

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen tesisin temeli yaklaşık bir sene önce atıldı. Çevre düzenlemeleri ve yollar dahil olmak üzere 10 bin 500 metrekare alana kurulan tesiste son teknoloji makinelerden oluşan hatların kurulu olduğu, 100’ün üzerinde kalifiye mühendis ve operatörün istihdam edildiği belirtiliyor.

Ham madde yerli üreticiden temin edilecek

Söz konusu fabrikanın yüksek katma değerli üretim açısından son derece önemli bir adım olduğunu belirten Varank, üretim için gereken ham maddenin yerli üreticiden temin edileceğinin altını çizdi: “Ham madde, yani alüminyum, yerli üreticilerimizden temin edilecek. Böylelikle yurt içi kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Bu tesisin cari açığın azaltılmasına olan katkısı, nitelikli istihdam ve ihracat boyutu gerçekten övgüye değer”

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyede-ilk-kez-aluminyum-motor-bloku-icin-test-uretimi-basladi/1622536