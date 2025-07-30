Hindistan, Çin'i geride bırakarak ABD'nin en büyük telefon ihracatçısı oldu

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Tam Boyutta Gör Hindistan, ABD'de satılan akıllı telefonların üretim merkezi olarak Çin'i geride bıraktı. Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, ABD'nin ikinci çeyrekte ithal ettiği akıllı telefonların %44'ü Hindistan'da üretildi. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde %13 seviyesindeydi.

Çin'in payı %61'den %25'e düştü

Aynı dönemde Çin'den ABD'ye ithal edilen telefonların oranı önemli ölçüde düştü. Geçen yılın aynı döneminde Çin'in payı %61 iken, bu sene %25'e geriledi.

Apple, Hindistan'ın ABD'ye akıllı telefon ihraç eden lider ülke konumuna gelmesinde önemli rol oynadı. Şirket, Trump yönetiminin gümrük vergilerini arttırma ihtimali nedeniyle iPhone stoklarını arttırıyor.

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Bu adım, Apple’ın iPhone üretimini Çin’den uzaklaştırma çabalarının bir parçası. Ekim ayında yayınlanan bir rapora göre, Apple Hindistan’da iPhone’ların ilk üretim aşamalarını gerçekleştirmeye başladı ve önümüzdeki yıl itibarıyla ABD’ye yönelik tüm iPhone üretimini Hindistan’a kaydırmayı planlıyor. Ancak sadece Apple değil; Samsung ve Motorola da Hindistan’dan akıllı telefon tedariklerini artırdı.

Rakamlara bakıldığında, Apple, ikinci çeyrekte 13,3 milyon sevkiyat ve %49 pazar payıyla ABD akıllı telefon pazarında açık ara lider durumda yer alıyor. Samsung, 8,3 milyon sevkiyat ve %31 pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Motorola 3,2 milyon sevkiyat ve %12 pazar payıyla üçüncü sırada yer alıyor.

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