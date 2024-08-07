Google Pixel 9 serisi yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Google'ın 13 Ağustos'taki lansman etkinliğinde meraka beklenen Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerini tanıtması bekleniyor. Dolayısıyla lansman tarihi yaklaşırken, Pixel 9 serisinin özellikleri ve tasarımı da netleşmeye başladı. Son olarak Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL ilk kez yan yana görüntülendi.

Google Pixel 9 serisi yan yana görüntülendi

Paylaşılan görüntülere baktığımızda, Pixel 9 Pro ve 9 Pro XL'in belirgin bir yükseklik farkına sahip olacağını görüyoruz. Daha önce 9 Pro'nun 6,34 inç OLED ekrana, 9 Pro XL'ın ise 6,78 inç boyuta sahip olacağı belirtilmişti. İlk görüntü ise bunu doğruluyor. Ayrıca her iki modelde de benzer çerçeve boyutları, 50MP selfie kamerası ve ortalanmış kamera deliği mevcut.

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Tam Boyutta Gör Diğer görsellerde ise Pixel 9 ve 9 Pro'nun renk seçenekleri yer alıyor. Bunlar Pixel 9 için Gül, Porselen (beyaz), Yeşil ve Obsidyen (siyah), Pixel 9 Pro içinse Obsidyen, Porselen, Gül ve Ela (yeşil) olacak. Ayrıca Pixel 9'da alüminyum çerçeve bulunurken, 9 Pro/9 Pro XL'da parlak paslanmaz çelik kaplama görülüyor. Bunun dışında temel model ikili kamera, Pro ve XL sürümleri ise üçlü kamera sensöründen güç alacak.

Google Pixel 9 ve 9 Pro beklenen özellikler

Yeni Pixel 9 serisinin Samsung’un ekran parlaklığını artıran ve ömrünü uzatan en yeni OLED (Samsung M14) teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca Pixel 9, Google’ın önceki nesil amiral gemisine kıyasla 1800 nit parlaklık; Pixel 9 Pro’lar ise 2050 nit parlaklık sunacak. Buna ek olarak her iki cihazda 120Hz yenileme hızı korunacak.

Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak her iki modelin de Tensor G4 SoC ile donatılacağından sizlere bahsetmiştik. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.

Google Pixel 9 ne zaman tanıtılacak?

Google, Pixel 9 serisini (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold) 13 Ağustos’ta tanıtacak.

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