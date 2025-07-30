Samsung, yazılım güncellemelerini artık çok daha hızlı sunacak: Peki ama nasıl?

Eskiden Google, Android’i dal (branch) tabanlı bir model kullanarak geliştiriyordu. Her yeni sürüm için ayrı bir kod dalı oluşturuluyor, bu dal üzerinde geliştirmeler yapılıyor ve son aşamada bu kod tekrar Android’in ana dalına birleştiriliyordu.
Yeni “trunk” modeliyle yazılım geliştirme tek bir dal üzerinde gerçekleştiriliyor
Bu sorunları çözmek için Google, artık “trunk” yani tek ana hat üzerinden geliştirme modeline geçti. Artık tüm geliştirmeler, sürekli kararlı tutulması gereken tek bir iç kod dalı üzerinde yürütülüyor. Google bu sisteme “Trunk Stable” (Gövde Kararlı) adını veriyor. Yeni özellikler, API’ler ve hata düzeltmeleri artık “özellik işaretleri” (feature flags) altında geliştiriliyor. Böylece bu kodlar ana sisteme dahil ediliyor ama tamamlanana kadar devre dışı bırakılıyor.
Cihaz üreticilerinin, özellikle de Android’i yoğun şekilde özelleştiren Samsung gibi firmaların bu modele geçip geçmeyeceği merak ediliyordu. Bu ay gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından düzenlenen bir basın toplantısında, Samsung’un Mobil Deneyim Birimi’nden Sally Hyesoon Jeong, artık One UI geliştirmesinin tek bir geliştirme dalı üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.
Google, üreticilere bu modeli zorunlu kılmıyor çünkü şirketler kendi geliştirme süreçlerine sahip ve sadece temel platform kodunu alıyorlar. Ancak Samsung, Trunk Stable'ın sunduğu avantajları gördü ve kendi One UI geliştirme sürecini yeni modele kaydırdı. Şirket, yeni geliştirme modelini tasarlamak için Google ile birlikte çalıştı.
Jeong, Android 16’nın çıkışından kısa süre sonra One UI 8’i piyasaya sürebilmelerinin bu modele geçmeleri sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Şirketin hedefi, gelecekte Google’ın sürüm takvimiyle aynı hızda ilerlemek ve Android’in en son sürümlerini cihazlara çok daha erken ulaştırmak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: