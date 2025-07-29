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    Redmi Note 15 Pro+ uydu mesajlaşma özelliğine sahip ilk Redmi modeli olacak

    Redmi Note 15 Pro+, uydu üzerinden mesajlaşmayı destekleyen ilk Redmi cihaz olacak. Telefonun, Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı'ndan resmi sertifikayı aldığı doğrulandı.

    Redmi Note 15 Pro+ uydu mesajlaşma özelliğine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Redmi, kendi fiyat aralığındaki hiçbir telefon üreticisinin sunmadığı bir özelliği yeni modeline getirmeyi planlıyor. Yakında çıkacak olan Redmi Note 15 Pro+, uydu üzerinden mesajlaşmayı destekleyen ilk Redmi cihaz olacak. Telefonun, Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı'ndan (MIIT) resmi sertifikayı aldığı ve BeiDou sistemi üzerinden uydu mesajlaşma desteği sunacağı doğrulandı.

    Telefonun özel bir sürümünde yer alması bekleniyor

    Bu özelliğin şimdilik yalnızca Note 15 Pro+ modelinde yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca uydu mesajlaşmanın sadece telefonun özel bir sürümünde sunulacağı da gelen bilgiler arasında. Muhtemelen maliyet sebebiyle diğer versiyonlarda yer almayacak.

    Amiral gemisi telefonlarda yer alan uydu mesajlaşma özelliği, herhangi bir baz istasyonundan uzakta olsanız bile mesaj gönderip almanızı sağlıyor. Böylelikle, kapsama alanı dışında olunsa dahi, acil durumlarda iletişim kurmayı mümkün hale getiriyor.

    Önceki raporlara göre Redmi Note 15 Pro+'ın, Snapdragon 7s Gen 4 yonga seti ve 7000 mAh kapasiteli pil ile gelmesi bekleniyor. Telefonun 1,5K çözünürlüğe sahip dört taraftan kavisli OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise büyük boyutlu 50 MP ana sensör ve 50 MP telefoto lensin yer alması bekleniyor.

    Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/5193375242519925 https://www.gizmochina.com/2025/07/28/redmi-note-15-pro-becomes-the-first-redmi-phone-with-satellite-connectivity/
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