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    Türkiye'de ilk kez üretilecek alüminyum motor bloku için testler başladı

    Oyak Renault, geçen yıl temelini attığı Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası'nda test üretimine başladı. 2020'de seri üretime geçilmesiyle Türkiye'de ilk kez alüminyum motor bloku üretilecek
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de ilk kez üretilecek alüminyum motor bloku için testler başladı
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    Bursa’daki Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nda alüminyum motor bloku için test üretimi başladı. Son aşama olarak görülen test üretimi aşamasının tamamlanmasının ardından 2020 yılında seri üretime geçilecek.

    Test üretimi için düğmeye basan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, alüminyum motor blokunun Türkiye’de ilk defa Oyak Renault Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nda üretileceğini belirtti. Varank, “Yine bu fabrika, Renault’nun ülkemizde ve Avrupa’daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek” şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen'den Türkiye açıklaması: "Alternatif aramıyoruz""

    Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen tesisin temeli yaklaşık bir sene önce atıldı. Çevre düzenlemeleri ve yollar dahil olmak üzere 10 bin 500 metrekare alana kurulan tesiste son teknoloji makinelerden oluşan hatların kurulu olduğu, 100’ün üzerinde kalifiye mühendis ve operatörün istihdam edildiği belirtiliyor.

    Ham madde yerli üreticiden temin edilecek

    Söz konusu fabrikanın yüksek katma değerli üretim açısından son derece önemli bir adım olduğunu belirten Varank, üretim için gereken ham maddenin yerli üreticiden temin edileceğinin altını çizdi: “Ham madde, yani alüminyum, yerli üreticilerimizden temin edilecek. Böylelikle yurt içi kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Bu tesisin cari açığın azaltılmasına olan katkısı, nitelikli istihdam ve ihracat boyutu gerçekten övgüye değer”



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyede-ilk-kez-aluminyum-motor-bloku-icin-test-uretimi-basladi/1622536 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    obsesoz 12 dk.
    Alüminyum alaşımlı pistonlar lpg de eriyordu şimdi komple motor erir artık
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    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cocainbar 31 dk.
    uretim için bakan dugmeye basmis!!!

    sanarsinki motor bize ait.
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    orhanyaltir 1 sa.
    Çok iyi inşallah devamı gelir

    Sanayimiz için iyi haber
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