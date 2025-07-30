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    Samsung, yazılım güncellemelerini artık çok daha hızlı sunacak: Peki ama nasıl?

    Samsung, Android 16’nın yayınlanmasından sadece bir ay sonra, yeni Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleriyle One UI 8'i piyasaya sürdü. Peki şirket, yeni sürümü nasıl bu kadar hızlı yayınlayabildi?

    Samsung, yazılım güncellemelerini artık çok daha hızlı sunacak Tam Boyutta Gör
    Google’ın Pixel cihazları geçen ay Android 16 güncellemesini ilk alan cihazlar olsa da, yeni işletim sistemiyle çıkan ilk telefonlar onlar değildi. Bu unvan, şaşırtıcı bir şekilde Samsung’a ait. Şirket, Android 16’nın halka açık sürümünden sadece bir ay sonra, bu ay tanıttığı yeni Galaxy Z Fold ve Z Flip modellerini One UI 8 ile piyasaya sürdü. Peki Samsung, yeni yazılım sürümünü nasıl bu kadar hızlı yayınlayabildi?

    Eskiden Google, Android’i dal (branch) tabanlı bir model kullanarak geliştiriyordu. Her yeni sürüm için ayrı bir kod dalı oluşturuluyor, bu dal üzerinde geliştirmeler yapılıyor ve son aşamada bu kod tekrar Android’in ana dalına birleştiriliyordu.

    Samsung, yazılım güncellemelerini artık çok daha hızlı sunacak Tam Boyutta Gör
    Bu yöntem ilk bakışta mantıklı gibi görünse de, Android gibi karmaşık bir sistemde ciddi sorunlara yol açıyordu. Büyük kod tabanlarının birleştirilmesi genellikle sorunsuz gerçekleşmiyor ve “birleştirme çatışmaları” adı verilen hatalar oluşuyordu. Ayrıca bu sistem, yeni özelliklerin geliştirilmesini de zorlaştırıyordu. Eğer bir özellik sürüm tarihine kadar tamamlanmazsa, yarım kalmış kod ana dala geri aktarılıyor, yeni sorunlar ortaya çıkıyor ve geliştiriciler sonraki sürüm dalında çalışmaya devam ediyordu. Bu verimsiz döngü, geliştirme sürecini yavaşlatıyor ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyordu.

    Yeni “trunk” modeliyle yazılım geliştirme tek bir dal üzerinde gerçekleştiriliyor

    Bu sorunları çözmek için Google, artık “trunk” yani tek ana hat üzerinden geliştirme modeline geçti. Artık tüm geliştirmeler, sürekli kararlı tutulması gereken tek bir iç kod dalı üzerinde yürütülüyor. Google bu sisteme “Trunk Stable” (Gövde Kararlı) adını veriyor. Yeni özellikler, API’ler ve hata düzeltmeleri artık “özellik işaretleri” (feature flags) altında geliştiriliyor. Böylece bu kodlar ana sisteme dahil ediliyor ama tamamlanana kadar devre dışı bırakılıyor.

    Samsung, yazılım güncellemelerini artık çok daha hızlı sunacak Tam Boyutta Gör
    Google, Android'in yayın takvimini hızlandırmasına yardımcı olan "Trunk Stable"ın, Android 16'yı her zamanki Ağustos-Ekim dönemi yerine Haziran ayında piyasaya sürmesine olanak sağladığını belirtiyor. Android 16, bu yeni modelden tam anlamıyla faydalanan ilk büyük sürüm oldu. Ancak bu modelin ilk uygulandığı sürüm Android 14 QPR2 idi ve Mart 2024’te yayınlanmıştı.

    Cihaz üreticilerinin, özellikle de Android’i yoğun şekilde özelleştiren Samsung gibi firmaların bu modele geçip geçmeyeceği merak ediliyordu. Bu ay gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından düzenlenen bir basın toplantısında, Samsung’un Mobil Deneyim Birimi’nden Sally Hyesoon Jeong, artık One UI geliştirmesinin tek bir geliştirme dalı üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.

    Google, üreticilere bu modeli zorunlu kılmıyor çünkü şirketler kendi geliştirme süreçlerine sahip ve sadece temel platform kodunu alıyorlar. Ancak Samsung, Trunk Stable'ın sunduğu avantajları gördü ve kendi One UI geliştirme sürecini yeni modele kaydırdı. Şirket, yeni geliştirme modelini tasarlamak için Google ile birlikte çalıştı.

    Jeong, Android 16’nın çıkışından kısa süre sonra One UI 8’i piyasaya sürebilmelerinin bu modele geçmeleri sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Şirketin hedefi, gelecekte Google’ın sürüm takvimiyle aynı hızda ilerlemek ve Android’in en son sürümlerini cihazlara çok daha erken ulaştırmak.

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