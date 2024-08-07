Google Pixel 9 serisi yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

- Google Pixel 9 serisi yan yana görüntülendi
- Google Pixel 9 ve 9 Pro beklenen özellikler
- Google Pixel 9 ne zaman tanıtılacak?
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Google Pixel 9 serisi yan yana görüntülendi
Paylaşılan görüntülere baktığımızda, Pixel 9 Pro ve 9 Pro XL'in belirgin bir yükseklik farkına sahip olacağını görüyoruz. Daha önce 9 Pro'nun 6,34 inç OLED ekrana, 9 Pro XL'ın ise 6,78 inç boyuta sahip olacağı belirtilmişti. İlk görüntü ise bunu doğruluyor. Ayrıca her iki modelde de benzer çerçeve boyutları, 50MP selfie kamerası ve ortalanmış kamera deliği mevcut.
Google Pixel 9 ve 9 Pro beklenen özellikler
Yeni Pixel 9 serisinin Samsung’un ekran parlaklığını artıran ve ömrünü uzatan en yeni OLED (Samsung M14) teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca Pixel 9, Google’ın önceki nesil amiral gemisine kıyasla 1800 nit parlaklık; Pixel 9 Pro’lar ise 2050 nit parlaklık sunacak. Buna ek olarak her iki cihazda 120Hz yenileme hızı korunacak.
Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak her iki modelin de Tensor G4 SoC ile donatılacağından sizlere bahsetmiştik. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.
Google Pixel 9 ne zaman tanıtılacak?
Google, Pixel 9 serisini (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold) 13 Ağustos’ta tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.